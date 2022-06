Voor de Italiaanse badplaats Rimini is de oorlog in Oekraïne de zoveelste dreun. ‘Ik had liever een meteoorinslag gehad’

Het is pas begin juni, maar het kwik klimt al vlot boven de dertig graden in Rimini, de bekendste Italiaanse badplaats aan de Adriatische kust. Met militaire precisie schikt de al flink gebruinde Mauro Vanni (58) de parasols en ligstoelen op het stuk strand dat hij met zijn familie sinds 25 jaar beheert. Privé-beheerders van stranden zijn in Italië vaste prik. Bijna 60 procent van de stranden is niet vrij toegankelijk; toeristen kunnen er pas gaan zonnen en zwemmen als ze een plekje huren.

„Voor 18 euro per dag krijg je van ons een parasol en twee ligstoelen”, zegt Vanni. „Een prijsje”, noemt hij dat zelf, want in die 18 euro zitten ook de speeltuin, de strandanimatie en het hydromassagebad inbegrepen.

Ondanks het prachtige weer en de hordes Italiaanse toeristen die er tijdens het lange weekend op uit zijn getrokken, is Vanni flink bezorgd. Net als vele anderen vreest hij dat hij straks misschien wel zijn strandvergunning verliest. „Een gevolg van de Bolkestein-richtlijn”, zucht hij, al is de strandbeheerder vooral boos op de eigen Italiaanse regering. Volgens de richtlijn moeten diensten in Europa worden geliberaliseerd, om zo concurrentie te stimuleren. Na jaren van uitstel en getouwtrek tussen Brussel en Rome heeft de Italiaanse regering nu beslist dat de strandlicenties in 2023 ter veiling worden aangeboden. Vanni is bang dat hij volgend jaar misschien zijn familiebedrijf en investering verliest. „Wat als een grote internationale investeerder zich aanbiedt, en misschien wel de hele kust wil opkopen? Daar kunnen Italiaanse familiebedrijfjes zoals het onze niet tegenop.”

Stranduitbaters in Rimini maken zich zorgen, over zowel Europese regels als de oorlog in Oekraïne. Foto Massimiliano Donati

Bovenop de zorg dat dit na 25 jaar misschien wel zijn laatste zomer als stranduitbater wordt, komt ook nog de oorlog in Oekraïne. Rimini groeide de voorbije jaren uit tot een belangrijke ‘hub’ voor toeristen uit Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. In 2019, het jaar voor de pandemie, trok Rimini 97.244 toeristen uit Rusland, 10 procent meer dan een jaar eerder. De Russen staken toen de Duitsers (78.538) in Rimini voorbij. Restaurants boden hun menu al vlug aan in het Italiaans én in het Russisch, het outlet-winkelcentrum van de naburige stadstaat San Marino nam Russischsprekend personeel in dienst, en de vier- en vijfsterrenhotels van Rimini deden hetzelfde.

Populaire vakantiebestemming

Maar op het strand van Rimini hoor je dezer dagen enkel de taal van Dante. Slechts een paar borden met de strandregels in Cyrillisch schrift herinneren aan de zomers van vóór de pandemie, toen deze Noord-Italiaanse badplaats nog een populaire Russische vakantiebestemming was.

Voor de toeristische sector is dat, na Covid, opnieuw een tegenslag.

„Deze zomer had de grote comeback moeten worden voor het binnen- én buitenlandse toerisme in Rimini, een provincie die wat betreft de economische meerwaarde die toerisme per inwoner creëert, in Italië enkel de provincie Bolzano moet laten voorgaan”, zegt de voorzitter van Rimini’s hotelsector Patrizia Rinaldis (61), een kleine dame met een roestkleurige bos krullen die al 37 jaar een familiehotel dicht bij het strand beheert.

De hotelsector aan de Adriatische kust had gehoopt dit jaar de verloren inkomsten van de voorbije twee Covid-zomers te compenseren. Toen leden de hotels in Rimini volgens Rinaldis verliezen van meer dan 30 procent. Net als vorige zomer zullen hotels in de badplaats ook dit jaar opnieuw vooral moeten rekenen op binnenlandse toeristen en bezoekers uit Duitsland. Vorige zomer konden Russen niet naar Italië reizen, omdat het Spoetnik-vaccin er niet werd erkend. Dit jaar houdt de oorlog in Oekraïne de strandgangers uit Oost-Europa thuis.

Voor de luchthaven van Rimini is de oorlog in Oekraïne een regelrechte ramp. De luchthaven, vernoemd naar Rimini’s bekendste zoon Federico Fellini, had de keuze gemaakt om hoofdzakelijk te mikken op bezoekers van buiten de EU. Met dat businessmodel hoopte de kleine luchthaven een belangrijke nichemarkt aan te boren. Tot Poetin in februari besloot om Oekraïne binnen te vallen, vlogen negen Russische luchtvaartmaatschappijen naar Rimini, goed voor zo’n veertig vluchten vanuit Rusland per week. „Noem ons gerust de meest Russische luchthaven in Europa”, zegt luchthavendirecteur Leonardo Corbucci (52). Daar kwamen nog tien vluchten per week uit Oekraïne bij.

Uitgestorven terras

De directeur van het vliegveld trekt ruim de tijd uit voor een gesprek op het uitgestorven buitenterras van de verlaten vertrekhal, die een fraai uitzicht biedt op de rots van San Marino. De winkels in de hal, met typische ‘Made in Italy’-producten die erg in trek zijn bij Russen, zijn allemaal dicht. Voor Corbucci, een zakenman met ervaring in financiën, is dit zijn eerste ervaring in de luchtvaartsector. Hij is gedelegeerd bestuurder van Airiminum, sinds 2018 de privé-beheerder van de luchthaven die aantrad na een faillissement.

Russische toeristen zouden plots niet meer welkom zijn? Maar gas van Rusland kopen vinden we wel nog oké? Patrizia Rinaldis, hoteluitbater

Het begin ging bepaald niet over rozen, want nauwelijks twee jaar later brak de pandemie uit. „Een catastrofe voor een toeristische luchthaven als de onze”, zegt Corbucci, die spreekt van 91 procent verlies in 2020 tegenover het jaar daarvoor. En op het moment dat de luchthaven rekende op de grote terugkeer van toeristen van buiten de EU, begon Poetin een oorlog in Oekraïne, en van de ene dag op de andere werden tientallen vluchten uit Rusland en Oekraïne geschrapt.

Op het Federico Fellini vliegveld wordt er rekening gehouden met Russischsprekende toeristen. Foto Massimiliano Donati

Corbucci verbloemt het niet: „Had iemand me vooraf gezegd dat er een meteoriet zou inslaan, dan had ik nog liever daarvoor getekend. Dat was nog makkelijker geweest dan deze oorlog.”

Russische zakenpartners

Op het strand van Rimini willen de schaarse buitenlandse toeristen liever niet reageren op de oorlog in Oekraïne. Leonardo Corbucci wil dat wél. „We zijn in 2022, dit is toch geen tijd meer om nog oorlog te voeren.” De oorlog noemt hij een tragedie „voor het Oekraïense volk, maar ook voor families in Rusland”. De voorbije jaren investeerde Corbucci intensief in zijn zakelijke contacten met Rusland. Op de luchthaven van Rimini opende hij zelfs een bureau ter promotie van toerisme in Sint-Petersburg. Hij onderhoudt nog wekelijks contact met zijn Russische zakenpartners, die hem beloven dat ze terugkomen naar Italië, zodra deze oorlog voorbij is.

De Covid-jaren waren eerder al een flinke klap voor badplaats Rimini. Foto Massimiliano Donati

De economische banden tussen Italië en Rusland zijn sterk. Ook Patrizia Rinaldis, de voorzitter van de hotelsector, gelooft daarom dat het snel opnieuw ‘business as usual’ wordt. Geld stinkt niet en heeft ook geen nationaliteit. „Zowel het Oekraïense als het Russische volk ondergaat deze oorlog”, vindt Rinaldis. „En zodra het opnieuw mag, zullen de Russische toeristen terugkomen naar Rimini en opnieuw welkom zijn”, zegt de hoteluitbater. Iets anders beweren, noemt ze hypocriet. „Russische toeristen, die hiermee de economie ondersteunen, zouden plots niet meer welkom zijn? Maar gas van Rusland kopen vinden we wel nog oké?”

Bij het vallen van de avond klapt Mauro Vanni de parasols dicht op zijn strand. Zijn dag zit erop. Vanni is een heel andere mening toegedaan, hij gelooft nooit dat straks de Russen weer gaan zonnen op het strand van Rimini, naast Polen, Oekraïners en Hongaren. De diepe wonden die nu worden geslagen, meent Vanni, zullen flinke littekens laten. „Op economisch vlak, maar zeker ook tussen volkeren”, zegt de strandbeheerder. „Akkoord, Poetin trok ten oorlog, maar veel Russen steunen hem wel daarin. Wie zal de Russen hierna nog vertrouwen?”