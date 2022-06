Wist u hoe dik de Britse koningin is met koning Hamad van Bahrein? Nou heel dik, googelt u ze maar, Elizabeth en Hamad, en dan images: jaar in, jaar uit, hij steeds forser, zij steeds kleiner, en vooral in samenhang met paarden natuurlijk, want ze zijn allebei dol op paarden. Dat brengt mij – en u – op de Royal Windsor Horse Show op zondag 15 mei, die A Gallop Through History serveerde, de eerste aflevering van Elizabeth’s platina jubileum. Elizabeth was er, dáár wel, hoewel ze afgelopen dagen toch bij diverse hoogtepunten van haar Jubilee om gezondheidsredenen verstek heeft laten gaan. Hamad was er niet, officieel omdat de bevriende president van de naburige Verenigde Arabische Emiraten die vrijdag was overleden. Maar dat verhinderde hem niet om zaterdag gezellig bij Elizabeth op de lunch te gaan in Windsor Castle. „Hunne Majesteiten”, zo meldde het officiële Bahreinse persbureau, „bespraken de sterke, langdurige Bahreins-Britse betrekkingen die gestaag groeien op elk gebied”.

Dat blijkt onder andere uit ruime Britse wapenleveranties. Bahrein herbergt ook een Britse marinebasis, in 2016 geopend door prins Charles, en in 2018 nog een keer door prins Andrew, ten bewijze van de warme koninklijke-familiebanden. Maar daartegen komt steeds meer protest, wegens het extreem repressieve karakter van Hamads bewind. Van mensenrechtengroepen natuurlijk, maar ook drukte een groep Lager- en Hogerhuisleden in een brief aan de koningin, op 13 mei, hun „diepe zorg” uit over het feit dat zij Hamad maar blijft uitnodigen, „hoewel hij Bahrein regeert als een absolute dictatuur”.

De gedachte is verleidelijk dat Hamad dáárom niet te zien was op de zeer publieke Royal Windsor Horse Show, terwijl hij wél de meer besloten lunch bijwoonde. Maar Bahrein was er ook zonder Hamad zeer zichtbaar: samen met de Canadese bereden politie escorteerden leden van de Bahreinse koninklijke garde de koningin zondag van het speelterrein naar Windsor Castle, terwijl, zoals ik las „een orkest speelde en de menigte een staande ovatie gaf”.

Het toeval wil dat afgelopen week juist een prominente Bahreinse mensenrechtenactivist, Abdulhadi al-Khawaja, samen met twee anderen die er voor dit verhaal niet toe doen, de Martin Ennals Award kreeg, een soort Nobelprijs voor mensenrechten. Khawaja (61) zelf ontbrak bij de prijsuitreiking, in Genève, want hij zit gevangen. Met de hulp van Saoedische en Emiraatse versterkingen sloeg Hamad de Arabische-Lenteopstand van de gemarginaliseerde shi’itische meerderheid tegen de soennitische elite, in 2011, keihard neer. Khawaja was een van de leiders van de geweldloze democratiseringsbeweging. Hij werd opgepakt, gefolterd en tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Evenals andere politieke gevangenen wordt hij nog steeds gefolterd en zeer slecht behandeld, als vergelding voor zijn doorgaande mensenrechtenwerk. Bahrein is volgens de rapportcijfers van Freedom House een van de meest repressieve landen in het Midden-Oosten. Wat heel wat wil zeggen, omdat alle Midden-Oosterse landen erg repressief zijn.

Zou dat nou allemaal aan Elizabeth zijn verteld?

Hamad kan het trouwens ook goed vinden met Poetin, die hij de week voor zijn reis naar Windsor Castle nog had gefeliciteerd met de Russische Dag van de Overwinning. „Zijne Majesteit de Koning wenst hem overvloedig gezondheid en geluk toe en het Russische volk verdere groei en welvaart”, aldus zijn persbureau.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.