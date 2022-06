Vorige week kwam ik bij toeval terecht in de Santa Maria Novella. Ik was onderweg van Parma naar Empoli voor lezingen en Rossella, de persmens van mijn Italiaanse uitgeverij, vond dat ik niet langs Florence mocht zonder kunst te zien. Ze kocht een toegangskaartje voor me en wachtte op het plein buiten met onze rolkoffers. Het belangrijkste werk in deze basiliek is het fresco De Heilige Drie-eenheid van Masaccio, uit 1428. Dat is een van de eerste werken met lijnperspectief: ineens ontstaat er diepte. „Dit is het begin van de Renaissance”, zei Rossella.

Het fresco is zacht, met veel roze, veel zachter dan de rest van de schilderijen in de kerk. Terwijl de toeristen om me heen bidden of selfies maakten, bleef ik zitten om ernaar te kijken. Het ontroerde me diep, dat iemand op een dag besloot om voor een ander perspectief te kiezen. Daardoor ontstond er een nieuwe manier om de wereld af te beelden en dus om de wereld te zien. Dat verandert alles.

Op de dag voor ik naar Italië vertrok was er een koolmees in mijn hand gestorven. Ik zag dat de vogel aangereden werd en op de weg viel, de staartveren schokten. Het lijfje was heel warm. Toen ik bij de voordeur was, was zij of hij al dood. Ik hoopte maar dat de koolmees geen kleintjes had. De rest van de dag voelde ik de veren nog tegen mijn huid.

Ik vind vaker dieren die gewond zijn. Ik voel dan altijd heel goed dat het leven voor de andere dieren net zo belangrijk is als voor mensen, en hoe betrekkelijk veel van de menselijke problemen zijn. Koolmezen en anderen zijn in veel opzichten net als mensen en we delen tuinen en steden. Daarnaast hebben ze hun eigen blik op het leven, op verstandhoudingen met elkaar en het bestaan.

Na afloop van de lezingen vroegen mensen me steeds of de wereld nog te redden is. Dat gebeurt de laatste tijd vaker, mensen maken zich zorgen. Maar de ontmoeting met de koolmees laat zien dat dat niet de goede vraag is. Mensen willen vooral weten of de mensheid zal overleven. Dat is een empirische vraag en het antwoord erop is onduidelijk, we weten hooguit dat de rijken nog wel even goed zitten en dat de planeet de mensen niet nodig heeft. De vraag naar het redden van de wereld is ook te groot en te abstract. Niemand kan ‘de wereld’ redden, en zo over onze toekomst praten maakt handelen moeilijk of doet het futiel lijken.

Maar onder dat grote woord wereld liggen allerlei leefwerelden. Menselijke samenlevingen verschillen cultureel, politiek, op allerlei vlakken, en in hun wereldbeelden. Ook binnen samenlevingen zijn er verschillende manieren om de werkelijkheid te beschouwen. Wetenschap, politiek en kunst brengen het leven op een andere manier in kaart, en bieden een andere landkaart voor het samenleven. Andere dieren hebben hun eigen leefwerelden en kennissystemen, die soms overlappen met menselijke en soms helemaal niet.

De perspectiefwisseling van wereld naar leefwerelden verandert de vraag en daarmee de antwoorden die we kunnen geven. In Nederland wordt er bijvoorbeeld gesproken over de natuur die onder druk staat en het belang daarvan voor de mens, maar eigenlijk verdwijnen er leefwerelden. Van koolmezen, kikkers, haringen en bijen. En we weten vaak heel goed hoe we die moeten redden. Bijvoorbeeld door dieren niet dood te maken en hun leefgebieden te beschermen. Vanuit hun perspectief staan er andere dingen op het spel dan vanuit het menselijke. Door met hun blik te kijken, kun je de wereld anders zien. (Wie dieren eet zou deze denkoefening ook eens kunnen uitvoeren.) Dat verandert alles.

