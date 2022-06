Tientallen doden door schietpartij in Nigeriaanse kerk op pinksterzondag

Door een schietpartij in een Zuid-Nigeriaanse kerk tijdens een dienst op pinksterzondag zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Hoewel de lokale autoriteiten nog geen officieel dodental bekend hebben gemaakt, zijn volgens Nigeriaanse media en internationale persbureaus zeker vijftig mensen om het leven gekomen, onder wie vrouwen en kinderen. Mogelijk loopt het dodental nog op; hoeveel gewonden er zijn, is niet precies bekend.

Volgens de lokale politie opende een groep gewapende mannen even voor het middaguur het vuur in de St. Francis Catholic Churc in de plaats Owo, in de zuidelijke staat Ondo, waar op dat moment een dienst gaande was. Een deel van de aanvallers schoot op de buitenkant van het kerkgebouw, terwijl anderen rechtstreeks de kerk in schoten. Bij de aanval waren zeker vijf mensen betrokken, maar mogelijk meer.

Wat het motief van de aanvallers was, is niet bekend. Waar gewapend geweld in het noorden van Nigeria relatief vaak voorkomt - vanwege jihadistisch geweld door Boko Haram in het noordoosten en bendecriminaliteit in het noordwesten - bleven soortgelijke aanvallen het zuiden van het land goeddeels bespaard. De politie van de staat Ondo doet onderzoek naar de aanval op pinksterzondag.

Verschillende Nigeriaanse bestuurders en politici bezochten de kerk later op zondag, onder wie de gouverneur van Ondo, Arakunrin Akeredolu. Daar sprak hij onder meer zijn medeleven uit met nabestaanden. „Dit is een groot bloedbad”, aldus Akeredolu. „Wat we in Amerika hebben gezien, is kinderspel vergeleken met wat hier is gebeurd. Ik voel me vreselijk verdrietig.”