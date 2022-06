Wales verslaat Oekraïne in play-offs om WK-ticket door eigen doelpunt

Wales heeft een einde gemaakt aan de droom van het Oekraïense elftal om zich te plaatsen voor het WK voetbal in Qatar, dat eind november plaatstvindt. Het team, met onder meer sterspeler Gareth Bale in de basis, won zondag met 1-0 in Cardiff door een eigen doelpunt van Andri Jarmolenko.

De spelers van Oekraïne betraden het veld met de Oekraïense vlag om hun schouders. Het Cardiff City Stadium was volledig uitverkocht en ook uitvak was goed gevuld, deels met Oekraïense vluchtelingen die een gratis kaartje hadden gekregen.

Donderdag won Oekraïne met 3-1 van Schotland. Het was de eerste officiële interland sinds de inval van Rusland in februari. De nationale competitie werd toen stilgelegd en de play-offs waarin Oekraïne moest aantreden, werden uitgesteld. Zes van de elf Oekraïense basisspelers spelen bij clubs uit eigen land. Veel van hen hadden de afgelopen maanden nauwelijks gespeeld.

Wales heeft zich voor het eerst sinds 1958 weer geplaatst voor het WK, voor de tweede keer in de geschiedenis. Het land treft op het WK in poule B Engeland, Iran en de Verenigde Staten.

