Tientallen doden door grote brand en explosies bij deels Nederlands containerdepot Bangladesh

Een grote brand en daaropvolgende explosies bij een deels Nederlands containerdepot in Bangladesh hebben het leven gekost aan tientallen mensen. Dat melden internationale persbureaus zondag. Op het moment van schrijven ligt het dodental op zeker 38, onder wie vijf brandweerlieden. Van de ruim 150 gewonden verkeert een deel in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde bij het Nederlands-Bengaalse bedrijf BM Inland Container Depot in havenstand Chittagong.

Hoewel nog niet zeker, vermoedt de brandweer dat de brand is ontstaan in een container met waterstofperoxide, een oxiderend middel dat sterk op brandbare stoffen reageert. Het vuur sloeg daarna snel over naar omliggende containers. De ontploffingen die hierop volgden — sommige containers bevatten andere chemicaliën — waren zo hevig dat ze op vier kilometer afstand voelbaar waren. Bij omliggende gebouwen sprongen de ramen, meldt Reuters. De brand was zondagmorgen nog steeds niet onder controle.

Bangladesh kent een sterk groeiende economie, maar heeft op het gebied van industriële veiligheid nog veel te winnen. Vorig jaar verloren zeker 52 mensen het leven bij een brand in een fabriek in het ruim 164 miljoen inwoners tellende Zuid-Aziatische land. Ook daarbij vatten onder meer brandbare chemische stoffen vlam. Hoewel de arbeidsomstandigheden in de internationaal belangrijke kledingindustrie zijn verbeterd, waarschuwen experts al langer voor ongelukken in andere sectoren.