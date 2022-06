Dima (18) uit Odessa is de eerste Oekraïense oestervisser van Yerseke

Oekraïner Dima (18) heeft niet zo goed geslapen. Het is begin april, half negen ’s ochtends. Hij heeft zijn eerste werkdag als oestervisser op de Yerseke 155. Dima ontmoet schipper Maurice Boone voor het eerst. „Nice broek,” zegt Boone in de haven. Dima draagt een thermobroek. In de middag zullen ze uitvaren op de Oosterschelde. Het kan koud en nat worden op het water. Voor die tijd moeten ze daarom nog langs de visserijwinkel voor een waadpak en werklaarzen.

Dima is een paar dagen eerder aangekomen op camping Zon & Zee in het Zeeuwse Yerseke, waar 85 vluchtelingen verblijven. De campinghouders en de zeventig vrijwilligers proberen de Oekraïners te helpen een leven op te bouwen: van de inschrijving bij de gemeente en het vinden van een school tot het openen van een bankrekening en het zoeken naar werk.

Oekraïense vluchtelingen mogen sinds 1 april in Nederland werken. Normaalgesproken moeten werkgevers een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor werknemers van buiten de Europese Unie, maar vanwege de oorlog hoeft dat niet. Inmiddels hebben volgens het UWV ruim 13.000 Oekraïners werk gevonden. Vluchtelingen op de camping konden snel na hun komst aan de slag. Ze werken in de horeca, bij de glazenwasserij, bij kappers en vooral, zoals Dima, in de visserij en visproductie.

Dima was nog maar net aangekomen, of hij zei al tegen vrijwilligers op de camping dat hij als visser wilde werken. In Odessa, zijn woonplaats, hangt hij de hele zomer rond op het strand, vertelt hij. En zijn vader, die nog in Oekraïne is, heeft een zeilboot. Hij laat een foto zien. Het is daarnaast niet verkeerd om zo dicht bij zijn werk te wonen, lacht hij. Vanaf de camping hoeft hij slechts de dijk over te steken.

Het werk aan boord van de Oesterkotter Yerseke 155 is veranderd door de plaag van de oesterboorder. Foto Wouter Van Vooren

Teruglopende opbrengst

De werkdag van Dima begint in de kajuit, waar de rest van de bemanning filterkoffie drinkt. Hij hoeft niks te drinken, zegt hij. Verder is hij stil en zit hij vooral op zijn telefoon. Zowel Dima als de andere bemanningsleden spreken een beetje Engels. Dat is wat Boone betreft niet zo’n probleem. „Als je elkaar wilt begrijpen, kom je er met handen en voeten ook wel uit.”

De zwagers en compagnons Maurice Boone en Markus Wijkhuis, die al ruim twintig jaar als oesterkwekers werken, zijn blij dat Dima zo snel aan de slag wilde. Ze konden de extra handen goed gebruiken. De oestersector lijdt al ruim vijf jaar onder een plaag van de oesterboorder, een slak die een gat in de oester boort en de inhoud opeet, vertelt Boone. Hun percelen zijn vaker leeg dan vol. De opbrengsten blijven maar teruglopen.

Boone en Wijkhuis kweken daarom steeds meer op onderwatertafels in plaats van op de bodem. De slak kan meestal niet bij de tafels. Op de bodem vis je de oesters met een oesterkor, een ijzeren visnet, legt Boone uit. Op een tafel groeien de oesters in mandjes en zakken, die de bemanning een voor een met de hand overhevelen naar de kotter.

Dat is zwaar werk waar meer mankracht voor nodig is. En het is de laatste tijd al moeilijk om aan „werkvolk” te komen, zegt Wijkhuis. Het is concurreren om personeel. „Bij de garnalenkotter hiernaast is laatst nog de gehele bemanning in een uienfabriek gaan werken, waar ze meer konden verdienen. De hoge olieprijzen drukten op hun loon als visser.”

Na zijn eerste werkdag twijfelde Dima of hij nog als oestervisser wilde blijven werken. Foto Wouter Van Vooren

Werkgevers op de stoep

Tessa Westdorp, vestigingsmanager van uitzendbureau 4U Group in Goes, merkt aan alles dat de komst van de Oekraïners op de Zeeuwse arbeidsmarkt gewenst is. Ze is regelmatig op camping Zon & Zee om Oekraïners aan bedrijven te koppelen. Inmiddels heeft ze zeventien vluchtelingen aan werk geholpen. „Dat gaat best soepel”, zegt ze. „Overal is vraag naar personeel.”

Dat merkte campingeigenaar Stephan van der Linden ook. „Zodra bekend was dat we op de camping vluchtelingen opvingen, stonden potentiële werkgevers op de stoep. Of er al iemand wilde werken.” Het voelde niet goed, zegt hij, dat geronsel. Nadat er twee mannen langskwamen die alleen maar vrouwen in dienst wilden nemen en vaag deden over het werk dat ze zouden verrichten, besloot hij met een uitzendbureau te gaan samenwerken.

De meeste Oekraïners die willen werken, komen via Westdorp in de visbranche terecht. Een groot deel van het werk in Yerseke, dat bekend staat om de mossel- en oestercultuur, draait om visserij. In dat werk speelt de taalbarrière ook een minder grote rol, zegt Westdorp. Als productiemedewerker doen de Oekraïners vooral lopendebandwerk – dat vergt minder communicatie.

Een aantal Oekraïners werkt bij Lenger Seafoods, waar ze onder andere visproducten verpakken. En bij Van der Endt-Louwerse, een bedrijf dat zeeschelpen verwerkt tot onder meer grit voor de mengvoerindustrie. De bedrijven zijn blij met de Oekraïners, zegt Westdorp. „Je gunt het hen natuurlijk dat ze in hun eigen land kunnen blijven. Maar voor de arbeidskrapte hier is het wel fijn dat er extra mensen zijn.”

Plastic tas met eten

„Let’s go, Dima”, zegt Wijkhuis na de koffie. Ze gaan samen in de sloep staan die naast de grote kotter ligt. Er liggen de mandjes en zakken met oesters, die op de kotter geleegd moeten worden. Wijkhuis en Dima geven ze, met stevige handschoenen aan, door aan Boone en het andere bemanningslid, Piet. „You will grow muscles,” zegt Wijkhuis lachend tegen de lange en tengere Dima.

Als alle mandjes en zakken leeg zijn, zetten ze de lopende band aan om de ‘goede’ oesters van de ‘slechte’ te scheiden. De moeder van Dima komt een plastic tas met eten brengen – hij had er geen rekening mee gehouden dat hij iets mee moest nemen. Daarna varen ze uit.

Bij terugkomst op de camping, rond een uur of vijf, kijkt Dima vertwijfeld. Of hij op het schip blijft werken, weet hij nog niet zeker. „Het was zwaar werk. Je bent de hele dag van huis.”

Maar bijna twee maanden later gaat Dima nog steeds elke dag mee. Hij heeft een contract als visser bij de Yerseke 155. Boone: „Hij is een goede knecht.”