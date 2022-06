Arme Amerikaanse school blijft met kunst- en vliegwerk overeind

Recensie Comedyserie Abbott Elementary Met: Quinta Brunson, Janelle James, Tyler James Williams, Lisa Ann Walter. Disney+, 13 afl. van 23 min. ●●●●●

Het is een fenomeen waar we in Nederland (gelukkig) niet heel bekend mee zijn: basisschoolleraren die een wensenlijstje maken met items die ze nodig hebben in hun klaslokaal. Gummetjes, potloden, schriften, een nietmachine. Spullen die redelijk noodzakelijk zijn, maar waarvoor menig openbare school in Amerika simpelweg geen geld heeft. Dus is het aan de docenten om hun eigen linialen en bordenwissers bijeen te bedelen en een beroep te doen op de vrijgevigheid van hun gemeenschap.

In de derde aflevering van Abbott Elementary, een sitcom over een basisschool in West Philadelphia, maakt groep-4-lerares Janine ook zo’n ‘wishlist’ voor haar klas. En om zo veel mogelijk spulletjes toegestuurd te krijgen, besluit ze een ludieke video te maken met behulp van schooldirectrice Ava. De directrice is bijzonder slecht in het uitvoeren van haar echte taken, maar weet als geen ander hoe je viral content voor de videoapp TikTok moet maken. Als de jonge Janine vervolgens haar collega Barbara – een kleuterjuf van de oude stempel – de inhoud van een omgegooide verfbeker ziet opdeppen met de laatste tissue uit het pak, vraagt ze Ava ook een video voor haar collega te maken. Waarop de directrice, die werkelijk geen enkele scrupules heeft, een stemmig zwart-witfilmpje maakt waarin ze Abbott Elementary de ‘armste school’ van Amerika noemt en Barbara ‘de oudste lerares’. Het filmpje gaat viraal en binnen de kortste keren stormen influencers met smartphones Barbara’s klas binnen om de lerares spulletjes van haar wensenlijst te komen bezorgen.

Verouderde lesboeken

Heel erg overdreven is het allemaal niet. De wensenlijsten worden in het echt regelmatig gedeeld door beroemdheden waarvan de docenten de landelijke tv-programma’s halen. Net zoals er ook echte leraren zijn die een groentetuintje aanleggen op het schoolplein zodat hun leerlingen een gezondere schoollunch kunnen eten, zoals twee van Abbott Elementary’s leerkrachten halverwege het eerste seizoen doen. Ook juf Janine zal vast niet de enige docent zijn die haar verouderde lesboeken een handmatige update geeft door foto’s van de drie Amerikaanse presidenten die ná Bush kwamen erin te plakken.

Abbott Elementary heeft een door The Office bekendgemaakte mockumentary-stijl en is bedacht en geschreven door Quinta Brunson, de actrice die juf Janine speelt. Brunson liet zich inspireren door haar eigen moeder die 40 jaar lerares in Philadelphia was. De sitcom is dan ook een ode aan de hardwerkende juffen en meesters van de Amerikaanse openbare scholen. Maar het knappe is dat het – ondanks dat het die toch wel schrijnende werkelijkheid niet uit de weg gaat – vooral een erg grappige en hartverwarmende serie is. Vol personages die allemaal in een hokje passen (de naïeve beginneling, de gepokt en gemazelde veteraan, de witte leraar op een zwarte school die iets te veel Ta-Nehisi Coates heeft gelezen) maar nergens cliché worden.

Zelfs directrice Ava, die trots vertelt dat ze de baan enkel heeft gekregen middels chantage, is meer dan de vreselijk slechte baas die te pas en te onpas ongepaste opmerkingen maakt. Al is de ongegeneerdheid waarmee ze dat laatste doet wel weer een van haar charmes. Abbott Elementary werd in de VS onthaald als de beste nieuwe ‘netwerk sitcom’ (denk: afleveringen van 20 minuutjes waarin één hoofdverhaal en twee bijverhalen worden verteld) in tijden. Nu de serie eindelijk in Nederland te zien is, is duidelijk waarom.