Aftasten a.u.b.

Zeker een half uur was ik laatst zoet met het closereaden van een smiley. Het was een WhatsApp-berichtje van een Haagse ambtenaar over een kunstinstelling die een bepaalde subsidie was misgelopen. De ambtenaar meldde dit aan een wethouder, die niet over cultuur ging, maar wel over de huisvesting, onder meer van die instelling, waar gedoe mee was, maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat me om het tekentje waarmee hij het appje afsloot. Een gele emoticon.

Het screenshot stond in een lijvige verzameling Wob-documenten. De resolutie was zo beroerd dat het niet duidelijk was of het wel een smiley was. Was dit leedvermaak? Of juist een verbaasd opengevallen mond? Een sip gezicht? Een gaap? Na dat halve uur bleef maar één ding echt zeker: dat de afzender niet wilde of verwachtte dat dit ooit terechtkwam in een openbaar dossier.

Ik weet het. Sinds maart 2019 vallen WhatsApp-berichten en sms’jes – ook van privételefoons – onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), en sindsdien kunnen we ons verlekkeren aan de digitale babbeltjes van Femke met Ferd, van Hugo met Sywert, of aan het ‘te gek!’ uit Marks zelfreinigende Nokia.

Toch voelt het ongemakkelijk. De sms paart het vluchtige van een koffieautomaatgesprek aan de bedachtzaamheid van een mailtje. Als zulke schemerzones niet langer vrij zijn van blikken van buiten, heeft dat gevolgen waar we niet zomaar aan voorbij kunnen gaan.

Altijd als ik op bezoek ben geweest bij mensen met een intercom in de hal, denk ik aan een van mijn favoriete romans, In de ban van mijn vader (2001) van Sandro Veronesi. De verteller, kinderboekenschrijver Gianni Orzan, laat zich op een avond overhalen om vertrekkende gasten af te luisteren. „Ik pakte de hoorn van de haak en begon te luisteren – op grond daarvan kan ik u een heel goede raad geven: doe het nooit. Luister nooit stiekem naar wat mensen tegen elkaar zeggen terwijl ze uw huis verlaten.”

De een maakte Gianni belachelijk omdat hij steeds dezelfde anekdote vertelde. De ander vond hem gierig. En hun excuus van ‘oppasproblemen’ bleek een valse uitvlucht om eerder te kunnen vertrekken.

Het mooie is dat dit allemaal niet zo bijster ver gezocht is. Zou je na familiediners microfoontjes hangen in de vertrekkende auto’s en de opnamen integraal in de groepsapp plaatsen, dan brak vrijwel overal de pleuris uit.

In het sociale verkeer zwijgen we nu eens tactvol, grinniken we dan weer mee met een roddel, dikken we een anekdote aan en grijpen we naar leugentjes om onder afspraken uit te komen zonder iemand voor het hoofd te stoten. Zonder het smeermiddel van halve waarheden en smoesjes zou de machinerie van ons sociale verkeer finaal vastlopen.

Het lijkt me een misvatting dat we dichter bij iemands werkelijke opvattingen zouden komen als we zijn privégesprekken zouden kunnen afluisteren. We moeten af van het romantische idee van een ‘diepste zelf’ onder de oppervlakte van iemands persona, dat we kunnen betrappen. Iedereen heeft verschillende zelven en voert verschillende varianten van zichzelf op in verschillende situaties.

In onze tijd, met ‘identiteit’ als heilig sleutelbegrip, zouden we inmiddels toch moeten weten hoe beperkend, verstikkend en lachwekkend de eis tot één eenduidige identiteit is. Mensen lopen jarenlang bij psychiaters om iets van hun eigen complexe drijfveren te ontrafelen, en dan zou je iemands essentie zomaar kunnen betrappen in een terloops semi-privéappje?

Ik zat onlangs op een terras. Twee tafeltjes naast me staarde een man een vrouw met een hondje na. „Een mooie vrouw”, constateerde hij, toen ze buiten gehoorsafstand was, „maar wat een lelijke hond”. Waarop ik zei: „Ach, beter dan andersom, zoals meestal.”

Is dat wat ik werkelijk vind? Schei toch uit. Ik wilde in die specifieke context lollig en ad rem zijn. Zoals de gasten van Gianni Orzan misschien wel iets grappigs tegen elkaar wilden zeggen: heb je hem weer, met diezelfde anekdote. Toch ging de vriendschap hierdoor onherroepelijk kapot. „Het zijn dingen die je uit het lood slaan”, concludeert Gianni.

Wat vond die Haagse ambtenaar nu werkelijk, ten diepste, van die misgelopen subsidie? Daarvoor is WhatsApp beslist geen adequate detector. Het berichtje met de smiley was verstuurd in coronatijd. Anders was die mededeling hoogstwaarschijnlijk in de wandelgangen gedaan, vergezeld van een kwinkslag.

Bij het gros van die omstreden gewobte of gelekte berichtjes blijft alleen een negatieve indruk hangen: de afzender zal wel niet helemaal deugen. De conclusie: die persoon is onbetrouwbaar. Door elke onwaarheid categorisch te veroordelen, blokkeren we een zinvol gesprek over welk soort leugens om welk soort bestwil zijn geoorloofd. Met het openbaar maken van de privéruimte versimpel je de ander tot óf een leugenaar, óf een waarheidsspreker, onbetrouwbaar of betrouwbaar.

Die binaire dwangbuis doet geen recht aan alle schakeringen aan halve waarheden, van iets achterhouden uit kiesheid, van leugens om bestwil. Het miskent ook hoe we in verschillende situaties verschillend over anderen praten en denken, hoe we soms bijvoorbeeld extremere standpunten uitproberen om een reactie los te krijgen, om ons aan de ander te scherpen, onze positie te bepalen over iets waar we juist over twijfelen.

Informele speelruimte, waarbij je niet vastgepind of afgerekend wordt op elke letterlijke zin, is ook in digitale communicatie nodig. Anders vervaagt de grens tussen formeel en informeel en daarmee ook de vrije ruimte om te sparren. Dat jouw achteloze, speelse privéberichtjes de potentiële grondstof worden voor ontmaskerende screenshots werkt als handrem op het sociale verkeer. Alsof iemand tijdens een borrel een audiorecorder in zijn binnenzak draagt.

U staat onder ede. Als kind hoorde ik die formule voor het eerst in de advocatenserie Matlock. Ik vond hem magisch. Een toverslag waarmee je iemand kroonde met een aureooltje, waardoor hij de waarheid en niets dan de waarheid sprak.

In ons huidige klimaat, dat transparantie en openheid eist, staat iedereen overal en altijd onder ede. We vergeten dat het gerechtelijke verhoor juist een uitzonderingssituatie hoort te zijn. De alledaagse sociale realiteit is altijd al een rimboe geweest van verdraaiing en overdrijving, van inslikken en achterhouden, afzwakken en oppoetsen, van jolig geroddel en plagende spot, waarin al onze waarheidjes en zekerheidjes veel minder solide zijn dan we zouden willen of denken.

De eis om overal de waarheid te spreken is een belediging voor zowel de spreker als de waarheid. Maar hoe kunnen we dan debat- en omgangsvormen behouden die recht doen aan die veelkantigheid?

Een mogelijk antwoord vond ik twee weken geleden op een Spaans dakterras. Ik belandde er op een feestje met voornamelijk gepensioneerde expats. Tegenover een Brits echtpaar maakte ik een grappende opmerking over de tuinfeestjes van Boris Johnson. Naast me dacht een Nederlander er het zijne van en zei dat, conform onze volksaard, dan ook ronduit.

Daarop plaatste de Britse vrouw een opmerking die ik helaas niet letterlijk meer kan reproduceren; voortaan zal ik een audiorecorder in mijn binnenzak steken. Wel herinnerde ik me vlak daarna aan een zinnetje te hebben gedacht dat doorgaans aan Winston Churchill wordt toegeschreven: „Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip.”

Een half leven aan internationale dinertafels resoneerde in de behendige volzinnen waarmee deze dame de angel uit het gesprek haalde. Het incident liet maar weer eens zien wat een zware tijd het voor iedereen geweest was en hoe we allemaal mensen zijn die hunkeren naar contact, doesn’t it? Zoiets, maar dan een factor drieduizend sterker. Luchtig bracht ze het, maar zonder haar eigen opvatting, waarin begrip voor Johnson doorschemerde, geweld aan te doen.

Wat ik hier gedemonstreerd kreeg, was een elegante omgang met de waarheid die ooit ‘tact’ werd genoemd, en die gesprekken over omstreden onderwerpen faciliteerde zonder dat iemand gezichtsverlies leed. In onze huidige debatcultuur is gezichtsverlies het oogmerk.

In het debat over zijn Nokia-sms’jes viel iedereen over Mark Rutte heen, toen hij het voortdurende wantrouwen bij de oppositie hekelde, maar deze specifieke ergernis begreep ik wel. Rutte verzuchtte dat de debatten in de jaren zeventig ook inhoudelijk fel waren, maar niet steeds gevoerd werden vanuit persoonlijk wantrouwen, de drang anderen onderuit te halen, allemaal voor een duimpje van de eigen achterban.

Wat je daaraan toe kunt voegen is dat de debatten eloquenter waren. Met subtiele ironie, indirecte steken, dubbelzinnigheden. Dat kun je afdoen als esthetiek, als verpakking die achterhaald is in een tijd van recht voor z’n raap, maar het is meer dan franje en stijl. Tact is een morele houding.

Tact is een vorm van communicatie die rekening houdt met de complexiteit van eigen en andermans opvattingen. Het woord draagt sporen van het Latijnse tactus, van tangere. Dat is wat we weer moeten leren, elkaar kunnen bevoelen, betasten. Of, om #MeToo’s te vermijden, aftasten. Terughoudend zijn, je niet impulsief laten meeslepen door emoties, oog houden voor een gezamenlijk belang, zonder jezelf weg te cijferen.

De feestjes op Downing Street zijn typisch iets waarover ik niet echt een eenduidig oordeel kan vormen. Zoals zoveel in coronatijd aan eenduidigheid verloor. Ik heb geleerd om anderen bij dit onderwerp af te tasten. In privégesprekken verdedigde ik soms, voorzien van een ironisch stootkussen, dan weer het ene standpunt, dan weer het andere. Juist omdat ik het allemaal niet zeker wist. Ik snap dat mensen in deze onzekere tijden verlangen naar rechtlijnigheid, eerlijkheid, eenduidigheid en elkaar letterlijk nemen, maar onze tijd vraagt juist om tact.

Tact is het diplomatieke broertje van de flirt. Die draait ook om subtiele signalen die opgepikt kunnen worden, en zo niet, dan hoeft niemand zich gekrenkt of beschaamd te voelen. Vervang je de flirt door contractueel vastgelegde wederzijdse instemming – daar bestaan al apps voor, waar je screenshots van kunt nemen – dan verlies je iets kostbaars.

Flirt en tact bloeien in ongedwongen ruimtes waar niet de hele wereld meeluistert. De beste leerschool voor subtiele en speelse communicatie is het café of de kantine. De een na beste is de smartphone. Maar nu die berichten gevorderd, gelekt of opgevraagd kunnen worden in de doctrine van openbaarheid, moeten we uitwijken naar duisterdere privé-enclaves, als criminelen naar een cryptotelefoon.

WhatsApp heeft sinds een half jaar de functie om verstuurde berichten na een ingestelde tijd automatisch te wissen. ‘Default disappearing messages and multiple durations’, heet het officieel. Noem het de Ruttefunctie. Ik zou het ambtenaren aanraden. Zelf overweeg ik het in groepsapps te gaan gebruiken, maar blijf toch het idee houden dat ik daarmee iets kostbaars verlies.