Patti Smith krabbelt aan haar eigen legende

Halverwege, ergens tussen ‘Dancing Barefoot’ en ‘Because the Night’, verandert Patti Smith (75) van een rocklegende in een onhebbelijk oud vrouwtje. Een fan heeft geprobeerd haar een cadeau aan te reiken, een boek misschien. „Wie heeft deze vuilnis op mijn podium gegooid”, fulmineert ze.

Boven het podium van Paradiso prijken de woorden Soli Deo Gloria. ‘Jesus died for somebody’s sins but not mine’, zong Patti Smith hier in 1975. En nu weer, precies zo. In The Paradisio, zoals ze de zaal hardnekkig blijft noemen. Ze is goed bij stem in ‘My Blakean Year’ en neemt de tijd om haar mentor Allen Ginsberg te eren met diens ‘Footnote to Howl’. „Over een kwartier stop ik met ouwehoeren.”

In de punktijd zou een band met bier zijn bekogeld als die hier een nummer van Led Zeppelin had durven spelen. Smith, in een weinig succesvolle poging om haar zoon Jackson Smith tot een gitaarheld te maken, zingt Led Zeps ‘Since I’ve Been Loving You’. Niet zo best, vergeleken bij haar eigen klassiekers en twee Dylan-nummers die ze meer recht doet. Ze vraagt applaus voor Fred ‘Sonic’ Smith, haar overleden man en de vader van Jackson.

Kinderzielen

Patti Smith is op een nobele missie. ‘Beneath the Southern Cross’ draagt ze op aan de zielen van de kinderen die deze week op een school in Amerika werden neergemaaid. Door een ander kind, zegt ze erbij. „Feel you’re fucking free”, roept ze. „We’re fucking alive! God gaf ons geen wapens maar onze vuisten en de elektrische gitaar.”

Het concert zakt in bij een obligate cover van Jimi Hendrix’ ‘Stone Free’ en de traag voortslepende nummers ‘Nine’ en ‘Boy Cried Wolf’, met wolvengehuil van het publiek. „Zijn jullie in slaap gevallen”, vraagt ze. Altijd een zwaktebod, wanneer een artiest een gebrek aan respons niet in de eerste plaats bij zichzelf zoekt. Na ‘Pissing in a River’ volgt de apotheose. Haar trouwe metgezel en gitarist van het eerste uur Lenny Kaye is speciaal naar Amsterdam gevlogen en speelt de laatste twee nummers mee: ‘Gloria’ en ‘People Have the Power’. Het werd, met vallen en opstaan, toch weer een mooi optreden.

Rock Patti Smith. Gehoord: 3/6 Paradiso, Amsterdam. ●●●●●