Nadal is een completere speler dan in 2005, toen hij Roland Garros voor het eerst won

Rafael Nadal, rennend van hoek naar hoek, de tennisser die nooit moe wordt, die een kansloze situatie transformeert tot een situatie waar hij als winnaar uit de strijd komt. Zo’n punt, in dit geval het setpunt van Alexander Zverev tegen Nadal in de halve finale, is deze week een van de meest gedeelde video’s van Roland Garros op sociale media.

De Duitser laat Nadal zo ver rennen dat die bijna uit beeld verdwijnt. Nadal kan in volle vaart nog net bij de bal komen en weet hem toch langs de Duitser te krijgen. Daarna vliegt de linkervuist van de Spanjaard door de lucht. Zo’n typisch punt kan gerust omschreven worden als ‘Rafa-moment’, waar het grote publiek de afgelopen vijftien jaar zo van is gaan houden.

Oppermachtige Nadal wint voor de veertiende keer Roland Garros

Het is deze defensieve kant van gravelkoning Nadal die vaak wordt belicht. Maar hij heeft 22 grandslamtoernooien gewonnen, twee meer dan Roger Federer en Novak Djokovic, omdat hij zichzelf elk jaar heeft verbeterd. De Nadal van 2022 is een veel completere tennisser dan de Nadal van 2005. Wie beelden terugkijkt van zijn allereerste grandslamtitel op Roland Garros, in de finale tegen de linkshandige Argentijn Mariano Puerta, ziet een negentienjarige speler met een driekwart broek en een mouwloos t-shirt onvermoeibaar achter de bal aan rennen. Een speler die kon vertrouwen op zijn fysiek en defensieve kwaliteiten.

Dat kan allang niet meer. Door de leeftijd, blessures en de evolutie van het tennis, moest Nadal echt anders gaan spelen, vertelde de Franse tenniscoach Patrick Mouratoglou dit jaar op Instagram. „Rafa is nu veel agressiever. Zijn opslag is van ‘inbrengservice’ veel gevaarlijker geworden, en hij heeft zijn slice en zijn dropshot verbeterd. Net als zijn netspel. Als hij dat niet had gedaan, was hij in mijn ogen niet de speler geworden die hij nu is”, aldus de voormalige coach van de Amerikaanse Serena Williams, met 23 grandslamtitels de meest succesvolle tennisser sinds in 1968 het proftijdperk begon.

One-two punch

De Nadal van nu wil het liefst heel korte rally’s spelen. In de finale van de Australian Open, begin dit jaar tegen Daniil Medvedev, verloor Nadal de eerste twee sets. De fitte Rus maakte de slagenwisselingen veel te lang voor de Spanjaard. Pas toen Nadal agressiever ging spelen en de gemiddelde rally verkortte, van 6,27 slagen in de eerste set naar 4,31 in de vijfde set, wist hij zijn 21ste grandslamtitel te winnen.

Hetzelfde gebeurde in de finale van het masterstoernooi van Rome vorig jaar, tegen de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. De Serviër was veel beter in de rally’s van negen slagen en meer, maar Nadal had een voorsprong in de rally’s van maximaal vier slagen.

Nadal blinkt tegenwoordig uit in de zogenaamde one-two punch: de eerste stoot is de service, de tweede stoot – de knock-out – is de dominante forehand. De linkshandige service van Nadal is met zijn snelheid en effect de perfecte voorbereiding voor een van de beste slagen in het mannentennis: zijn forehand met de extreme topspin en iconische uitzwaai over het hoofd.

De agressief spelende Nadal hintte de afgelopen week op een mogelijk afscheid in Parijs, vanwege zijn chronische voetblessure. Maar hij speelde deze twee weken zijn beste tennis ooit. In de kwartfinale tegen Djokovic greep Nadal vanaf het eerste punt het initiatief en zette hij het mes op de keel van de Serviër.

Toen de vierde set in de slotfase belandde, was het Djokovic die figuurlijk in de touwen hing, murw gebeukt door de harde stoten van Nadal. Hij was op. De Nadal van nu is agressief, allround, een speler met sublieme volley’s. Hij sloeg deze zondag in de met 6-3, 6-3 en 6-0 gewonnen finale tegen de Noor Casper Ruud 37 winners en won 17 van zijn 22 netpunten. Hij is een speler die zijn oude specialiteit, de passeerslag, nog steeds kan slaan, maar hij heeft hem niet meer zo vaak nodig.

Wimbledon

Drie weken geleden was deelname aan Roland Garros voor Nadal in gevaar. Hij verliet geblesseerd het toernooi van Rome, vanwege zijn chronische voetblessure die weer opspeelde. Daarvoor was hij een maand uitgeschakeld geweest vanwege een ribblessure. Nu is hij halverwege een calendar slam, het winnen van de vier grandslamtoernooien in één kalenderjaar, een prestatie die de Duitse Steffi Graf voor het laatst leverde, in 1988.

Een calendar slam zou het ultieme afscheid zijn van een van de beste tennissers ooit, die zichzelf elk jaar opnieuw heeft moeten uitvinden. Zoals het er nu naar uitziet, wil hij Wimbledon ook niet missen. En voor het einde van zijn carrière hoeven de tennisfans zeker nog niet te vrezen. „Ik had nooit durven dromen op mijn 36ste nog zo competitief te zijn. Deze titel geeft me energie om door te blijven gaan,” zei Nadal zondag na zijn veertiende titel op Roland Garros.