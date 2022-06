Premier Johnson overleeft vertrouwensstemming binnen eigen partij

Voorlopig kan premier Boris Johnson door. Maar in de bijna drie jaar sinds zijn aantreden werd zijn positie als premier en leider van de Conservatieve Partij niet eerder zo ernstig aangetast als maandag.

Maandagavond overleefde Boris Johnson een vertrouwensstemming van de Conservatieve fractie in het Lagerhuis. Van de 359 Tories spraken 211 hun vertrouwen in hem uit. Dat komt neer op 59 procent van de fractie die Johnson nog steunt, minder dan de laatste Britse premier die zo’n stemming onderging. Theresa May behield in 2018 63 procent steun. Ze bleef aan, maar raakte beschadigd en vertrok een half jaar later alsnog.

De stemming vormde het hoogtepunt van een maandenlange opbouw van kritiek op Johnson. Over kwesties die hij over zichzelf heeft afgeroepen, zoals zijn critici graag zeggen. De afgelopen weken zegden meer en meer van zijn fractiegenoten hun vertrouwen in de premier op, dat moest per brief aan een speciale commissie. Maandagochtend bleek de drempel van 54 Lagerhuisleden (15 procent van de fractie) die een vertrouwensstemming eisen, afgelopen weekend te zijn gehaald. Veel Conservatieven zouden gewacht hebben met hun brief tot na het jubileumweekend voor koningin Elizabeth.

De politici brachten het afgelopen lange weekend door in hun kiesdistricten, waar ze van hun achterban te horen kregen dat zij het vertrouwen in Johnson kwijt zijn. Belangrijkste aanleiding daarvoor waren de bevindingen van hoge ambtenaar Sue Gray, over de frequente borrels bij Johnson op het ministerie tijdens de coronalockdowns. En vooral: het structurele gebrek aan leiderschap dat ze constateerde om daar iets tegen te doen.

Afkeer van de bevolking jegens John-son was afgelopen weekend ook duidelijk hoorbaar toen de premier en zijn vrouw Carrie Johnson een eredienst voor koningin Elizabeth bijwoonden; onder gejouw en boegeroep liepen ze de kerk binnen.

Binnen de fractie ging een memo rond over Johnson, vol kritiek en negatieve opiniepeilingen, de tekst was naar buiten gebracht door The Daily Telegraph. Een meerderheid van de Conservatieve stemmers, 55 procent, denkt dat Johnson onbetrouwbaar is. En 51 procent van de achterban denkt dat hij heeft gelogen over de lockdownborrels. Ruim een kwart, 27 procent, vindt dat hij moet opstappen. Het memo concludeert: „Geen enkele sociale groep vertrouwt hem nog. Hij is de enige minister met negatieve beoordelingen. Hij haalt iedereen naar beneden.”

Toch besloot een meerderheid van de fractie Johnson nog een kans te geven. Een inhoudelijke lijn – wie steunt hem, wie niet – is lastig te ontdekken, omdat het vooral om zijn karakter gaat en niet om inhoudelijk beleid. Bij Theresa May bijvoorbeeld organiseerden vooral harde Brexiteers het verzet, die vonden dat zij te toegeeflijk was richting Brussel.

Nu zouden Tories uit allerlei hoeken kritisch zijn. Tegelijk hebben veel van hen er een belang bij om Johnson te laten blijven. Tachtig Lagerhuisleden hebben hun positie aan de grote verkiezingswinst uit 2019 te danken. En naar schatting 150 fractieleden zijn als Lagerhuislid aan John-sons regering verbonden, met een functie als minister of een rol in de administratieve ondersteuning.

Naar verwachting nemen Johnson en zijn regering de komende maanden extra maatregelen om de goedkeuring van het volk terug te winnen. Alleen met internationaal stijgende prijzen van energie en dagelijkse kosten is dat lastig, zei Johnson maandag in een besloten fractievergadering. „We moeten erkennen dat een overheid niet alles kan, en de aangeleerde hulpeloosheid van tijdens Covid-19 beëindigen.” Over zijn eigen onbetrouwbaarheid en integriteit zei hij in die toespraak geen woord.

