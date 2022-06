Kost partygate premier Johnson de kop? Conservatieven beslissen maandagavond of hij blijft of niet

De Britse regerende Conservatieve Partij zal later maandag beslissen of Boris Johnson premier blijft of niet. Een vertrouwensstemming tegen de Britse premier zal maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur worden voorgelegd. Als een meerderheid van 180 Conservatieven in het Britse Lagerhuis besluit Johnson niet meer te vertrouwen na het zogeheten partygate-schandaal, wordt de premier afgezet en volgt een opvolgersverkiezing. De uitkomst zal direct na de stemming worden bekendgemaakt.

Maandagochtend werd bekendgemaakt dat zeker 15 procent van de zittende parlementariërs van de Conservatieve Partij (minstens 54 parlementariërs) per brief hebben laten weten aan het 1922 Committee (een verzameling van alle Conservatieve ‘backbenchers’) dat zij niet langer achter Johnson staan. Die 15 procent was de minimale drempel voor een vertrouwensstemming. Hoeveel brieven er daadwerkelijk zijn verstuurd is niet bekend, dat weet alleen comitévoorzitter Graham Brady. Johnson zou zondag al op de hoogte zijn gebracht van de stemming, zei Brady volgens de BBC.

Langverwacht rapport

Als Johnson de stemming overleeft - dan moet minstens de helft van de Conservatieven in het Lagerhuis vóór hem stemmen - is zijn positie een jaar lang veiliggesteld. In dit jaar kan er niet opnieuw een vertrouwensstemming tegen hem worden gestart.

De Britse premier lijkt de stemming vol vertrouwen tegemoet te zien. „De premier verwelkomt de gelegenheid om zijn zaak voor parlementsleden te bepleiten”, zegt een woordvoerder van het kantoor van Johnson tegen de Britse krant The Guardian. „Vanavond is een kans om een einde te maken aan maanden van speculatie, en de regering in staat te stellen een grens te trekken en verder te gaan met prioriteiten.”

Johnson, die sinds 2019 premier is van het Verenigd Koninkrijk, staat de laatste maanden onder druk vanwege partygate; illegale lockdownfeestjes die gehouden werden in de ambtswoning van de Britse premier tijdens de coronapandemie. Eind vorige maand werd een langverwacht rapport gepubliceerd van de hoge Britse ambtenaar Sue Gray. Daarin stonden nieuwe foto’s van Johnson op die feestjes en details over het overmatige drankgebruik van aanwezigen. Volgens Gray moet de Britse regeringstop verantwoordelijkheid dragen voor het schandaal. Johnson zelf beweert dat hij de bijeenkomsten „kort” had bijgewoond om zijn ambtenaren te bedanken voor hun harde werk tijdens de coronacrisis.