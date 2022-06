‘Ik heb mijn drukte omarmd’

In

‘Acht jaar lang ben ik docent klassieke talen geweest. Ik vind het ontzettend leuk om voor de klas te staan, maar merkte ook dat de werkdruk te hoog was. Ik was vrijwel altijd bezig met voorbereiden, lesgeven, oudergesprekken, vergaderingen, et cetera. Toen ik vorig jaar een halfjaar verlof nam, kwam ik erachter dat het me erg goed beviel mijn eigen ritme te kunnen bepalen.

„Ik besloot me daarom vanaf dit jaar volledig te richten op mijn werk als freelance fotograaf – wat ik er al een aantal jaren naast deed. Ik fotografeer voornamelijk bruiloften en gezinsreportages. Vorige maand had ik vier bruiloften op de planning staan, veel meer wil ook niet. Dat is slecht voor de creativiteit, het moet niet als massawerk gaan voelen.

„Als fotograaf ben ik vrolijk, energiek en betrokken. Een enthousiaste ADHD’er. Als kind stuiterde ik ongecontroleerd alle kanten op. Later heb ik die drukte juist kunnen omarmen. Het helpt me tijdens mijn werk. Zodra ik mijn camera in de hand heb, kom ik in een soort hyperfocus terecht. Ik ga dan vol voor de mooiste resultaten.

„Eigenlijk lijken fotografie en lesgeven wel op elkaar: je maakt heel veel uren die niemand gezien heeft. Voor elk uur dat ik fotografeer, ben ik thuis nog ongeveer drie uur bezig met selectie en nabewerking. Vroeger zeiden klanten weleens: ‘voor mij hoef je niet te bewerken, hoor’. Maar het is onderdeel van het werk. Camera’s komen niet eens in de buurt van de capaciteit van onze ogen. Door de beelden te bewerken, haal ik terug wat ik heb gezien.”

‘Er zijn een paar dingen waar ik geld aan uitgeef: huur, elektriciteit, voedsel en goede koffie. Voor de rest probeer ik met zo min mogelijk uitgaven het beste eruit te halen. Ik koop graag via Marktplaats. Laatst ben ik een maand bezig geweest om daar een thuisbioscoopgeluidsset bij elkaar te scharrelen. Dat duurde even, maar dan heb ik mooi wel honderden euro’s bespaard.

„Ik heb één rekening waar alles op binnenkomt en vanaf gaat. Wat overblijft, gebruik ik als buffer voor pensioen, arbeidsongeschiktheid of wanneer het maar nodig is. Ik weet dat er ik in mijn eerste jaar als fulltime fotograaf financieel even op achteruitga. Maar als de buffer aan het eind van het jaar niet veel minder is geworden, ben ik relatief gelukkig. Zo lang ik maar goed kan rondkomen. Een huis kan ik als niet-samenwonende twintiger voorlopig toch niet kopen.

„Trouwens, geld is ook maar geld. Er is veel meer dan dat: mentale gezondheid en tijd die je hebt voor hobby’s, vrienden en relaties. Er zit een verschil tussen leven om te werken en werken om te leven. In het onderwijs werd het voor mij steeds meer het eerste, als fotograaf is het het tweede.”

Netto-inkomen: 1.600 euro (gemiddeld) Vaste lasten: wonen (huur, g/w/l, internet/tv )725 euro; zorgverzekering 147 euro; telefoonabonnement 18 euro; benzine 75 euro; boodschappen/horeca 350 euro; abonnement Photoshop 12 euro Sparen: wat over is Laatste grote aankoop: apparatuur voor thuisbioscoopgeluidsset 1.350 euro

