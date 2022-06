‘Courage is found in unlikely places’ J.R.R. Tolkien

‘Ik ben een chronisch zieke moeder. Als je mij ziet, als je met me praat, merk je niks aan mij. Maar ja, je ziet me wel vrijwel altijd in een scootmobiel. Helemaal verwarrend wordt het als ik daaruit opsta. Dan blijkt dat ik gewoon kan lopen, en niet eens moeilijk, of schuivelend – nee, gewoon, lópen.

„Zie je in de media mensen met een beperking, dan is er meestal duidelijk iets met hen aan de hand. Je ziet dat ze geestelijk of lichamelijk anders zijn dan – laten we zeggen – gewone mensen. Ik ben zo’n gewoon mens, en ook weer niet, en tóch wel!

„Van staan en lopen raak ik binnen de kortste keren dodelijk vermoeid. Ook heb ik continu pijn. Ik ben nog maar 42 jaar; of ál 42 jaar – wat zeg je eigenlijk, op deze leeftijd? Sinds 23 jaar leef ik met heel weinig energie. Het begon na de geboorte van mijn eerste kind. Ik was moe, doodmoe. Eerst denk je: ach ja, hormonen in de war door de zwangerschap en bevalling, gebroken nachten – gaat wel over… Maar het ging niet over.

„Na een jaar kwam ik terecht in een medische mallemolen. ‘Écht hoor, we kunnen niks vinden.’ Pas sinds een jaar of vijf is er een diagnose: orthostatische intolerantie. Dat gaat vaak samen met chronische pijn en vermoeidheid.

„Het tegenstrijdige is: ik ben beperkt in m’n mogelijkheden en tegelijk moet ik éxtra m’n best doen om mee te draaien in deze samenleving. Op feestjes lopen mensen gezellig door elkaar heen. Ik zit altijd. Dan zit ik dus vaak helemaal alleen, tegen ruggen van pratende mensen aan te kijken. Ga ik naar een festival, dan weet ik dat ik daar ruim van tevoren moet zijn; anders kom ik er niet meer doorheen, met m’n scootmobiel. En ja hoor, vlak voordat een optreden begint, gaan er mensen voor m’n snufferd staan. Ben ik weer de zeikerd die vraagt of ze opzij willen gaan.

„Altijd die strijd. Altijd in het defensief zitten, laten blijken dat ik er óók ben.

„Intussen ben ik ook gewoon moeder. M’n jongste kinderen zijn 11 en 14 jaar. Toen we verhuisden naar een nieuwe buurt heb ik me bewust aangemeld voor de ouderraad. Dat gaf mij meteen een reden om mee te doen en mee te praten. Op hun vorige school gingen gesprekken met ouders op het schoolplein vaak letterlijk over mijn hoofd heen. Ik keek omhoog vanuit m’n scootmobiel, ik werd vaak pas bij een gesprek betrokken als ik zelf iets zei. Van kwaaie opzet was vast geen sprake, zo gaat dat kennelijk vanzelf als je in zoiets als een rolstoel zit.

‘Gelukkig sta ik mentaal behoorlijk stevig in m’n schoenen. Ik ga dóór, ik geef niet op. Wij gaan gewoon naar de Efteling, naar een museum, naar het bos, ook al kost het zoveel extra tijd en inspanning.

„Van mijn dochter kreeg ik laatst een mok met een citaat van Tolkien: ‘Courage is found in unlikely places’. Voor mij is een kop thee zo’n ‘unlikely place’ – een moment van bezinning: ‘Zo, dat hebben we ook weer gehad; even moed verzamelen om het volgende voor elkaar krijgen.’

„Ik ben dol op het werk van Tolkien. Fantasy, ja. Even weg uit deze rare, echte wereld.”

Kelly Easton (1969) woont in Delft, zij is moeder van drie kinderen en werkt voor een stichting die mensen met eetstoornis begeleidt.

J.R.R. Tolkien (1892-1973) was een Britse hoogleraar in de Engelse taal- en letterkunde. Hij werd vooral bekend als (fantasy-)schrijver van The Hobbit en The Lord of the Rings.