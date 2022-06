‘Als we de weg willen vragen, kan dat gewoon in het Nederlands’

Meiden in blauwe zeemeerminnenoutfit die gillend en dronken de zee in rollen. Een 37-jarige bachelor in een groene Borat-mankini die zich voor zijn vrijgezellenfeestje door wildvreemden op straat moet laten harsen. En Nederlandse tieners die met flessen drank over de boulevard wandelen. De Costa Brava, en dan met name Lloret de Mar, is terug van weggeweest als trekpleister voor liefhebbers van het uitgaansleven.

In 2019, vóór corona uitbrak, gingen er jaarlijks zo’n twee miljoen Nederlanders in de zomermaanden naar de Costa Brava. In 2020 waren het er nog geen half miljoen. Volgens cijfers van de Catalaanse overheid is dat aantal zich weer aan het herstellen.

KFC

Na een bootfeest lopen vier Nederlandse schoolvriendinnen uit Aerdenhout op vrijdagavond even na tienen de KFC aan de boulevard van Lloret de Mar, de Passeig d’Agustí Font, binnen voor een snelle hap. Ze nemen plaats op barkrukken aan een hoge statafel. „We zijn hier echt aan het bijkomen van de examenstress”, zegt Nora (16). „Lekker uitslapen en heel veel relaxen”, roept Olivia (16). „En veel naar het strand geweest”, voegt Jasmijn (15) eraan toe. Giulia (15) vult haar vriendinnen aan: „Met z’n allen gezellig lunchen en uiteindelijk zijn we bijna iedere avond ook naar clubs gegaan”.

De meiden vertoeven sinds afgelopen maandag aan de Costa Brava. Ze vinden het vooral zo fijn dat er overal wel Nederlanders rondlopen. Het geeft ze een gevoel van veiligheid en vertrouwen. „Als we dan de weg willen vragen, kunnen we dat gewoon in het Nederlands doen”, zegt Nora met haar blonde krullen terwijl ze een frietje naar binnen werkt.

„In de supermarkt hier heb je ook allemaal Nederlandse producten, zoals pindakaas, en veel dingen staan in het Nederlands aangegeven”, vertelt Giulia. „Dat is vet handig”. Maar dat is niet de reden dat ze hebben gekozen voor Lloret de Mar. „We wilden eigenlijk vooral feesten”, zeggen Olivia en Nora lachend.

GOGO

Normaal gesproken bieden jongerenreisorganisaties als GOGO een examenpakket aan naar Lloret de Mar, maar doordat er tijdens de pandemie veel gesloten was in Spanje, verviel het aanbod. „Onze Griekse bestemmingen zijn nu veel populairder, omdat deze vorig jaar wel open zijn geweest”, zegt Martine Langerak van GOGO in een reactie. In Griekenland ziet Langerak een groei van 115 procent ten opzichte van 2019. In Spanje is dat 20 procent en Portugal 10 procent.

Op straat in Lloret is niets te merken van afgenomen populariteit. Doorlopen lukt niet, want de mensenmassa blokkeert de voetpaden. Wie met de auto komt, staat stil. Een parkeerplek vinden, is ook onbegonnen werk. De geuren van kebab en shisha hangen in de lucht. Op de boulevard lopen aan iedere zijde twee hulpverleners in groene hesjes. De Mossos d’Esquadra, de Catalaanse politie, rijdt rondjes en observeert. De zaterdagnacht verloopt, op wat kleine opstootjes na, vrijwel zonder incidenten en dus is ingrijpen niet nodig.

Nederlandstalige rap

Elke avond rond half elf gaat het groepje uit Aerdenhout naar een club. „Soms wat later, omdat de deuren van club Tropics later opengaan”, zegt Olivia gekleed in een rode bikinitop met daaroverheen een wit blousje. „Daar gaat het feest ook echt door tot 5.00 uur”, zegt Olivia weer op haar beurt. Op de vraag of ze dan ook tot dan doorfeesten, roepen de vier vriendinnen in koor: „Nee!”. „Dat is voor ons net iets te laat. We hebben het maar één keer heel laat gemaakt. Tot 3.00 uur”, zegt Jasmijn.

Tropics is een discotheek waar veel Nederlandse jongeren naartoe gaan. Vooral in de zomermaanden hoor je vooral Nederlands in de rij voor de ingang. Zelfs de uitsmijters en barmannen spreken een woordje Nederlands. Eenmaal binnen hoor je Nederlandstalige rap- en hiphopmuziek door de speakers dreunen met af en toe een Spaans nummer erdoorheen.

De meiden uit Aerdenhout zijn zo’n 750 euro per persoon kwijt aan hun examenreis – voor een vliegticket, verblijfkosten en leefgeld. Olivia heeft haar reis helemaal zelf betaald, vertelt ze trots. Jasmijn: „Mijn ouders hebben de helft betaald en met mijn bijbaantje bij de Albert Heijn kon ik de rest aanvullen. Hetzelfde geldt voor Nora, die als seizoenskracht in een strandtent werkt. „Daar verdien ik nu niks mee, dus heb ik mijn zakgeld opgespaard en hiervoor gebruikt. Het ticket en het huisje hebben mijn ouders betaald.” Ook Giulia kreeg het ticket en de overnachtingkosten cadeau. De overige uitgaven komen uit haar spaarpotje.

‘Zo letten we beetje op elkaar’

De vriendinnen hebben tijdens de vakantie één regel: samen uit, samen thuis. „Niemand loopt alleen over straat of staat alleen in de club”, vertelt Jasmijn. „We zijn altijd in groepjes van minimaal twee”, vult Giulia aan. „Zo letten we een beetje op elkaar”, zegt Olivia.

De meiden keren terug naar hun appartement, waar ze zich klaarmaken voor een laatste avondje stappen. De volgende dag vertrekken ze alweer naar Aerdenhout. Binnenkort kunnen ze de koffers weer inpakken, want een vakantie met de ouders staat ook nog op de planning.

De achternamen van de minderjarige geïnterviewden worden niet vermeld, maar zijn wel bekend bij de redactie.