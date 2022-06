‘Der Freischütz’: aanstekelijke opera over opera

Je neemt een portret van componist Carl Maria von Weber en kalkt er met rode viltstift duivelshoorntjes op: zie daar Der Freischütz door De Nationale Opera in een notendop. De voorstelling, passend op de openingsavond van het Holland Festival, was oneerbiedig, al te melig soms, maar ook aanstekelijk geestdriftig en bewonderenswaardig vindingrijk.

In Duitsland is Der Freischütz kernrepertoire; in Nederland kennen wij eigenlijk alleen de populaire ouverture. De muziek is goed, luidt de communis opinio, maar ja, dat verhaal: oubollige jacht- en woudfolklore, verteld in gezapige gesproken dialogen die veel te lang doorgaan, en dat met een kwalijk nationalistische reuk. Reden voor regisseur Kirill Serebrennikov (vorige maand nog in Cannes met zijn biopic Tchaikovsky’s wife om een grote greep te doen: zijn productie gaat over een operagezelschap dat Der Freischütz repeteert.

Klinkt gekunsteld, en zo’n pontificale regie zorgt nogal eens voor frictie. Maar het werkte: de onzekere jager Max, die raak moet schieten om de hand van Agatha te winnen en daarom zijn ziel aan de duivel verkoopt in ruil voor een magische kogel, werd zanger Max (tenor Benjamin Bruns) die doodsbenauwd is om de juiste noten te missen. Serebrennikov schrapte de Duitse dialogen integraal en deed de hele intrige tijdens de ouverture al uit de doeken in een geestige stomme film die live op de bühne werd gefilmd.

Zo creëerde Serebrennikov ruimte voor ‘The Red One’ (acteur Odin Biron), een diabolische spreekstalmeester met tomaatrode outfit en dito cowboyhoed. Deze voice-over annex intrigant, charmant én viezig, kletste in knauwend Amerikaans over het operabedrijf, over de zangers en hun angsten en ambities, waarbij de opera gaandeweg veranderde in één grote metafoor. Je keek niet naar de bordkartonnen Freischütz-karakters, je keek naar zangers van vlees en bloed die die karakters moesten vertolken, terwijl ze kampten met hun eigen demonen, waarover ze het publiek toespraken. Diva Agatha (sopraan Johanni van Oostrum) minachtte al haar collega’s, maar was zelf over haar top; dartelsopraan Ännchen (Ying Fang), voormalig bewonderaarster, haatte Agatha vurig; treurbloempje Max tobde met zijn verdampte zelfvertrouwen.

De opera Der Freischütz op de openingsavond van het Holland Festival. Foto Holland Festival

Hoewel de theatermagie stelselmatig werd geïroniseerd en afgeschminkt, moesten de zangers natuurlijk wel écht zingen. En dat deden ze fantastisch – de heerlijk druistige bariton Michael Wilmering zelfs terwijl hij op zijn handen stond. Acteur Biron zong met verrassende falset drie variétéliedjes uit de Freischütz-remake The black rider (1990) van Tom Waits en Robert Wilson: Weber verloor zijn stem toen hij per ongeluk salpeterzuur dronk en dat rijmde mooi met Waits’ gruizige vocalen.

Fenomenaal was Günther Groissböck als bariton-hunk met een masochistische verering voor de maestro die hem ooit zijn eerst solorolletje gaf. Zijn ergste nachtmerrie komt echter uit: wanneer hij als de kwaadaardige jager Kaspar naar de hel gaat, wordt hij zelf weer opgeslokt door het (overigens geweldige) koor. De maestro voor wie de imposante Groissböck met komisch effect sidderde was de piepjonge Patrick Hahn. Er gebeurde veel dat afleidde van zijn pure klankschoonheid, maar het formidabele Concertgebouworkest speelde onder diens leiding zoals je zou verwachten. Vrijdag maakt het KCO trouwens eindelijk zijn nieuwe chef-dirigent bekend: dat zou weleens de vroegrijpe sensatie Klaus Mäkelä kunnen zijn.

Opera Der Freischütz van C.M. von Weber door De Nationale Opera & Kon. Concertgebouworkest. Muzikale leiding: Patrick Hahn. Regie & decor: Kirill Serebrennikov. Gezien: 3/6 Opera & Ballet Amsterdam. Herh. t/m 25/6. Inl. operaballet.nl ●●●●●