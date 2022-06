De dino’s banjeren kalmpjes door Central Park

Dertig jaar nadat in Jurassic Park de geest uit de fles ging zijn we nu in het zesde deel van de filmreeks aangekomen. In Jurassic World Dominion bevinden we ons in een wereld waarin dinosauriërs in Central Park rondbanjeren alsof het niks is. Nadat de genetisch gerecreëerde dino’s losbraken in een pretpark op het exotische Isla Nubar is er nu een ware dino-industrie ontstaan inclusief stropers, zwarte markt en een kwaadaardige geniale schurk, die zo lijkt te zijn weggelopen uit James Bond. Hij streeft stiekem de wereldheerschappij na door giga-sprinkhanen los te laten op landbouwers die weigeren zijn veredelde graan te verbouwen.

De hoofdrolspelers uit de eerste (Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum) en de tweede trilogie (Chris Pratt, Bryce Dallas Howard) slaan de handen ineen voor de eindstrijd. De grote attractie van deze achtbaan-film van actie- en achtervolgingsscènes zijn natuurlijk de prehistorische dieren zelf. Ze zijn groot, angstaanjagend en hongerig. En het heeft ook wel iets aandoenlijks dat ze er eigenlijk niets aan kunnen doen dat ze zo gevaarlijk zijn. Er zijn nieuwe varianten zoals de vliegende Quetzalcoatlus en de enorme Giganotosaurus, die net zoals alle dino’s in de film echt bestaan hebben en tot in het kleinste computergegenereerde vezeltje wetenschappelijk zijn onderbouwd. Verder dendert de film door een nogal overdadig chaos-landschap van goede ideeën en spectaculaire visuals af op de hoop dat in de toekomst alle soorten vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Maar uiteindelijk is het wachten toch op de tot de verbeelding sprekende T-Rex en de vraag of hij partij zal zijn voor weer een nieuwe generatie megamonsters.

Spektakel Jurassic World Dominion. Regie: Colin Trevorrow. Met: Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven