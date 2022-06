Hoe kon het dat drie naasten van de kroongetuige werden vermoord?

Verdriet, verbijstering, woede. Het beeld van Peter R. de Vries in zijn licht beige pak op de rode straatstenen roept op dinsdagavond 6 juli 2021 een mengeling op van heftige emoties. Hoe is het mogelijk dat dé misdaadverslaggever van Nederland bij daglicht wordt neergeschoten? Wie deed het en wat was het motief?

Twee verdachten staan dinsdag terecht voor de moord op Peter R. de Vries: de 22-jarige Delano G. en de 35-jarige Pool Kamiel E. Ze zijn nog geen uur na de schietpartij aangehouden. In hun vluchtauto werd het vermoedelijke moordwapen gevonden en een telefoon waarop berichtenverkeer staat tussen de twee uitvoerders en een onbekende derde, die mogelijk een coördinerende rol heeft gespeeld.

Wie de opdracht heeft gegeven voor de moord op Peter R. de Vries is onduidelijk. Maar het Openbaar Ministerie houdt „uitdrukkelijk rekening” met het scenario „dat de criminele organisatie waaraan Ridouan Taghi leiding geeft bij de moord betrokken is”, omdat De Vries werkte als adviseur van Nabil B., kroongetuige in de Marengo-zaak rond hoofdverdachte Taghi.

Datzelfde scenario geldt ook in twee andere onderzoeken naar moorden op mensen uit de kring van Nabil: zijn broer Reduan en zijn advocaat Derk Wiersum. Tijdens de poging om zes liquidaties op te lossen op basis van de verklaringen van een kroongetuige, zijn in diens kring opnieuw drie slachtoffers gevallen. Hoe kon dat gebeuren?

Opluchting

Een doorbraak. Met die woorden presenteert het OM op donderdag 23 maart 2018 een nieuwe kroongetuige. Nabil B. (1987), is geboren en getogen in Utrecht. Hij is de eerste Nederlandse crimineel met Marokkaanse roots die het aan heeft gedurfd een deal te sluiten met de overheid. Ridouan Taghi is de dan nog relatief onbekende hoofdpersoon in zijn verklaringen.

Om het belang van deze nieuwe deal te onderschrijven, is die donderdag een forse afvaardiging van de top van het OM aanwezig in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Bij hen is na afloop van de zitting ook opluchting zichtbaar. Hoewel Taghi zelf nog wordt gezocht, is de eerste stap gezet naar ontmanteling van zijn criminele organisatie.

Wat vrijwel niemand op dat moment weet, is dat achter de schermen wekenlang koortsachtig is overlegd over de presentatie van de kroongetuige op die zitting. Vooral de familie van Nabil B. vreest de gevolgen. Twee van zijn broers waarschuwen dat niemand veilig is zolang Taghi vrij rondloopt. Ze willen dat de gemaakte afspraak wordt nageleefd om de kroongetuigendeal pas aan te kondigen nadat Taghi is aangehouden.

De broers worden niet geloofd: in geen enkele risicoanalyse wordt waarde gehecht aan een scenario dat in de plaats van de kroongetuige een familielid wordt vermoord. Die risicoanalyses kunnen nog geen week later de prullenbak in. Op donderdagochtend 29 maart wordt in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord Reduan B. vermoord: hij is een van de broers die het OM heeft gewaarschuwd.

Dit is een zeldzaam signaal van machtsvertoon van de georganiseerde misdaad in Nederland. Ondanks de maatschappelijke schok worstelt vooral de familie van Nabil B. met de gevolgen. Ze brengen uit angst zelf hun moeder in veiligheid, omdat ze nog altijd woont in een van de Utrechtse buurten die als machtsbasis worden gezien van Taghi en zijn handlangers.

Ogenschijnlijke rust

De spanning over de veiligheid van de familie van Nabil B. wordt na de moord op zijn broer groter. Zij hebben niets met de Marengo-zaak van doen en moeten toch vrezen voor hun levens. Zij betalen de hoogste prijs voor een deal die ze niet wilden en voelen zich in de steek gelaten.

Anderhalf jaar na de tragische dood van Reduan valt er opnieuw een slachtoffer in de kring van de kroongetuige. Advocaat Derk Wiersum wordt op 19 september 2019 voor zijn woning in Amsterdam vermoord. Dit heeft Nederland niet eerder meegemaakt: een advocaat die vanwege zijn rol in een strafzaak wordt vermoord. Door de deal met Nabil B. zijn de gewelddadige mores van het criminele milieu via de Marengo-zaak doorgedrongen tot de haarvaten van de rechtsstaat. In de uren en dagen na de moord op Wiersum worden tientallen mensen in veiligheid gebracht: advocaten, officieren van justitie, rechters, andere justitiabelen. Zij worden nu allemaal als potentieel doelwit gezien.

Het geweld dat samenhangt met de drugshandel kreeg een staatsondermijnend karakter

Het geweld dat samenhangt met de grootschalige internationale drugshandel heeft daarmee een staatsondermijnend element gekregen. De zoektocht naar Taghi, die op dat moment al anderhalf jaar internationaal gesignaleerd staat, wordt geïntensiveerd. Zo wordt de veiligheidsdienst AIVD ingeschakeld. Dat lijkt succes te hebben. Taghi wordt in december 2019 aangehouden en naar Nederland gebracht. En niet heel veel later worden twee naaste handlangers aangehouden: Saïd Razzouki en Mao R.

Na de veroordeling van de moordenaar van de broer van Nabil en de aanhouding en vervolging van twee verdachten voor de moord op Derk Wiersum lijkt de situatie te normaliseren als de feitelijke behandeling van Marengo in maart 2021 begint. Dat is slechts schijn, weten we sinds de moordaanslag op Peter R. de Vries. Later blijkt dat er dan ook al een onderzoek loopt naar een mogelijke uitbraakpoging van Taghi.

Hoe kan het dat drie mensen uit de kring van een kroongetuige zijn vermoord? Die vraag hangt als een donkere wolk boven de zaken tegen de twee verdachten van de moord op De Vries en de zeventien verdachten in de Marengo-zaak. De antwoorden moeten komen uit Den Haag waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek doet naar het Marengo-complex. Heeft de overheid genoeg gedaan om de kroongetuige en zijn naasten te beschermen?

