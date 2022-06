Onderweg naar huis zette ik vrijdag de radio aan en viel in een programma waarin een tennisdeskundige een voetprobleem besprak. Ze had eindelijk opgezocht wat er met die voet aan de hand was. Het Müller-Weiss-syndroom, bleek. Dat betekende dat hij die voet nu kapot speelde, zei ze. Hij wilde nog kinderen, daar wil je dan ook mee kunnen rennen en tennissen.

Kon zijn, maar kennelijk wilde Rafael Nadal ook Roland Garros voor de veertiende keer winnen, want toen ik thuiskwam en de tv aandeed, stond hij tegenover Alexander Zverev te zweten op Court Philippe-Chatrier. Het hoofdstadion is te herkennen aan de tekst op een grijze wand: ‘Victory belongs to the most tenacious’, Roland Garros. Vrij vertaald: de aanhouder wint. Winnen is afhankelijk van wat je als overwinning definieert. Winst kan een veertiende Roland Garros zijn, of weerstand weten te bieden en de titel laten lopen in het belang van een voet. Wat de aanhouder in topsport meestal wint, is een vernacheld lichaam. Zverev verloor. Hij ging door zijn enkel waardoor hij Roland Garros met een kapotte voet verliet.

Roland Garros was een Franse gevechtspiloot die in de Eerste Wereldoorlog vloog. Hij droeg bij aan de ontwikkeling van de techniek die de mensheid toestond een machinegeweer op een vliegtuig te monteren en door de propeller te schieten zonder het eigen toestel als eerste naar beneden te halen. Met een mecanicien voorzag Garros de propellerbladen van wigvormige platen. Kogels die niet synchroon met de propellerbeweging waren afgevuurd, konden daarop afketsen. ‘Victory belongs to the most tenacious’ stond ook op die propellers geschreven. Die zin had Roland van Napoleon geleend.

Donderdag sloeg Coco Gauff op datzelfde hoofdcourt zichzelf naar de finale. Dan mag je je naam op de cameralens schrijven. De tiener uit Georgia noteerde: „Peace. End gun violence. Coco.”

In het hiernamaals moet Rolald Garros, als hij meekeek, „Ending guns? Mais mon!” hebben geroepen, al kan het zijn dat hij inmiddels ook tegen wapens is. In 1918 werd hij een dag voor zijn dertigste verjaardag uit de lucht de dood in geschoten. Misschien bracht dat hem wapenvrij pacifistisch inzicht. In de Verenigde Staten moet dat nog komen. In het licht van de laatste schietpartijen relativeerde basketbaltrainer Steve Kerr zijn sport tegen de vlakte. Coco Gauff deed hetzelfde tijdens haar persconferentie. Straks gaan Republikeinen in de sportminnende VS de wapenwetten maar bespreekbaar maken opdat sporters over sport blijven praten.

Coco Gauff was niet de enige activist op Roland Garros. Tijdens een halve finale bij de mannen maakte een vrouw zichzelf vast aan het net. Op haar shirt stond ‘We have 1028 days left.’ Dit was een klimaatactivist. Zaterdag speelde Gauff de finale tegen Iga Swiatek. In een uur en acht minuten won de Poolse aanhouder. Tijdens haar overwinningsspeech kreeg ze het langste applaus toen ze zich tot Oekraïners richtte en hen zei sterk te blijven. Volhouden dus, iedereen: topsporters, pacifisten, Oekraïners, klimaatactivisten en Nadals voet, want zondag moest die in de finale staan. In twee uur en achttien minuten werd Roland Garros alweer door Rafael Nadal gewonnen.

Carolina Trujillo is schrijfster.