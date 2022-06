Milieuminister Dominicaanse Republiek doodgeschoten in eigen kantoor

De milieuminister van de Dominicaanse Republiek, Orlando Jorge Mera, is maandag doodgeschoten in het ministeriegebouw in hoofdstad Santo Domingo. Internationale persbureaus melden dat een gewapende man het wekelijks overleg van Mera met zijn onderministers binnenstormde en het vuur opende. De dader, volgens de presidentswoordvoerder een vriend van Mera, zou zijn opgepakt. Over het motief voor de moord is nog niets bekend.

De schutter zou vanwege zijn relatie met Mera gemakkelijker toegang hebben kunnen krijgen tot de afdeling van het ministerie waar het kantoor van de minister gehuisvest is. Medewerkers van het ministerie vertelden aan journalisten zeker zeven schoten te hebben gehoord. Journalisten van persbureau AFP zagen elite-eenheden van de politie het gebouw betreden.

„We zijn geschokt door wat er is gebeurd”, reageerde het ministerie van Milieu op Twitter op de gebeurtenis. De 55-jarige Mera was de zoon van oud-president Salvador Jorge Blanco en een van de oprichters van de Moderne Revolutionaire Partij. Hij werd in 2020 benoemd als minister van Milieu en Natuurlijke Grondstoffen.