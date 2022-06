‘Nooit meer een lockdown’ is de diepgekoesterde wens van iedereen. Minister Kuipers (Volksgezondheid, D66) verkondigt dat hij dat ook wil, maar niet kan beloven. Nederland neemt daar geen genoegen mee: men wil en kan niet meer in lockdown. Dus is meer actie nodig om die te voorkomen. En wel nu, of eigenlijk gisteren.

Judith Tielen is lid van de Tweede Kamer voor de VVD.

De lockdowns tijdens de coronapandemie hebben enorme schade aangericht. Economische malaise en schuldenbergen bij ondernemers, mentale malaise en eenzaamheid bij jongeren en de collectieve wens van ‘dit nooit meer’. Maar het virus blijft zich ontwikkelen met nieuwe varianten die zich steeds minder aantrekken van opgebouwde immuniteit. Ook is ongewis hoe ziekmakend nieuwe varianten zijn. Het ECDC, het Europese RIVM, waarschuwt dat een nieuwe opleving van het virus aanstaande is, zorginstellingen worden onrustig en veel mensen verwachten dat corona hun plannen voor het najaar zal dwarsbomen. Ook ondernemers maken zich zorgen, en terwijl actie nodig is op het gebied van communicatie en draagvlak, om zorgmedewerkers beschikbaar te krijgen en voor wetgeving en handhaving, blijft het vanuit het ministerie angstvallig stil.

Draagvlak

Nú is het moment om de samenleving te betrekken bij de keuzes die voorliggen. Draagvlak is immers nodig om een eventuele opleving voor te zijn of op te vangen. Daarvoor is kraakheldere en eenvoudige communicatie nodig. Als we ‘alleen samen corona onder controle’ krijgen, is het extra belangrijk dat mensen weten dát en wat er nu al gebeurt aan voorbereidingen en wanneer eventuele voorzorgsmaatregelen van kracht worden. Na twee jaar maatregelen kunnen we er wel van uitgaan dat mensen niet klakkeloos maatregelen naleven. Men wil begrijpen waarom en wat concreet nodig is, dus is gerichte communicatie essentieel. Een persconferentie trekt dan wel veel bekijks, voor de meeste mensen is het weinig motiverend. Nederland kan leren van een land als Denemarken, waar voor diverse doelgroepen passende communicatie is toegepast. Inzicht in de psychologie van doelgroepen is nodig om een gericht communicatieplan te maken. Verzamel die. Zorg ervoor dat iedere doelgroep uit de samenleving wordt meegenomen en begrijpt wat de huidige status is en wat er van ze wordt verwacht.

Lees ook: Ministerie van VWS ontmoedigde ziekenhuizen hun IC uit te breiden

Ook de digitale informatievoorziening kan beter. Het coronadashboard is (ook internationaal) een manier gebleken om inhoudelijke informatie te bundelen en inzichtelijk te maken. Dit dashboard moet publieksvriendelijker worden, zodat het laat zien welke signaalwaarden worden bekeken en welke maatregelen bij welke waarde worden ingezet. Zo weet iedere Nederlander of besmettingscijfers belangrijk zijn of juist het aantal ziekenhuisopnames en wat hij kan verwachten.

Zicht op het virus

Het virus is dan wel onzichtbaar, mensen willen grip en ‘zicht’ houden op het virus om besmettingen tegen te gaan. Regelmatig (zelf)testen is een manier om dat te doen, net als het informeren van contacten na bewezen besmetting. Diverse malen is de minister gevraagd om digitale middelen beschikbaar te maken, zoals een door het OMT geadviseerd meldportaal voor zelftesten. En breng de Coronamelder-app weer tot leven. Dat geeft grip voor zowel het kabinet, het RIVM, als de mensen zelf.

De naleving van de coronamaatregelen ging overigens lang niet altijd vanzelf. Daarom is naast eenvoudige communicatie en heldere informatievoorziening ook handhaving nodig. De afgelopen jaren is dat vaker niet dan wel gedaan. In de media gaven onder meer burgemeesters vooral veel redenen waarom handhaving op bepaalde momenten niet aan de orde was. Funest voor de naleving. Het is dus zaak om nu al met alle niveaus van handhaving concrete afspraken te maken over dát er gehandhaafd wordt, en hoe.

Dan de zorg. Het is hoog tijd om werk te maken van flexibel beschikbare zorgmedewerkers. In oktober vorig jaar begonnen de voorbereidingen van een Nationale Zorgreserve van (voormalige) zorgprofessionals die inzetbaar zijn in tijden van crisis. Met zo’n 2.000 reservisten zou dit ‘een goede pool zijn’ om bij een opleving van corona op de IC’s, maar ook in verpleeghuizen en de vaccinatiestraten extra zorgmedewerkers te kunnen aantrekken. Maar er zijn veel meer dan 2.000 mensen nodig: zorg dat ook niet-zorgopgeleiden zich als reservist kunnen aanmelden en met korte, krachtige opleidingsmodules klaargestoomd worden voor GGD’en of zorg. Hun inzet is nodig om een volgende golf goed te kunnen opvangen.

Ondernemers

Die andere harde werkers, ondernemers, maken al sinds de eerste coronagolf plannen om open te kunnen blijven. Die plannen werden echter nauwelijks, bijna nooit, in de praktijk toegepast. Ook nu weer vraagt de minister om sectorplannen. Maar zonder concrete doelstellingen en handvatten is het onmogelijk plannen te maken die toepasbaar zijn. Bovendien is er geen samenhang tussen plannen en tussen sectoren. De plannen niet gebruiken zou weer zonde van alle moeite zijn en dus is de minister aan zet om aan ondernemers duidelijk te maken wat hij verwacht en hoe hij ervoor zorgt dat plannen niet weer in een lade belanden.

Naast de hier genoemde directe maatregelen, moet de minister de Wet publieke gezondheid updaten. Op dit moment is er geen enkele wettelijke grondslag voor een mondkapjesplicht of een placeringsadvies. Terwijl sommige maatregelen bewezen effectief zijn en daadwerkelijk lockdowns kunnen voorkomen. De Kamer vraagt al meer dan een jaar om een duurzame aanpassing van de wet. Maak die nu snel beschikbaar, zodat het parlement deze kan behandelen.

Kortom, de minister moet laten zien wat zijn concrete plannen en handvatten zijn om een lockdown te voorkomen en Nederland daarin meenemen, zodat we allemaal aan de slag kunnen om het virus tegen te houden. En samen alles open kunnen houden. Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de minister, maar de samenleving verwacht terecht van hem dat hij zichtbaar voorop loopt en het ritme bepaalt.