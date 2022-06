Arrestatie rijke broers Gupta kan corruptie bij Zuid-Afrikaans ANC blootleggen

De Indiase gebroeders Gupta wisten in Zuid-Afrika via tal van corrupte praktijken grote rijkdom en een ongeëvenaarde machtspositie op te bouwen, maar ruim vier jaar nadat ze het land ontvluchtten zullen twee van hen zich naar het lijkt alsnog voor de rechter moeten verantwoorden. Zo’n rechtszaak ligt gevoelig omdat getuigenissen van de broers pijnlijk kunnen uitpakken voor sommige hooggeplaatste functionarissen binnen de regerende ANC-partij.

Atul (53) en Rajesh Gupta (50) werden vrijdag in Dubai gearresteerd op verzoek van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten, zo werd maandagavond in Zuid-Afrika bekend. Ze kunnen in principe worden uitgeleverd omdat Zuid-Afrika sinds vorig jaar een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten heeft. De oudste broer Ajay Gupta (56), tegen wie eveneens rechtszaken in Zuid-Afrika lopen en van wie ook wordt aangenomen dat hij in Dubai verblijft, blijft vooralsnog op vrije voeten.

De arrestaties hielden verband met een zaak die in het Zuid-Afrikaanse Bloemfontein loopt, waarbij Atul en Rajesh ervan worden beschuldigd de Zuid-Afrikaanse schatkist voor 1,5 miljoen euro te hebben opgelicht met een agrarisch advies, waarvoor hun bedrijf niet gekwalificeerd was. De zaak werd eerder verdaagd tot september omdat beide broers afwezig waren.

Dit is maar een van de vele rechtszaken die de broers boven het hoofd hangen. Een commissie onder leiding van opperrechter Raymond Zondo onderzoekt al jaren hoe voormalig president Jacob Zuma (2009-2018) de deur wijd open zette voor corrupte praktijken. Meer dan wie ook wisten de gebroeders Gupta, die in 1993 met bescheiden middelen vanuit India in Zuid-Afrika waren gearriveerd, hiervan te profiteren. Ze hebben echter – net als Zuma – altijd ontkend iets verkeerds te hebben gedaan.

Belangrijke posten

De Gupta’s waren vooral actief in mijnbouw, informatietechnologie en media. Later onderzoek wees uit dat hun bedrijven door de jaren heen voor zo’n 49 miljard rand (zo’n 2,95 miljard dollar) aan dubieuze deals hadden gesloten met verschillende overheidsinstanties.

Hun invloed ten tijde van Zuma’s presidentschap reikte zover, dat ze vaak mede bepaalden wie op voor hen belangrijke posten belandden. Daarbij werden steekpenningen niet geschuwd. In 2015 onthulde onderminister van Financiën Mcebisi Jonas bijvoorbeeld dat hem een fors bedrag door de broers was beloofd als hij bereid was zijn baas op te volgen. Een andere klokkenluider vertelde dat Vytjie Mentor, hoofd van de parlementaire commissie voor staatsbedrijven, een positie als minister van Staatsbedrijven door de Gupta’s was aangeboden. Voorwaarde was wel dat zij dan de lijnvlucht van South African Airways naar India zou schrappen, zodat de Gupta’s op dat traject met een eigen maatschappij het rijk alleen zouden hebben. Mentor bedankte voor de eer, maar hoorde en passant dat ook Zuma destijds elders in het gebouw aanwezig was geweest. Verscheidene familieleden van Zuma kregen prominente banen bij bedrijven van de Gupta’s.

Nauwe banden met Zuma

De invloed van de ‘Zupta’s’, zoals ze ook wel spottend werden genoemd wegens hun nauwe band met Zuma, ging zo ver dat Zondo en zijn commissie spreken van ‘state capture’. Gedetailleerd bracht de commissie de laatste jaren in kaart op welke sectoren de Gupta’s via hun nauwe banden met Zuma greep wisten te krijgen. Dat waren er velen, van het ministerie van Financiën tot dat voor Natuurlijke Grondstoffen, van de belastingdienst tot de nationale luchtvaartmaatschappij en van de nationale omroep SABC tot het grote energiebedrijf Eskom. Ambtenaren die met de Gupta’s meewerkten konden promoties en extra geld tegemoet zien. Wie tegenstribbelde, riskeerde ontslag.

De onderzoekers schreven dat Zuma „bereid was alles te doen wat de Gupta’s ook maar van hem wilden”. In ruil kon Zuma onder meer rekenen op gunstige publiciteit in de media die de Gupta’s in handen hadden.

De Indiase zakenlieden Atul (links) en Ajay Gupta in Johannesburg in 2011. Atul en hun broer Rajesh zijn aangehouden in Dubai; oudste broer Ajay is op vrije voeten. Foto Martin Rhodes/ Gallo Images via Getty Images

Doorgaans probeerden de Gupta’s hun zaakjes zo discreet mogelijk af te wikkelen. Maar zo nu en dan kwamen ze toch in het nieuws. Zoals in 2013, toen ze voor een nichtje een kostbaar huwelijksfeest arrangeerden, waarbij tweehonderd gasten in een gecharterde Airbus op een militair vliegveld bij Pretoria landden, waar behalve militairen gewoonlijk alleen buitenlandse staatshoofden en diplomatieke delegaties welkom zijn. Het leidde tot veel negatieve publiciteit over dit misbruik van een overheidsfaciliteit voor zo’n particuliere aangelegenheid. Een van de broers legde uit dat ze hun nicht slechts „een gedenkwaardig huwelijk” hadden willen aanbieden.

Grote schoonmaak

Na groeiende kritiek op zijn corrupte bewind en minachting voor zijn rechters, waarvoor hij later ook tot een korte celstraf zou worden veroordeeld, trad Zuma in 2018 af. Nog diezelfde dag verlieten de gebroeders Gupta en hun familie in stilte het land waar ze fortuin hadden gemaakt. Veel van hun bedrijven zijn sindsdien in andere handen overgegaan of opgeheven. De broers zochten een goed heenkomen in een enorm huis in Dubai met een geschatte waarde van 30 miljoen dollar.

Wegens hun nauwe banden met oud-president Jacob Zuma werden de gebroeders Gupta spottend de ‘Zupta’s’ genoemd

Zuid-Afrika worstelt intussen nog volop met hun nalatenschap, met name het ANC van president Cyril Ramaphosa. Binnen de partij vormen aanhangers van de voormalige president Zuma nog altijd een machtige stroming. Zij zitten niet te wachten op een operatie om rotte appels uit de partij te werken, zoals Ramaphosa eigenlijk wil. De president en zijn medestanders moeten daarom behoedzaam opereren.

Dit is waarschijnlijk ook de reden dat er nog altijd geen datum is vastgesteld voor een parlementaire behandeling van de bevindingen van de commissie-Zondo. Het ANC zou dit volgens sommige bronnen pas na een groot partijcongres in december doen. Tekenend was dat de Zuid-Afrikaanse oppositie, die de Gupta’s ervan beschuldigt de Zuid-Afrikaanse democratie grote schade te hebben berokkend, de arrestatie van de twee Gupta’s onmiddellijk verwelkomde. Op zulk enthousiasme viel het ANC niet te betrappen.

Al kort na de vlucht van de Gupta’s oordeelde de politieke analist Prince Mashele tegenover de BBC: „De samenleving moet zien dat mensen de gevangenis in gaan. Als je dat doet, geef je een boodschap af dat wat de Gupta’s deden gevolgen zal hebben.”

