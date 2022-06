In het Oekraïense Odessa speuren ‘burgerhonden’ naar explosieven

Het luchtalarm blèrt eentonig, als een eindeloze, wanhopige claxon. De Oekraïners in Odessa trekken zich er niets van aan. Op een stuk gescheurd asfalt in een verwilderde hoek van een stadspark lopen 52 honden met hun baasjes druk heen en weer, langs elkaar heen. „Je bent op een treinstation, het is druk, druk, druk!” roept Aleksej. „Houd je hond dichtbij… Geef de opdracht: zit!”

De baasjes gehoorzamen. De honden iets minder. Er ontstaan een paar worstelpartijtjes en wordt flink aan riemen getrokken tot ook de laatste hond zit – met aanmoediging van de vuisten van het vrouwtje op zijn achterwerk.

Het is stap één van de hondentraining: zorgen dat ze niet op elkaar reageren en in alle omstandigheden luisteren naar de baas. Omdat veel politiehonden naar de frontlinie zijn, is er in de zuidelijke havenstad Odessa een ‘hondenmobilisatie’ afgekondigd. Honden kunnen gratis komen leren om patrouille te lopen met de stadswacht. Het is niet verplicht. Er zijn sinds het begin van de oorlog meer dan honderd honden ‘afgestudeerd’ en er zitten er nog eens honderd op de training.

Honden die er aanleg voor hebben, zoals Jack, kunnen doorleren voor mijnenveger

Normaal gesproken duurt het zeker een jaar om honden voor dit doel op te leiden. Nu is er een versnelde cursus. Twee tot drie maanden, drie keer per week een paar uur. Het vraagt best een tijdsinvestering, maar de oorlog heeft het leven in Oekraïne stilgezet. Veel van de deelnemers verloren hun werk, kunnen zich om een of andere reden niet aanmelden bij het leger en zijn allang blij dat ze zich door hun hond te trainen nuttig kunnen maken.

Onthoofde teddybeer

Voor Kostja Koval geldt het allebei: hij traint zijn hond juist om hem mee te kunnen brengen naar het leger. Koval draagt een zwart T-shirt met een onthoofde teddybeer erop. De mouwtjes stoppen net boven zijn flinke biceps. Zijn hond Grom is een zwarte Europese herder met een moedervlek op zijn tong. Grom is pas een jaar oud en nog niet uitgegroeid, maar nu al groter dan de gemiddelde Duitse herder. Koval kocht Grom voor zijn moeder, die alleen woont. Maar toen de oorlog uitbrak, meldde hij zich aan voor het leger. Nu zit Koval bij de 28ste brigade, waar ze Grom goed kunnen gebruiken om explosieven op te sporen.

Gevraagd of hij zich geen zorgen maakt over zichzelf of zijn hond, die bij dat werk gevaar kan lopen, antwoordt hij: „We zijn mannen. Mannen moeten niet bang zijn. We trainen gewoon.”

Op de cursus is één hond die de straten van Odessa al ietsje veiliger heeft gemaakt. De Duitse herder Jack (2) was met zijn baas Denis Sjeverov (35) op patrouille in het centrum van de stad. „Ik keek eigenlijk niet eens naar Jack. Ik zag vooral dat iemand de kriebels kreeg omdat Jack naar hem keek,” zegt Sjeverov. Hij is erg tenger, draagt een versleten zwarte rugzak en zijn neus is puntig als een snaveltje. Sjeverov lichtte agenten in en de man werd onderzocht. Hij bleek een illegaal wapen bij zich te hebben.

„Ik was zo trots op hem”, zegt Sjeverov verlegen. „Ik wilde altijd al met Jack op training, maar ik kon het nooit betalen, dus ik was zo blij toen ik de oproep zag.” Dan wordt hij door de trainer uit het interview getrokken. De vervolgcursus ‘explosieven speuren’ is begonnen. „Deze man leeft hier de hele week naartoe, dan moet hij wel kunnen oefenen”, gromt de man.

Mijnen opsporen

Honden die er aanleg voor hebben, zoals Jack, kunnen doorleren voor mijnenveger. Tot nu toe heeft de hondenmobilisatie twaalf explosievenhonden opgeleid, en nu staan er nog eens twintig in de rij voor de oefeningen. Zo wordt er gebouwd aan een kleine, maar belangrijke viervoetige brigade die kan helpen gebieden te ontdoen van achtergebleven explosieven.

In de van Rusland bevrijde Oekraïense gebieden zijn er al zeker twee boeren om het leven gekomen en enkele gewond geraakt doordat ze met hun tractoren over mijnen zijn gereden. Ook liggen er in de gebieden waar hevig wordt gevochten veel granaten en ander materiaal dat bij inslag niet ontplofte, maar nog wel zou kunnen ontploffen.

Het grote voorbeeld voor de deelnemers is Patron, een jackrusselterriër van vier kilo die de explosievendienst in de regio van Tsjernihiv, ten noorden van Kiev, hielp om meer dan tweehonderd achtergebleven explosieven te vinden. Het is handig dat Patron zo licht is, omdat er daardoor minder kans is dat een explosief afgaat als hij in de buurt komt.

Patron heeft bijna 300.000 volgers op Instagram en ontvangt stapels fan art. In mei kreeg hij een medaille uitgereikt van president Volodymyr Zelensky, terwijl de Canadese premier Justin Trudeau daarbij aanwezig was en afgeblaft werd toen hij de eigenaar van de hond de hand wilde schudden.

Er klinkt geblaf. Een vrouw wordt op haar buik door het gras getrokken door een gladharige zwarte hond. In de schaduw koelt een teckel af door in het zand te rollen. Als het Zjenja Fijoersky lukt om zijn corgi Emma te trainen tot explosievenopspoorder, zou zij wat schattigheid betreft Patron naar de kroon kunnen steken. Emma is een stuk kleiner dan de vele herdershonden die hier rondlopen, maar laat zich geen seconde afleiden of uitlokken. Ook Fijoersky is blij dat hij wat voor het land kan doen, hij werkte in de haven en die is dicht. Maar ze heeft nu pas één maand les gehad en oefent nog met het op geur zoeken naar een geel plastic balletje, zoals er in een kindersurprise zit. De geur van explosieven, pentriet en hexogeen, waarmee op watjes wordt geoefend, is voor mensen niet waar te nemen. In grote hoeveelheden zou het een lichte komkommergeur afgeven, zegt een van de trainers.

Na een uur of anderhalf toetert het luchtalarm nog drie keer kort. Het gevaar op raketaanvallen vanaf de Zwarte Zee is weer even geweken.