Dirigent Pieter Jan Leusink stopt na uitspraak over seksuele intimidatie

Dirigent Pieter Jan Leusink stopt als muzikaal leider van The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands. Dat maakte de stichting Klassieke Concerten Nederland (KCN), die het muziekensemble exploiteert, dinsdag bekend. Het nieuws is een direct gevolg van een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens, dat vorige week oordeelde dat Leusink tussen 2012 en 2016 twee musici seksueel intimideerde.

The Bach Choir & Orchestra is een ongesubsidieerd ensemble dat voor corona zo’n honderd concerten per jaar gaf, dit seizoen vijfenzestig. Susanne Streefkerk-Stoker, directeur van stichting KCN die Leusink inhuurt, noemt aan de telefoon de opgelaaide controverse rond Leusinks naam de directe aanleiding tot Leusinks besluit. Volgens Streefkerk-Stoker nam Leusink het besluit vrijdag zelf, maar wilde de Stichting eerst de musici inlichten. Leusink zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

Bedreigingen

Streefkerk-Stoker: „Hij is in opspraak geraakt, daar kun je niet omheen. Maar híj moet dat gaan oplossen. Ik wil ondertussen door met onze musici.” Leusink kreeg na de uitspraak directe en indirecte bedreigingen, waar Streefkerk-Stoker niet verder op in wil gaan. Wel is het voor de stichting de reden om „musici met positieve verhalen” af te raden naar buiten te treden, uit angst voor meer bedreigingen.

Peter van den Bunder van de Kunstenbond, belangenbehartiger van zzp’ers in de culturele sector, betreurt dat Leusink is bedreigd. „Dat is een grens die we niet over mogen.” Hij noemt het wel opmerkelijk dat in het persbericht van stichting KCN over het vertrek van Leusink niet verwezen wordt naar de uitspraak vorige week van het College voor de Rechten van de Mens. Die uitspraak betekende na een proces van jaren eindelijk erkenning voor de jonge musici die Leusink seksueel heeft geïntimideerd. De Kunstenbond diende in 2019 een klacht in bij de Arbeidsinspectie over de werkomstandigheden bij het orkest van Leusink. Uit het daaropvolgende onderzoek bleek dat de stichting KCN maatregelen heeft genomen om een veilige werksfeer te garanderen, waaronder het instellen van vertrouwenspersonen en een externe klachtenregeling.

Leusink beëindigt zijn werk „voor onbepaalde tijd”. Volgens Streefkerk-Stoker is herstel van Leusinks naam of een rechterlijke uitspraak in zijn voordeel nodig om te kunnen beslissen of Leusink terug kan komen. Of Leusink zelf juridische stappen gaat zetten, zegt Streefkerk-Stoker niet te weten. Leusinks vriendin, sopraan Olga Zinovieva die regelmatig als solist met het ensemble zingt, blijft gewoon te horen.

Opspraak

In 2018 kwam Leusink in opspraak naar aanleiding van een uitzending van Brandpunt+ waarin vier musici Leusink beschuldigden van mentaal en fysiek grensoverschrijdend gedrag. Een rechtszaak heeft nooit plaats gevonden. Leusinks advocaat Peter Plasman liet het destijds bij: „Hij beschouwt deze als roddel, achterklap en onwaarheden, terug te voeren op meningsverschillen van zakelijke aard.” Leusink is tot vandaag altijd dirigent van de The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands gebleven. Volgens Streefkerk-Stoker heeft de stichting KCN in 2018 een anonieme enquête laten houden onder musici, waar geen onvrede uit zou zijn gebleken.

Gesprekken met een mogelijke vervanger van Leusink lopen. Streefkerk-Stoker hoopt binnen enkele weken een naam bekend te maken.