Farida stalkte ‘meneer’ en belde hem 36 keer op één dag

Deze zaak draait om „typisch stalkgedrag”, zegt de officier van justitie tegen het einde van de zitting. Hij parafraseert de woorden van verdachte Farida. „Ik was van slag. Ik wilde een verklaring. Ik wilde in gesprek.” Dan, droogjes: „Nou, als hij dat niet wil, en jij gaat door: dan heb je stalking.”

Farida (46) is een kleine vrouw met roze poeder op haar lichtbruine jukbeenderen. Haar verhaal begon op een datingsite, ze ontmoette „meneer” er vorig jaar augustus. Ze spraken een paar keer af. „Het ging allemaal goed, tot september, toen begon hij afstand te nemen”, zegt ze. „Ik begreep niet waarom, ik deed wel normaal tegen meneer.”

Haar stem is vriendelijk, haar krullende haren heeft ze naar achteren gebonden met een diadeem en speldjes. Ze werkt vijf ochtenden per week in de ouderenzorg. Nadat haar vader vorig jaar overleed, trok ze bij haar zieke moeder in.

„U accepteerde niet dat hij afstand nam, u bleef contact zoeken”, zegt de rechter. Het slachtoffer stapte naar de politie, waarna een wijkagent Farida in november vertelde dat ze geen contact meer mocht zoeken. „Meneer verklaarde dat u diezelfde dag nog wéér belde’, zegt de rechter.

Farida: „Om te vragen waarom hij dit deed. Ik begreep het niet.”

De rechter: „Wat was u dan niet duidelijk?”

„Ik wilde gewoon rustig met meneer praten.”

„Vlak erna belde u zijn werkgever met het verhaal dat u door hem zou zijn verkracht.”

„Dat is niet waar.”

Farida houdt vol dat ze niets verkeerd deed. „Ik zou hem nooit angst en vrees kunnen aanjagen, ik had geen kwade bedoelingen.” Hij had het gesprek met haar moeten aangaan, zegt ze. „Dan was het duidelijk geweest voor mij.”

Farida begon zich ook op andere manieren in zijn leven op te dringen. Ze zocht contact met een vriend van hem. „Ik leerde de vriend kennen op een datingsite”, zegt ze. „Ik zocht het niet bewust op, zij kenden elkaar toevallig.” Dat ze in november vrijwilligerswerk naast zijn huis vond, is ook toeval, zegt Farida. „Toen het nog goed tussen ons was, kwam ik daar al.” Farida volgde ook zumbalessen in de sportschool waar hij werkte. „Daar heb ik hem eerlijk over ingelicht.”

De rechter: „U had vervolgens even geen contact, tot februari.”

Farida: „Ja. Dat was heel goed contact.”

Het slachtoffer zag dat anders, zegt de rechter. „Meneer zegt: ‘Ze stond opeens weer voor mijn deur’. Nadat u hem die dag 36 keer had gebeld. Hij schrok daarvan, wist niet wat hij moest doen. Vervolgens heeft hij wel met u gesproken.” De man deed aangifte.

Op 24 februari werd Farida aangehouden, nadat ze wéér naar zijn huis was gekomen.

Sinds die dag is het „over en uit”, zegt ze. „Deze persoon is een zwarte bladzijde in mijn leven. Hij bestaat niet voor mij.” Ze vindt dat hij „te ver ging” door aangifte tegen haar te doen. „Toen hij achter mij aanzat, stuurde hij ook 53 chats per dag.”

Maar nu zweert ze met „haar hand op de bijbel” dat ze nooit meer contact met hem zal zoeken.

De officier „koopt daar niets voor”, zegt hij. „Dit is niet mijn eerste stalkingzaak.” Hij is „erg sceptisch” maar geeft Farida „het voordeel van de twijfel” door aan de onderkant van de richtlijn te zitten: hij eist zestig uur taakstraf, met aftrek van twee dagen die ze al vastzat, en een contactverbod. „Wat mij betreft gaat u elke keer als u contact met hem zoekt voor vijf dagen de bak in.”

De rechter veroordeelt Farida voor stalken en volgt de eis van de officier. Het contactverbod gaat direct in. „Dat doe ik omdat u na het stopgesprek met de wijkagent ook dezelfde dag nog doorging.”

Farida heeft nog een vraag. Mag ze wel weer naar zumbales?

„U mag naar zumba. Maar als u hem ziet lopen, moet u de andere kant op lopen. Als er wat gebeurt, ligt de schuld bij u.”

„Ik blijf zo ver mogelijk bij hem vandaan.”

