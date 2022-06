Google moet half miljoen euro betalen aan beschadigde Australische ex-politicus

Wat bedoelt was als een grap op YouTube over een politicus is in Australië ontaard in een rechtszaak waarbij Google een fikse schadevergoeding moet betalen. Het moederbedrijf van YouTube moet bijna een half miljoen euro betalen aan ex-politicus John Barilaro, omdat het „haatdragende en racistische” video’s over hem in de lucht hield. Daar hadden Barilaro — zoon van Italiaanse immigranten — en zijn gezin zo veel last van dat de 50-jarige ex-vicepremier van de staat Nieuw-Zuid-Wales „getraumatiseerd” de publieke arena verliet, meldt The Guardian.

Twee jaar geleden werd Barilaro het mikpunt van online pesterijen van de Australische komiek Jordan Shanks. Die beheert een YouTube-kanaal met de ietwat ironische naam Friendlyjordies, waar ruim 600.000 mensen op zijn geabonneerd. Shanks plaatste twee video’s waarin hij Barilaro van corruptie beschuldigde. In de filmpjes, waarvan hij er één opnam in een door Barilaro verhuurde Airbnb, gebruikte de 32-jarige YouTuber in een imitatie van Barilaro een overdreven Italiaans accent. Hij zei ook dat hij seks had gehad in beide gastverblijven.

Barilaro daagde aanvankelijk ook Shanks voor de rechter, maar dat leidde niet tot een rechtszaak. Eind vorig jaar troffen de twee een schikking: Shanks zei sorry voor de pijn die hij had veroorzaakt en bewerkte delen van zijn video’s over Barilaro. Barilaro’s strijd tegen Google ging echter door, als een zaak tegen smaad en laster. Het techbedrijf weigerde al die tijd de video’s offline te halen en bleef de video’s verdedigen, al hield het daar vlak voor aanvang van de rechtszaak mee op.

Emotionele impact

„Ik haat Google”, zei Barilaro enkele maanden geleden in de rechtszaal, omdat hij vond dat het techbedrijf zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet nam. De video’s en daaropvolgende haatberichten hadden grote emotionele impact op de ex-politicus. „Ik zat in een diep dal”, zei hij tegen de rechtbank. „Als je in je appartement in Sydney, weg van je familie, ‘s avonds laat haatcomments zit te verwijderen… Ik zeg je eerlijk: dan begin je naar het balkon te kijken voor een ontsnappingsroute.”

Maandag veroordeelde de Australische rechter Google tot het betalen van de fikse schadevergoeding aan Barilaro, omdat het niets heeft gedaan het „meedogenloos en racistisch haatzaaien” van Shanks te stoppen en daarmee heeft het bedrijf zijn eigen huisregels geschonden. In de video’s deed Shanks „serieuze maar totaal ongefundeerde” uitspraken over Barilaro, die ertoe leidden dat de politicus vroegtijdig zijn taken neerlegde.

De Australische rechter doet wat nog maar weinig rechters in het Westen kunnen: het platform verantwoordelijk stellen voor smaad door content creators. In Australië is dat mogelijk, omdat socialemediaplatforms daar dezelfde juridische verantwoordelijkheid dragen als uitgevers. In 2021 besloot de rechter in een richtinggevende zaak dat een krant verantwoordelijk was voor de smaad die lezers onder een artikel op Facebook hadden geplaatst, waarop veel internationale bedrijven besloten hun activiteiten op sociale media in Australië drastisch te verminderen.