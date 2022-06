Wales bezwijkt niet onder emotionele en politieke lading van spelen tegen Oekraïne

De stromende regen in het Cardiff City Stadium kreeg voor de aftrap geen vat op het humeur van Dafydd Iwan. Onverstoorbaar zweepte hij het publiek op met zijn uitvoering van ‘Yma o Hyd’. Het lied vormt een patriottische ode aan Wales. Ondanks tegenslag, zo luidt de kern van refrein, blijft de natie altijd overeind. Met deze boodschap als handvat weigerde het nationale voetbalteam medelijden te tonen met Oekraïne.

De honger om voor het sinds 1958 deel te nemen aan het WK, was in Wales sterker dan de wens van het merendeel van de wereld om Oekraïne met kwalificatie voor de eindronde in Qatar troost te bieden. De Red Wall op de tribunes klapte voor de supporters en de spelers van het geteisterde land, in een bloedige oorlog verwikkeld met Rusland, maar stond zonder enige terughoudendheid als één man achter hun elftal.

Zonder schaamte vierden de voetballers op het veld het wonder van Cardiff. Met de 78-jarige Iwan, zijn brillenglazen beslagen door de neerslag, als mascotte op het drijfnatte veld. Hij zong zijn folksong over het vertrek van Magnus Maximus, de laatste Romeinse keizer, en de tegenwind van de Engelsen. Zelfs op de Dag des Oordeels weigert Wales te knielen, brulden de fans voor de tweede keer met hem mee. „Ondanks alles en iedereen zijn we nog steeds hier.”

De nationalistische hymne van de kleinzoon van de medeoprichter van de partij Plaid Cymru, die onafhankelijkheid voorstaat, gold binnen het team al langer als brandstof voor interlands. Verdediger Connor Roberts van Burnley gaf aan het nummer steevast te draaien om „net dat beetje extra vuur in mijn lijf te krijgen en me net iets harder te laten lopen”. Wat de film Braveheart lang voor de Schotten betekende, doet Yma o Hyd voor de Welsh.

Brazilië met Pelé

Door de naweeën van de Suezcrisis deed Wales 64 jaar geleden min of meer bij toeval mee aan het WK in Zweden. Soedan en Egypte weigerden tegen Israël te spelen, waardoor FIFA lootte om een play-off te organiseren. België won, maar accepteerde de uitnodiging niet. Vervolgens viel de keuze op Wales, dat Israël over twee duels versloeg. De ploeg overleefde bij het WK de groepsfase, waarna Brazilië wachtte.

Zonder stervoetballer John Charles stal de zeventienjarige Pelé de show. De Braziliaanse tiener maakte het enige doelpunt, zijn eerste op een eindronde. De Seleçao veroverde de wereldtitel, met dribbelwonder Garrincha op de flanken. Wales raakte in de vergetelheid. De natie bleef ver in de schaduw van de overige ‘Home Nations, eeuwig mijmerend over wat had kunnen zijn in stadion Nye Ullevi in Göteborg.

De Russische invasie dreigde de kans om na ruim een halve eeuw uit de woestenij te stappen, te bemoeilijken. Schotland bezweek eerder onder de emotionele en politieke lading van spelen tegen Oekraïne. In de halve finale van de play-offs om WK-kwalificatie omarmde het publiek op Hampden Park en de media de geplaagde tegenstander. Schotland verloor (3-1), omvergeblazen door de gedachten aan de drama's die zich afspeelden in Marioepol en Kiev.

In Cardiff sprak Vlada Shcheglova voor de aftrap tegen Sky Sports om de wreedheden van het Russische leger aan te kaarten. De vrouw van Oleksandr Zinchenko, linksback bij Manchester City, verschoof zowel verbaal als uiterlijk de aandacht van sport naar de situatie in haar land. In traditionele kleding, die deed denken aan die van de anti-Russische politica Joelia Timosjenko, vroeg ze de kijkers de ogen niet af te wenden van de humanitaire ramp.

Oleksandr Zinchenko (links) probeert twee Oekraïense ploeggenoten aan te sporen op te staan na een gemiste kans. Foto Peter Powell/EPA

Zinchenko, spreekbuis van het Oekraïense team, kreeg applaus. In de kleedkamer hing een vlag waarop de handtekeningen van soldaten stonden. Via radio’s, provisorische televisies en mobiele telefoons volgden militairen in belegerde gebieden het verloop. Schotland, voor het laatst op een WK in 1998, raakte ogenschijnlijk aangeslagen door dergelijke informatie. Bij Wales lag dit anders.

Talisman Gareth Bale

Met Gareth Bale als talisman voelt het elftal zich in staat om boven zichzelf uit te stijgen. De aanvaller van Real Madrid, waar hij deze zomer transfervrij vertrekt, verstaat de kunst om te toveren in het rode shirt met de draak op het embleem. In de play-off tegen Oostenrijk hielp hij zijn land met twee sublieme doelpunten aan de zege. Bale, in Madrid gezien als ballast, drijft Wales eigenhandig voort.

Tegen Oekraïne leverde hij opnieuw. Andriy Yarmolenko verlengde een vrije trap van diens voet met een zweefkopbal per ongeluk achter zijn eigen keeper (1-0). In de leus ‘Wales, Golf, Madrid, in that order’, een knipoog naar zijn Spaanse criticasters, zat opnieuw een grote kern van waarheid. Doelman Wayne Hennessey, derde keus bij Burnley, deed de rest met „het beste optreden uit mijn loopbaan”. „Als Gareth op het veld staat, weet je dat er magische momenten komen”, loofde Hennessey zijn 32-jarige aanvoerder. Bale gaat nu op zoek naar een club om zijn vorm te behouden. Zonder WK aan de horizon had hij waarschijnlijk zijn afscheid aangekondigd. Bale, door sportkranten in Madrid afgeschilderd als een parasiet, kreeg eerder in de week een lintje van koningin Elizabeth voor zijn forse donaties aan zorgstelsel NHS tijdens de pandemie.

Moest Wales zich schamen voor het uitbundige feest na afloop? Columnist Roy Liddle van The Times vond van niet. „We zijn te bang om de Oekraïners te geven wat ze écht willen: een no-fly zone en misschien technisch hoogwaardige artillerie”, schreef hij. „In plaats van hen tanks te zenden, slaan we hun schouders stuk en hopen we massaal dat ze Eurovisie én het WK winnen.”

De opdracht om door winst op Oekraïne uit te groeien „tot het meest impopulaire land ter wereld”, zoals The Guardian opmerkte, kon Wales aan. Bale bezorgde de bevolking meer dan een overwinning. Hij leverde „het moment dat elke dag op de Welshe televisie wordt vertoond, totdat de zon de aarde verzwelgt”. Zinchenko bleef een heer, maar zijn droom om de Oekraïners met voetbal een sprankje hoop te geven, lag aan gruzelementen.