Turkije wil geen 'Turkey' meer heten. Wat zit daar achter?

Turkije heet nu officieel Türkiye, dat ‘Turkije’ betekent in het Turks. De Turkse regering stuurde vorige week een brief aan de Verenigde Naties met het verzoek voortaan de naam Türkiye te gebruiken. Een woordvoerder van de VN verklaarde dat de naamsverandering van kracht werd vanaf het moment dat VN de brief ontvingen. Het gebruik van de letter ‘ü’, die geen deel uitmaakt van het Latijnse alfabet, was geen probleem. Dus nu is het Türkiye in plaats van Turkey of Turkije.

Het verzoek maakt deel uit van een bredere poging van president Erdogan om het land om te dopen. Deze campagne begon in december vorig jaar, toen hij een memorandum uitvaardigde waarin hij het publiek vroeg om voortaan ‘Türkiye’ te gebruiken als de naam van het land – in elke taal.

„Türkiye is geaccepteerd als een overkoepelend merk voor ons land in nationale en internationale gremia. Türkiye is de beste vertegenwoordiging en uitdrukking van de cultuur, beschaving en waarden van het Turkse volk”, aldus de president.

Erdogan instrueerde ministeries en andere staatsinstellingen om ‘Türkiye’ te gebruiken in officiële documenten, vooral in hun correspondentie met internationale organisaties. En hij adviseerde Turkse bedrijven om voortaan ‘Made in Türkiye’ op hun exportproducten te zetten, in plaats van ‘Made in Turkey’. Daarnaast lanceerde de regering een Engelstalige promotievideo, waarin toeristen van over de hele wereld ‘Hello Türkiye’ zeggen terwijl ze rondlopen op bekende vakantiebestemmingen in Turkije.

Kalkoen

De Engelstalige staatsmedia TRT en Anadolu en de regeringsgezinde pers gingen trouw mee in de naamsverandering en probeerden het besluit ook te duiden. Het reflecteert volgens hen de soevereiniteit van Turkije om zelf zijn naam te kiezen, en de trots om een Turkse naam te dragen. Turken zouden het altijd vreemd hebben gevonden dat de naam van hun land ‘kalkoen’ betekent in het Engels. Een artikel van TRT World verwees naar het Engelse woordenboek, waarin turkey wordt gedefinieerd als „een mislukking” of „een dom of idioot persoon”.

Turken zouden het vreemd vinden dat hun land in het Engels ‘kalkoen’ betekent

Aanvankelijk wisten Turken niet of ze de campagne serieus moesten nemen. Wat wil Erdogan hiermee bereiken, vroegen ze zich af. Wil hij nu ook de naam van het land naar zijn hand zetten? Heeft hij geen belangrijkere zaken aan zijn hoofd, zoals de inflatie, die 73 procent bedraagt? Is het wel mogelijk om andere taalgebieden een Turkse naam op te leggen, vooral degenen die het Latijnse alfabet niet gebruiken? Maar uit het verzoek voor de naamsverandering bij de VN blijkt dat het Erdogan menens is.

Turkije is niet het eerste land dat aandringt op een naamsverandering. Meestal deden landen dat om afscheid te nemen van een koloniale naam en symbolisch het koloniale juk van zich af te werpen. Zo werd Rhodesië in 1980 Zimbabwe en Birma in 1989 Myanmar. Deze laatste naamsverandering werd geaccepteerd door de VN en landen als Frankrijk en Japan. Maar er waren ook landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die weigerden de legitimiteit van de Birmese junta te erkennen en daarmee ook haar bevoegdheid om het land een andere naam te geven.

Afleiden van de malaise

De rebranding van Turkije lijkt vooral bedoeld om Erdogans nationalistische achterban te bespelen, en de aandacht af te leiden van de economische malaise, die in de peilingen leidt tot een groeiende achterstand op de oppositie. Door de Turkse naam van Turkije op te dringen aan andere taalgebieden, met name het Engelse, lijkt Erdogan te willen onderstrepen dat Turkije onder zijn leiding is uitgegroeid tot een onafhankelijke grootmacht die zich niet meer laat leiden door het Westen.

Zo Turks is ‘Türkiye’ niet: het lijkt overgenomen uit het Italiaans of het Frans

Maar taalkundig rammelt die redenering. Want volgens het etymologisch woordenboek van de Turks-Armeense schrijver en taalkundige Sevan Nishanyan is de naam ‘Türkiye’ overgenomen van het Italiaanse ‘Turchia’ of het Franse ‘Turquie’, wat ‘het land van de Turken’ betekent. Nishanyan schrijft: „Het idioom, dat sinds de dertiende eeuw veelvuldig door westerlingen wordt gebruikt, wint in het laatste kwart van de negentiende eeuw aan populariteit onder Turken die bekend zijn met de westerse cultuur.” Türkiye is dus een Europees leenwoord, en niet zo inheems als Erdogan wil doen voorkomen.

Engelstalige pers

Een eeuwenoude naam laat zich ook niet makkelijk vervangen, zeker niet als die qua spelling en uitspraak weinig verschilt van de nieuwe. De Engelstalige pers blijft in elk geval vooralsnog gewoon Turkey gebruiken. En ook regeringsleiders hebben moeite met de nieuwe naam. Dit bleek in maart tijdens het bezoek van premier Rutte aan Turkije. „Its a pleasure to be back in Türkiye”, begon Rutte zijn gezamenlijke persconferentie met Erdogan. Maar een paar zinnen later had hij het alweer over „Turkey”.

De tijd zal uitwijzen of de Turkse spelling van de naam beklijft.