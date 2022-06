Er wordt hardop gerouwd om Gino van der Straeten (9), het jongetje dat in Kerkrade werd vermoord. In het AD verscheen een interview met de moeder van Donny M., een jongen uit Geleen die de pech heeft hetzelfde te heten als de waarschijnlijke dader. („Had verkeerd kunnen aflopen”) De Telegraaf pakte uit met een interview met de moeder van een eerder slachtoffertje van verdachte Donny M. („Ze kregen tape op hun mond en blinddoek om.”)

In die sfeer zijn ondertussen al drie stille tochten aangekondigd.

Door Kerkrade, waar Gino voor het laatst gezien werd.

Door Maastricht, daar woonde hij.

En door Amersfoort, dat wilde motorclub Muchachos Brotherhood.

Ik liep beroepshalve een paar keer mee in een stille tocht.

Voor een doodgebeten hond, voor een doodgestoken meisje en voor een doodgetrapte grensrechter.

De sfeer was telkens keer hetzelfde.

Huilende harten, opgekropte woede.

Het nieuws had de mensen aangegrepen, woede en verdriet zochten een uitweg, de meesten vonden het fijn om onder gelijkgestemden te zijn. Na afloop, toen ze niet meer stil hoefden te zijn, nam de woede het weer over. Al op de parkeerplaats na de stille tocht kondigden sommigen aan dat ze geen zin meer hadden om nog langer stil te zijn. Het slachtoffer is slechts de aanleiding, de druppel die de emmer doet overlopen.

Donny M. was al eerder veroordeeld voor misbruik. De een stapt wat makkelijker over andermans verdriet heen dan de ander. Geert Wilders wees meteen naar D66. Met „hun softe rechters die weigeren om kindermisbruikers keihard te straffen”. Het onschuldige slachtoffer inzetten als wapen tegen politieke vijanden. Met PVV-rechters zaten potentiële daders gewoon wel dertig jaar vast. Een waarheid als een koe: als Donny M. levenslang had gekregen voor eerder misbruik, had Gino nog geleefd. Als je hem had doodgeschoten ook. Als-als-als. Als Limburg destijds bij Vlaanderen was gevoegd, hadden we het er niet eens over gehad, dan was dit buitenlands nieuws.

Er wordt hardop verlangd naar een overheid die misdrijven voorkomt, die proactief optreedt tegen mogelijke daders. Het wordt geëist door mensen die er vaak zelf niet tegen kunnen als de overheid ze ook maar een strobreed in de weg legt.

Het zijn stille tochten over een mestvaalt. De stront stapelt zich op. Onder de stampende voeten broeit het.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.