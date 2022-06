‘Retegrappige’ Stefan Hendrikx wint juryprijs bij Leids Cabaret Festival

Stefan Hendrikx heeft de 43ste editie van het Leids Cabaret Festival gewonnen. De cabaretier ontving de juryprijs, die geldt als de belangrijkste van de drie prijzen die in de Leidse Schouwburg werden uitgereikt. Hendrikx bleek een „allround performer”, zo schrijft de jury in haar rapport. „Door Stefan worden we allemaal uitgedaagd om onze grenzen te verleggen. Hij is retegrappig”.

Stefan Hendrikx (1990) volgde de Koningstheateracademie in Den Bosch en de Toneelschool in Arnhem. Samen met Andries Tunru vormt hij het impro-comedyduo Beperkt Houdbaar.

Ook de andere twee finalisten wonnen prijzen, iets wat nog nooit eerder is voorgekomen in de geschiedenis van het cabaretfestival. Piet van Eeghen kreeg de publieksprijs en Celine Schrama kreeg de studentenprijs, uitgereikt door vertegenwoordigers van de Leidse studentenverenigingen.

Naast Cameretten in Rotterdam en het Amsterdam Kleinkunst Festival is het Leids Cabaret Festival het belangrijkste cabaretfestival van Nederland. Onder meer Najib Amhali, Erik van Muiswinkel, Lebbis en Jansen, Sanne Wallis de Vries en Micha Wertheim wonnen het festival in het verleden. De laatste winnaar was Lisa Ostermann, die in 2020 de jury- en de publieksprijs won. In 2021 was er geen festival vanwege de coronacrisis. (NRC)

