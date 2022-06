Met zijn gebruik van het begrip ‘institutioneel racisme’ slaat staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) twee vliegen in een klap. Enerzijds bekent hij schuld, spreekt van verbetering en leerprocessen, en suggereert daarmee de openheid en transparantie die de regering ons zo graag belooft. Anderzijds spaart hij belastingambtenaren en collega politici door het vermeende racisme als ‘institutioneel’ te kwalificeren. Van Rij baseert zich op een visiedocument van het College voor de Rechten van de Mens en omschrijft institutioneel racisme als „ingebakken, structurele mechanismen, procedures, gewoontes of gedragsvormen” waarbij het niet zozeer gaat om opzet of intentie „maar meer om gedragingen die voortkomen uit onbewuste vooroordelen en onwetendheid”.

Frank de Zwart is hoogleraar Politieke wetenschap aan de Universiteit Leiden.

Ik voorspel een rijke toekomst voor het begrip ‘institutioneel racisme’. Premier Mark Rutte, die dit „sociologenjargon” zegt te haten, vergist zich. Het concept institutioneel racisme biedt de mogelijkheid om kwaad te erkennen en verbetering te beloven zonder dat er noodzakelijk koppen hoeven te rollen, want bedoelingen en keuzen van beleidsmakers en uitvoerders blijven buiten schot. Zoiets is onweerstaanbaar in ons politieke bestel.

We kennen dit syndroom al veel langer in het kader van zogenaamde ‘onbedoelde gevolgen’, een ander stukje ‘sociologenjargon’. Dit begrip is wereldwijd al sinds jaar en dag populair bij overheden om dezelfde reden: het maakt vervelende zaken bespreekbaar maar laat daarbij gemaakte keuzen en afwegingen buiten schot. Voor de meeste mensen heeft ‘onbedoeld’ connotaties met ‘onvoorzien’, en wat niet was voorzien is geen gevolg van doelgerichte kwade bedoelingen.

‘Institutioneel racisme’ heeft hetzelfde effect. Het maakt racisme tot een onbedoeld gevolg van organisaties. Mij lijkt dat eerder een handicap dan een voordeel als we iets aan discriminatie en ongelijke behandeling door de staat willen doen.

Onbedoeld maar niet onvoorzien

Wat snel vergeten wordt is dat onbedoelde gevolgen niet hetzelfde zijn als onvoorziene gevolgen. Onbedoelde gevolgen, ook die van het onaangename soort, zijn soms wel degelijk voorzien. Zij worden afgewogen tegen de voordelen van het bedoelde gevolg, en dan voor lief genomen, getolereerd, hoe onbedoeld ook.

Als je etnisch profileren door de politie of de Belastingdienst als institutioneel racisme bestempelt, dan wordt het, conform bovenstaande beschrijving, een onbedoeld gevolg van de manier waarop deze organisaties werken. De politie wil boeven vangen en de Belastingdienst wil fraude bestrijden, racisme of ongelijke behandeling is geenszins de bedoeling.

De betrokken ambtenaren denken simpelweg dat het efficiënt is om bepaalde groepen burgers, etnisch, raciaal of religieus gedefinieerd, extra streng te controleren. Dat deze simpele redenering onbewust zou plaatsvinden, of zonder besef van de gevolgen voor het principe van gelijke behandeling is echter hoogst onwaarschijnlijk. Zelfs wanneer het geheel tot een soort onnadenkende routine zou zijn verworden, zoals dat kenmerkend is voor institutionalisering, zijn de gevolgen ervan natuurlijk wel voorzien. Ze zijn niet achterlijk bij de overheid. Het punt is dat hier een keuze is gemaakt en dat concepten als institutioneel racisme en onbedoelde gevolgen die keuze in feite afdekken.

Met het omarmen van ‘institutioneel racisme’ wordt verantwoordelijkheid minder zichtbaar. Van Rijs brief aan het parlement is daarover buitengewoon helder: in eerste instantie lijkt hij verantwoordelijkheid vooral te leggen bij uitvoerders. Bij de Belastingdienst gevonden handleidingen voor etnisch profileren zijn „niet voorgelegd aan en goedgekeurd door het management”, schrijft hij. Maar gaandeweg komt er meer institutionalisering ter sprake en worden „opzet”, „intentie”, „bewustzijn” en „bedoeling” begraven en verruild voor ‘institutioneel racisme’.

Bewustwording helpt niet

Wat schieten wij op met de erkenning van institutioneel racisme? Gaat deze institutionele wending ons helpen om het probleem van ongelijke behandeling en discriminatie beter te bestrijden? Ik betwijfel het. Onbewuste vooroordelen en stereotypering als verklaring voor discriminatie en groepsongelijkheid zijn al een tijdje een modieus onderzoeksobject. Een van de charmes van deze thematiek, buiten het genoemde voordeel voor beleidsmakers en politici dat verantwoordelijkheid wordt bedekt, is dat het een goede basis verschaft voor ogenschijnlijk concrete oplossingen en verbetering. Mensen bewust maken, naar het schijnt, is eenvoudiger dan hen te verhinderen om te discrimineren. Bewustwordingscursussen zijn inmiddels massaal over de instituties uitgestort en Van Rij laat zich niet onbetuigd. Het verbeteringstraject in de belastingdienst begint met „een dialoog gebaseerd op het bewustzijn dat onbewust en onopzettelijke gedrag heeft plaatsgevonden dat een uitwerking heeft gehad binnen specifieke groepen”, en eindigt met de noodzaak tot „brede bewustwording”.

De aanname is dat bewustwording van discriminatoire routines tot gedragsverandering leidt, maar in feite ontbreekt daarvoor het bewijs.

