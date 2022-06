Grootse zeges, doorbrekend talent en een klimaatactivist op Roland Garros

Op imponerende wijze versloegen Rafael Nadal (36) en Iga Swiatek (21) dit weekend hun tegenstanders Casper Ruud en Cori 'Coco' Gauff in de finale van Roland Garros. Het grandslamtoernooi in Parijs was ook dit jaar het toneel van spannende wedstrijden, waarin tennistalenten als Gauff (VS, 18) en Carlos Alcaraz (Spanje, 19) zich aandienden.