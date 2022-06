Elon Musk dreigt stekker uit overname Twitter te trekken

Elon Musk zegt dat Twitter bepaalde afspraken rondom de overname van het socialemediaplatform niet nakomt. Dat staat in een brief die de advocaten van de Tesla-oprichter maandag aan de top van Twitter hebben gestuurd. Het bedrijf zou geen informatie over de aanwezigheid van bots op Twitter hebben verstrekt en daarmee de overname-afspraken schenden.

Als onderdeel van de overname van Twitter eist Musk dat Twitter aantoont dat minder dan vijf procent van de gebruikers van het platform bots zijn, aangezien hij zelf claimt dat het er veel meer zijn. Herhaaldelijke verzoeken om bewijzen zouden niet zijn gehonoreerd, schrijven de advocaten van de rijkste man ter wereld, die het zien als een poging Musk „te dwarsbomen”. De brief wordt afgesloten met een waarschuwing dat Musk het recht heeft om de overname-overeenkomst te beëindigen, indien niet aan de informatieverzoeken wordt voldaan.

Tactiek

In april kondigde Musk aan Twitter voor 44 miljard dollar over te nemen. In een reactie op de brief zegt woordvoerder van Twitter aan Yahoo Finance dat Twitter „zal blijven samenwerken om informatie te delen met de heer Musk om de transactie te voltooien”. Volgens het bedrijf zal de overeenkomst doorgaan volgens „de overeengekomen prijs en voorwaarden”.

Nadat de brief van Musk openbaar werd, daalde de waarde van het aandeel van Twitter op Wall Street met ruim vier procent. Dat is niet voor het eerst: de afgelopen weken heeft Musk vaker publiekelijk geklaagd over de kwestie rondom bots op Twitter en tweette hij eerder zelfs dat de overname „on hold” stond, wat weer leidde tot onrust op de beurs.

De brief van Musk is mogelijk een tactiek om de deal uit te stellen of de waarde van Twitter te laten dalen. De kwestie rondom de bots zou geen reden zijn om de overname te beëindigen, maar als de deal voor 22 oktober van dit jaar niet is afgerond, kan het verkoopcontract ontbonden worden.