Boston Celtics vertrouwt in de finale tegen Golden State Warriors op zijn talenten

De Celtics zijn terug. En hoe. Vrijwel niemand had voor aanvang van het seizoen verwacht dat de basketballers uit Boston met grotendeels gedrafte spelers om de titel in de National Basketball Association (NBA) zouden gaan strijden. De finale, tussenstand 1-1, tegen Golden State Warriors gaat in de nacht van woensdag op donderdag verder in de eigen TD Garden. Als de Celtics het kampioenschap (best of seven) veroveren, kan de ploeg zich in een rijtje gaan scharen met de topteams uit 1965, 1974, 1986 en 2008. „Het grote verschil is dat dit geen bij elkaar gekochte ploeg is”, zegt de Nederlandse oud-basketballer Henk Norel, die in 2009 als laatste Nederlander door een club uit de NBA werd gedraft. „Het zou me niet verbazen als de Celtics de komende tien jaar om de prijzen blijven strijden.”

Het succes van de Celtics is geen toeval. De geschiedenis van de club leert dat sportieve hoogtepunten in Boston met golfbewegingen komen. Na de dynastie in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw – ze wonnen aan de hand van sterspeler Bill Russell tussen 1957 en 1969 elf titels – wisten ze na een mindere periode in 1974 en 1976 met sterren als David Cowens en Jo Jo White weer voor even de macht de grijpen.

Onder leiding van The Big Three (Larry Bird, Robert Parish en Kevin McHale) herstelden de Celtics de hegemonie in de jaren tachtig met drie titels. Na twee decennia zonder hoofdprijs diende The New Big Three zich met Ray Allen, Kevin Garnett en Paul Pierce aan. In 2008 wonnen de Celtics tegen Los Angeles Lakers voor het laatst de NBA Finals. „Na Michael Jordan en Rik Smits, inspireerde het team van de Celtics met Garnett mij en vele anderen”, vertelt de 34-jarige Norel, die vorig jaar na veel blessureleed stopte.

Norel speelde zich dertien jaar geleden in de kijker bij verschillende clubs in de NBA. Maar niet bij de Celtics. Toen Norel in 2009 in de zogenoemde draft als 47ste speler door Minnesota Timberwolves werd uitgekozen, had Golden State Warriors de zevende keus. Ze pikten Stephen Curry van het Davidson College eruit. Hij is, niet alleen in deze finale, de grote ster bij de ploeg uit San Francisco.

Warriors als voorbeeld

De Celtics staken in het verleden liever het geld in ervaren krachten als Rasheed Wallace en Marquis Daniels. Ze haalden er in 2010 wederom de eindstrijd tegen de Lakers mee, maar dit keer ging die verloren. Het topteam brokkelde daarna af. Tijdens een langdurige periode zonder succes, zagen de Celtics hoe Curry de Warriors bij de hand nam en in 2015, 2017 en 2018 kampioen van de NBA werd. En dat succes was weer gekopieerd van San Antonio Spurs. Die ploeg, sinds 1996 onder leiding van Gregg Popovich, liet zien hoe een club zelf spelers beter kon maken. De Spurs werden tussen 1999 en 2014 vijf keer kampioen. „De filosofie van de Spurs heeft het basketbal echt veranderd”, zegt Francisco Elson, die in 2007 met San Antonio als enige Nederlander ooit een NBA-titel won. „Clubs leerden inzien dat het nog belangrijker was spelers te halen die zich verder konden ontwikkelen. Daarmee werd een nieuwe standaard gezet.”

Het was oud-speler en toenmalig Celtics-manager Danny Ainge die besloot in een zoektocht naar een nieuw topteam een andere weg in te slaan. Daarbij liet hij zich inspireren door de successen van de Spurs en de Warriors, die met zeer atletische, snelle en veelscorende wing players speelden. In plaats van het aantrekken van dure, gearriveerde basketballers, versterkten de Celtics het scoutingsapparaat. Er werd geïnvesteerd om bij de draft de beste talenten uit collegeteams of universiteitsploegen te kiezen.

Nieuwe coach

De Celtics bouwden stapje voor stapje, met de keuze voor Marcus Smart (2014), Jaylen Brown (2016), Jayson Tatum (2017), Robert Williams (2018), Grant Williams (2019) en Payton Pritchard (2020), aan een sterke formatie waarbinnen de honger naar succes groot was. De selectie werd aangevuld met ervaren profs en echte teamspelers. Zo kwamen de Dominicaan Al Horford (Atlanta Hawks) en de Amerikanen Derrick White (San Antonio Spurs) en Daniel Theis (Houston Rockets) voor veel geld naar Boston.

Desondanks viel alles pas op zijn plaats toen coach Bradley Stevens na acht jaar plaatsmaakte voor Ime Udoka, die bezig is aan zijn eerste seizoen in Boston. „Ik denk dat zijn komst voor nieuwe energie heeft gezorgd die deze spelers nodig hadden”, zegt oud-prof Elson, die met Udoka bij de Spurs speelde. „Hij is een echte winnaar. Zonder short cuts. Na een moeilijk begin en veel gesprekken heeft Udoka het vertrouwen weten te winnen. Hij had ook het geluk dat in de playoffs zowel bij Milwaukee als bij Miami belangrijke spelers door blessures wegvielen. En zo staan ze in de finale.”

Elson moet het, in tegenstelling tot Norel, nog maar zien of de Celtics zich blijvend aan de top van de NBA nestelen. „Naast Al Horford, die al 36 is, hebben de Celtics een jeugdig team. Daarbij ogen ze allemaal vrij fit. Maar boven alles is er de honger naar succes. En dat is het belangrijkste. Aan de top blijven is echter veel moeilijker dan er komen. Er zijn altijd wel problemen binnen een ploeg. Meestal draait het om één ding: geld. Wie verdient er hoeveel. En dat gaat na een NBA-titel meestal spelen.”