Marengo-zaak: één kroongetuige, duizenden berichten en zes moorden

Eén kroongetuige en duizenden ontsleutelde berichten. Dat is de basis van het bewijsmateriaal in de strafzaak Marengo tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien handlangers. Het Openbaar Ministerie zal vanaf woensdag betogen dat deze mannen een criminele organisatie hebben gevormd en betrokken zijn bij zes liquidaties en negen pogingen daartoe of voorbereiding daarvan. Het OM heeft tien dagen uitgetrokken voor het uiteenzetten van de zaak. Op 28 juni worden volgens de planning de strafeisen uitgesproken.

De kern van de strafzaak zijn zes moorden die volgens justitie tussen september 2015 en januari 2017 zijn gepleegd in opdracht van Taghi. Cruciaal voor het onderzoek is de laatste in deze reeks: op 12 januari 2017 komt Hakim Illi om het leven. Hij is een telg uit een bekende Utrechtse onderwereldfamilie en is per vergissing aangezien voor het echte doelwit. Zijn dood leidt tot grote spanningen in het Utrechtse criminele milieu en binnen de groep van Taghi.

Het OM heeft tien dagen uitgetrokken voor het uiteenzetten van de zaak

Twee dagen na die moord meldt zich een man bij de Amsterdamse politie die stelt dat hij informatie heeft over liquidaties in de onderwereld. Het is Nabil B. Deze 35-jarige geboren Utrechter met Marokkaanse roots vertelt later dat hij de vluchtauto heeft geleverd die is gebruikt bij de vergismoord op Hakim Illi. Ook legt hij gedetailleerde verklaringen af over twee conflicten, waarbij volgens hem Ridouan Taghi is betrokken, en liquidaties die daaraan zijn te linken.

In de loop van 2017 krijgt de politie in grote lijnen bevestiging voor de verklaringen van Nabil B. dankzij de vondst van een server in Costa Rica van PGP Safe. Dat bedrijf verkoopt telefoons die vanwege de versleutelingstechnologie populair zijn in het criminele milieu; het claimt dat de politie niet kan meelezen.

Dat blijkt een misvatting. Het Marengo-onderzoek komt in een stroomversnelling nadat deze berichten leesbaar zijn gemaakt en kunnen worden gelinkt aan Taghi en een aantal medeverdachten. Eind 2017 sluit de Nederlandse staat een kroongetuigendeal met Nabil B.

Mede dankzij de verklaringen van Nabil B. ontstaat een beter beeld over de achtergronden van de serie moorden. Zo blijkt dat Taghi een hoogoplopend conflict heeft met een man die in het Utrechtse ‘slager’ wordt genoemd, vanwege het bedrijf van zijn vader. Zijn naam: Ebrahim Buzhu. Als in de vroege zomer van 2015 blijkt dat een groep mannen voorbereidingen treft voor een liquidatie van hem en drie van zijn handlangers, legt Buzhu een belastende verklaring af waarin hij expliciet de naam van Taghi noemt. Die verklaring komt terecht in een onderzoek naar de vondst van een arsenaal wapens in Nieuwegein in juli 2015, dat de naam 26Koper meekrijgt. Volgens justitie zijn de verdachten als moordbrigade werkzaam geweest voor Taghi. Uiteindelijk kunnen drie moorden in Marengo direct aan dit onderzoek worden gelinkt. Buhzu is begin dit jaar vermoord in Spanje.

Lees meer over Ebrahim Buzhu: Geliquideerde rivaal van Taghi was laatbloeier in het criminele circuit

Observatiebus

Een tweede conflict hangt samen met de vondst van een bus, in januari 2016, die is ingericht met apparatuur voor het ongezien fotograferen en observeren van mensen. In die bus ligt een laptop met daarop de foto van de zoon van een van de zussen van Taghi. Omdat het neefje van Taghi door de politie wordt gewaarschuwd over een mogelijke bedreiging, komt de vraag op wie daarachter zit. De kroongetuige vertelt dat Taghi uiteindelijk concludeert dat er een rivaal uit de Nederlandse cocaïnemaffia achter zit: Mustapha F. Twee moorden in de Marengozaak zijn te linken aan dit conflict en bovendien worden Taghi en een aantal medeverdachten beschuldigd van het voorbereiden van een moordaanslag op deze Mustapha F.

De zesde moord in de Marengo-zaak betreft Martin Kok, oprichter van het misdaadblog Vlinderscrime. Hij begint medio 2016 als eerste te publiceren over Taghi, die samen met twee handlangers een nieuw driemanschap aan de top van de Nederlandse onderwereld zou hebben gevormd. Volgens justitie belandt Kok op de dodenlijst van Taghi. Hij overleeft twee aanslagen, de derde wordt hem fataal. Kok wordt op 8 december bij een bordeel in Laren doodgeschoten.

Hoofdrolspelers in de Marengo-zaak



Ridouan Taghi

Hoofdverdachte Ridouan Taghi is de onbetwiste hoofdverdachte in de Marengo-zaak. Taghi is in 1977 geboren in Marokko en op jonge leeftijd met zijn ouders verhuisd naar Nederland. Hij groeide op in Nieuwegein en het even verderop gelegen Vianen. Na een bescheiden begin als straatdealer van hasj groeit Taghi uiteindelijk uit tot een succesvolle smokkelaar van hasj en later cocaïne. Rond 2010 wordt zijn naam in het criminele milieu voor het eerst in verband gebracht met liquidaties. In Marengo wordt hij vervolgd voor zes moorden en een serie pogingen daartoe of voorbereidingen daarvan. Mao R.

Jeugdbendelid Mao R. (1975) groeit op met zijn jongere broer Mario in Nieuwegein, waar ze op heel jonge leeftijd Ridouan Taghi leren kennen. Als tieners komen ze terecht in de jeugdbende Bad Boys. Hoewel Mao in het criminele milieu bekendstaat als een van Taghi’s belangrijkste handlangers komt zijn jongere broer Mario als eerste in de publicitaire schijnwerpers te staan tijdens het onderzoek 26Koper naar een grote wapenvondst in Nieuwegein. Mao R. wordt vervolgd voor betrokkenheid bij drie moorden en een serie voorbereidingen daarvan. Saïd Razzouki

Taghi’s rechterhand Saïd Razzouki (1972) is door justitie gepresenteerd als de rechterhand van Taghi. Hij werd begin 2020 aangehouden in Colombia en is pas eind 2021 overgebracht naar Nederland. Taghi en Razzouki kennen elkaar uit het drugsmilieu in en om Utrecht waar Razzouki betrokken zou zijn bij de distributie van cocaïne. Ook de jongere broers van Razzouki, Mo en Zeki, staan terecht in de strafzaak Marengo. Saïd Razzouki wordt verdacht van betrokkenheid bij twee moorden en een serie pogingen daartoe of voorbereidingen daarvan. Nabil B.

Deal met OM Nabil B. (1987) leert Taghi kennen via zijn vriend Mo Razzouki en diens oudere broer Saïd. Het drietal raakt in 2016 betrokken bij Taghi’s plan om een serie moorden te plegen op een oude vijand van Taghi en diens handlangers. Bij de vergismoord op Hakim Illi is Nabil B. betrokken omdat hij een vluchtauto leent. In ruil voor verklaringen over al die moorden, krijgt hij een deal die erop neerkomt dat er twaalf jaar cel tegen hem wordt geëist voor zijn betrokkenheid bij twee moorden en een serie pogingen daartoe of voorbereidingen daarvan.

Tijdlijn

Moorden in de Marengo-zaak 9 september 2015 Moord op Ronald Bakker in Nieuwegein in relatie tot 26Koper. 17 april 2016 Moord op Samir Erraghib in IJsselstein in relatie tot conflict met Mustapha F. 9 mei 2016 Moord op Abdelkader Belhadj in Amsterdam in relatie tot 26Koper 22 juni 2016 Moord op Ranko Scekic in Utrecht in relatie tot Ebrahim Buhzu. 9 december 2016 Moord op Martin Kok in Bussum. 12 januari 2017 Moord op Hakim Illi. Het echte doelwit Khalid H. werd gelinkt aan Mustapha F.

Lees ook: Hoe kon het dat drie naasten van kroongetuige Nabil B. werden vermoord?