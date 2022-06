Atletiekfans weten de weg naar Hengelo weer te vinden

Nog een half uur voordat de toegangspoorten opengaan, en meer dan anderhalf uur voordat het eerste onderdeel begint, maar voor de ingang van het FBK Stadion in Hengelo staat aan het begin van de middag op Tweede Pinksterdag al een lange rij.

Als om iets over half twee in het voorprogramma de eerste honderdmeterloopsters worden weggeschoten, is inmiddels een derde van het stadion gevuld. In plukjes zitten de toeschouwers verdeeld op de tribunes, genietend van de zon die dan nog schijnt. Ze zien de Britse Imani Lansiquot haar race winnen in een tijd van 11,29, voor Dafne Schippers (11,46). „Het is mijn eerste keer hier in Hengelo en ik vind het geweldig”, zegt Lansiquot na afloop. „Ik wil het fantastische publiek bedanken.”

In groten getale zijn de atletiekfans naar de FBK Games toegekomen, volgens de organisatie zijn er bijna 10.000 kaarten verkocht. Voor de laatste keer dat dit gebeurde, moeten we terug naar de jaren negentig, toen de Ethiopische langeafstandsloper Haile Gebrselassie een publiekstrekker was.

Hoewel de wedstrijd tegenwoordig een gouden status heeft op de Continental Tour, de rang van internationale atletiektoernooien net onder de Diamond League, en er in Hengelo dit jaar met de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis een wereldster in actie komt, ligt de reden voor de populariteit dichter bij huis.

Atletiek is hot

Na de succesvolle Olympische Spelen van Tokio, waar atleten van TeamNL vorig jaar acht medailles (twee goud, drie zilver, drie brons) pakten, is atletiek hot in Nederland. De investeringen van de Atletiekunie sinds een jaar of tien – gerichter scouten van talent, het creëren van een topsportklimaat op Papendal en het aantrekken van een aantal topcoaches – betaalt zich uit. En nu er een seizoen voor de deur staat met daarin de WK (een jaar uitgesteld vanwege corona) en de EK, vormen de FBK Games het startschot van een mooie zomer voor de Nederlandse atletiek én zijn supporters.

Dafne Schippers liep naar de vijfde plaats op de 100 meter. Foto Eric Brinkhorst

„Mijn familie en vrienden kennen de verhalen over volle stadions wel, maar nu kunnen ze de sfeer zelf proeven”, zegt Lieke Klaver nog nahijgend van haar 400 meter, waarop ze met 51,34 tweede werd achter de Cubaanse Roxana Gómez (51,18). Ze had haar ouders van tevoren gevraagd „geen gekke dingen” te doen, zoals een spandoek maken. „Ik ben best wel verlegen, van mij hoeft al die aandacht niet.” Maar het gejuich bij het omroepen van haar naam, was toch wel heel speciaal, zegt Klaver.

Naast Klaver en Schippers doen onder meer Femke Bol, Liemarvin Bonevacia, Nadine Visser en Jessica Schilder mee in Twente. Het programma is op hun aanwezigheid aangepast, vertelt Ellen van Langen, die namens de toernooiorganisatie het deelnemersveld samenstelde. „Het kogelstoten voor vrouwen zou niet zo snel aan de beurt komen, dat hebben we echt voor Jessica op het programma gezet.”

Om Schilder – in maart de nummer drie bij de WK indoor – competitie te bezorgen, heeft Van Langen ook de nummers een en twee van dat toernooi gestrikt. Schilder gooit een Nederlands record met 19,17 meter, maar de Amerikaanse Chase Eatley wint het onderdeel met de beste afstand die dit seizoen wereldwijd is gegooid: 19,98.

Gebrek aan geld

Als Liemarvin Bonevacia, een van de lopers van de 4x400 meter-ploeg die olympisch zilver greep, klaarstaat voor zijn race over één ronde, zweept hij het publiek met zijn armen op. „Het is toch geweldig als je kunt laten zien waar je zo hard voor werkt”, zegt hij na een tijd van 46,11, goed voor een vierde plaats. Waarom zijn er niet meer van dit soort wedstrijden in Nederland, vraagt Bonevacia zich af. „We zijn zo’n goed georganiseerd land, maar we hebben geen Diamond League-wedstrijd. Waarom niet?”

Lisanne de Witte (links) troost haar zusje Laura na de 400 meter. Foto Eric Brinkhorst

De reden, dat weet Bonevacia ook wel, is een gebrek aan geld. Voor de FBK Games is het elk jaar een uitdaging om quitte te spelen, zegt Van Langen. Dit jaar gaat dat dankzij de grote opkomst lukken, zegt ze. Net als vorig jaar, toen er vanwege corona weliswaar weinig publiek bij mocht zijn, maar er ook veel kosten geschrapt konden worden. De jaren ervoor was het evenement verliesgevend.

Ook de Atletiekunie kampt, ondanks het succes, dit jaar met een tekort van enkele honderdduizenden euro’s op de begroting. „Atletiek blijft moeilijk te verkopen”, zegt Jos Hermens, die met zijn bureau Global Sports Communications (GSC) eigenaar is van de FBK Games. „Het is de grootste sport ter wereld, met meer dan tweehonderd landen die meedoen, maar daardoor is het ook heel versnipperd.”

De Atletiekunie zou meer kunnen doen aan marketing, zegt hij. Maar de sport is in Nederland ook versnipperd. „Iedereen doet een beetje zijn eigen ding. Bij GSC doen we weer wat anders dan de Atletiekunie of marketingbureaus als House of Sports of Triple Double. De synergie zou veel beter kunnen als we atletiek als één product zouden neerzetten.”

Paraplu’s en poncho’s

Het stadion is zo goed als volgestroomd als het weer omslaat: tijdens het hoofdprogramma wordt het publiek geteisterd door slagregens. De fans laten zich er niet door ontmoedigen: ineens zijn overal paraplu’s en poncho’s te zien, de meesten zijn goed voorbereid naar Hengelo afgereisd.

Toch zijn er, zelfs wanneer de nieuwe Nederlandse ster Femke Bol zich klein maakt voor de start van de 400 meter horden, de afsluiter van de dag, nog lege betonnen bankjes te zien. „Het gaat nog niet zolang zó goed”, zegt Lieke Klaver. „We hadden natuurlijk Churandy [Martina] en Dafne [Schippers], maar pas het laatste jaar is atletiek echt meer gaan leven.” Klaver kijkt nog een keer om zich heen, naar de duizenden toeschouwers die er wel zitten . „Volgend jaar zit het vast weer een stukje voller.”