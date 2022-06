Oppermachtige Nadal wint voor de veertiende keer Roland Garros

Rafael Nadal heeft voor de veertiende keer in zijn carrière Roland Garros gewonnen. De 36-jarige Spanjaard versloeg zondag de 23-jarige Noor Casper Ruud in drie sets (6-3, 6-3, 6-0) in Parijs. Het is voor Nadal de 22ste grandslamtitel, een record in het mannentennis. Zijn grote rivalen Novak Djokovic en Roger Federer volgen met twintig titels.

Gravelkoning Nadal gunde Ruud, die zijn eerste grandslamfinale speelde, weinig kansen.

Alleen aan het begin van de tweede set leek Ruud zich even terug te knokken door Nadal te breken, maar die wist snel de servicebeurt van de Noor te winnen en won de set met 6-3.

Nadal versloeg eerder dit toernooi tijdens een hoogstaande viersetter Djokovic in de kwartfinale. In de halve finale had hij het moeilijk tijdens twee zenuwslopende sets tegen de Duitser Alexander Zverev. Die moest alleen opgeven na het oplopen van een zware blessure.

Nadal is met zijn winst de oudste winnaar ooit van Roland Garros. Tijdens de halve finale op vrijdag vierde Nadal zijn 36ste verjaardag. Het vorige record staat op naam van landgenoot Andrés Gimeno, die in 1972 op 34-jarige leeftijd het Franse toernooi won.