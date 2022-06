Bijenstrijd in de steden

Zo’n vijftien jaar geleden ging het slecht met de honingbij (Apis mellifera). Pesticiden vormden een levensbedreiging. Als reactie gingen vooral jonge generaties massaal imkeren, voor een groene wereld.

Studie wees echter uit dat een dichte bijenbevolking een nadelig effect heeft op wilde bijen. Op verzoek van de gemeente Amsterdam deed de Leidse stichting EIS-Kenniscentrum voor Insecten vier jaar onderzoek met als belangrijkste conclusie: honingbijen in de stad vormen sterke voedselconcurrentie voor andere bestuivers. Menno Reemer van Eis licht toe: „In Amsterdam hebben we 114 verschillende bijensoorten aangetroffen, daarvan vliegen 37 procent honingbijen rond.”

Registratiesysteem

Voor raadslid Anke Bakker (Partij voor de Dieren) is dit reden over te gaan tot een registratiesysteem van bijenkasten: „Ik weet dat het gevoelig ligt, want imkers zien hun hobby als goed voor de natuur. Er staan te veel kasten in de stad met in totaal tientallen miljoenen bijen. Dat is naar schatting zes à zeven kasten per vierkante kilometer.” Nadat het registratiesysteem is ingevoerd, kan de gemeente bekijken „hoe streng de regulering moet zijn”, aldus Bakker. Ook in andere steden, zoals Leiden, speelt deze problematiek.

Honingbij op een perzikenbloesem. Gyorgy Varga / EPA

Onder imkers is grote beroering ontstaan. Imker Hayo Velthuis, bioloog gepromoveerd op de honingbij, betwijfelt het onderzoeksresultaat van Eis: „Er zijn driehonderdvijftig soorten wilde bijen in Nederland en elke soort heeft een eigen niche, een eigen spectrum aan drachtplanten. Wanneer twee of meer soorten op dezelfde plantensoort vliegen, betekent niet automatisch dat ze elkaars concurrent zijn.”

Menno Schilthuizen, auteur van Darwin in de stad, bevestigt dat „solitair levende, wilde bijen hun eigen niche hebben en dat sommige soorten meer concurrentie ervaren dan andere.”

Wel vindt hij dat de „honderden verschillende wilde bijensoorten qua biodiversiteit meer gewicht in de schaal leggen dan de honingbij.”

Hoogleraar Biodiversiteit Koos Biesmeijer bepleit in het juni-nummer van Bijen houden van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging dat het „contraproductief voor alle bijen is om te focussen op negatieve aspecten van de interactie tussen wilde bij en honingbij.” Volgens Velthuis ligt de échte oorzaak van de achteruitgang van de wilde bij niet bij de honingbij, „maar aan de gehele teloorgang van de natuur en hoe we met ons landschap omgaan.”