Dankzij de beerput bleven de Middeleeuwen hygiënisch

Wie veel speelfilms of Netflix-series over de Middeleeuwen ziet, denkt dat het toen vooral een vieze bende was. „Daarom wilde ik wel eens weten of ze vroeger nu echt altijd op straat zaten te poepen en al hun vuil het raam uit kieperden, alsof het leven in één grote Monty Python-film was, met van die vieze gezichten en lompige kleding”, zegt René de Kam op zijn werkkamer in de Utrechtse binnenstad, met stapels boeken op zijn bureau. Hij is historicus en conservator bij het Centraal Museum Utrecht. Op basis van zijn conclusies stelde hij de tentoonstelling De gezonde stad samen, over ruim duizend jaar gezondheid in Utrecht. Het is het vervolg op zijn eerdere tentoonstelling De ommuurde stad van twee jaar geleden, over de (militaire) veiligheid van de stad.

CV Conservator René de Kam (1964) studeerde geschiedenis in Utrecht en werkte tussen 2001 en 2018 bij de afdeling erfgoed van de gemeente Utrecht. Sinds 2018 is hij conservator stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum Utrecht. In 2014 publiceerde hij over de Utrechtse domtoren. In 2020 maakte hij de tentoonstelling De ommuurde stad en schreef een gelijknamig boek.

En, klopt dat cliché van die ongezonde Middeleeuwen een beetje?

René de Kam: „Totaal niet. Het dieptepunt in volksgezondheid ligt in de negentiende eeuw. Ik denk dat dat verhaal over al die vieze en ongezonde middeleeuwers in de negentiende eeuw bedacht is, omdat ze toen zagen hoe slecht het was, en dachten: dan zal het vroeger wel nóg slechter zijn geweest. Maar dat is dus niet zo. Rond het jaar 1000 waren mensen zo’n 6,5 cm langer dan in 1700 of 1850. Pas rond 1940 waren mensen weer even groot als in de vroege Middeleeuwen.”

In de vroege Middeleeuwen is de gezondheid en de kwaliteit van het voedsel het grootst

Waardoor is dat beeld van de vieze Middeleeuwen ontkracht?

„Vooral door botonderzoek op oude begraafplaatsen. Uit de lengte van dijbenen en de kwaliteit van tanden kun je veel afleiden over lengte en gezondheid. Een paar jaar geleden verscheen daarover een groot overzicht The Backbone of Europe, over gezondheid en sterfte in de afgelopen twee millennia. En dat sloeg bij mij in als een bom. Omdat deze onderzoekers, onder leiding van Richard Steckel, in al die duizenden botten en tanden precies het omgekeerde vinden van dat cliché – en zij zijn ook zeker niet de enigen. In de vroege Middeleeuwen, ná het verval van het Romeinse Rijk in het westen, is de gezondheid en de kwaliteit van het voedsel het grootst. Dat blijft dan best goed, tót de vroeg-moderne tijd, vanaf de zestiende eeuw. Dan gaat het naar beneden, totdat er in de negentiende eeuw weer een omslag komt.

„Het is de rode draad door de tentoonstelling geworden: overal zie je de gemiddelde lengtemaat uit de periode van de betreffende zaal op de muur. In 800 is de gemiddelde man 1,74 meter, in 1800 is dat gezakt tot 1,66 meter, fascinerend! Overal in Europa zie je ditzelfde beeld.”

Hoe zijn die ontwikkelingen te verklaren?

„Interessant is dat er in zesde eeuw een pestepidemie is geweest, waardoor de bevolking afnam, en de overlevenden het dus relatief goed kregen, met méér land tot hun beschikking. Zelf denk ik dat ook de organisatie van de samenleving invloed heeft: hoe veel ongelijkheid is er? Ongelijkheid is slecht voor de gemiddelde gezondheid.

Alles werd geveegd, dat zie je allemaal terug in de stadsrekeningen

„Wij hebben ooit in Utrecht een heel gewone nederzetting uit de zevende eeuw opgegraven. Als je ziet wat die allemaal aten! Heel gevarieerd: allerlei soorten vlees, groentes, graan, zeevis. Ze hadden de ruimte, schone lucht, schoon water. Dan snap je wel dat ze gezond waren. Na het jaar duizend komen er meer steden, Utrecht bestond al langer, maar ook deze stad wordt groter en krijgt in 1122 ook stadsrechten. En wat blijkt? Die steden zijn óók weer verrassend goed voor de gemiddelde gezondheid, omdat daar vaak de gilden in het stadsbestuur zitten. Dat leidt tot een relatief gelijke samenleving. De dark ages vallen in de negentiende eeuw. Die zaal in onze tentoonstelling is het donkerst. Leuk hè?

„En die oude steden werden verrassend goed schoongehouden omdat er een diepe overtuiging bestond dat ziektes werden veroorzaakt door kwade dampen. Miasma’s, stank! Dat is op zich een misvatting, maar dat pakte toch heel goed uit.”

Dus de haat tegen stank hield de middeleeuwse steden schoon?

„Ja. De straten werden heel goed bestraat. In Utrecht zijn daarvoor honderdduizenden keien aangekocht. Alles werd geveegd, dat zie je allemaal terug in de stadsrekeningen. Je mocht ook echt niks lozen op de grachten. Er waren heel veel regels.

„En heel belangrijk in de strijd tegen stank was het systeem van beerputten bij de huizen, dat werd streng gecontroleerd door het stadsbestuur. Net als de brandveiligheid, daar kwam ook iemand van het bestuur naar kijken. Die beerputten werden eens in de zoveel tijd geleegd en dat ging dan als mest op het land. Daarom vind je nog steeds Utrechtse gouden ringen hier buiten de stad bij Maartensdijk, die waren dan ooit in de beerput gevallen.”

In de Hollandse steden vinden de bouwers van nieuwe huizen die beerputten veel te duur

Waarom gaat het dan fout na de Middeleeuwen?

„Bevolkingsgroei en minder regels. Vooral de Hollandse steden, zoals Amsterdam, groeien dan enorm. Utrecht blijft dan relatief buiten schot. En die groei leidt tot grotere viezigheid. Archeoloog Roos van Oosten schreef daarover het boek De stad, het vuil en de beerput. En haar conclusie is dat toen allerlei goede voorzieningen uit eerder tijd overboord ging om in die groeiende steden snel en goedkoop te kunnen bouwen. Dat was het einde van het hygiënische beerputtensysteem!

„Dat systeem blijft nog wel redelijk lang in stand in de binnenlandse steden, omdat die niet zo hard groeien en ze de mest goed kunnen gebruiken. Maar in de Hollandse steden vinden de bouwers van nieuwe huizen die beerputten veel te duur. Die gaan simpele gootjes creëren waarin al die poep en pies zo, hoppa, in de gracht lopen. Pas in die tijd worden de grachten open riolen. In de groeiende steden zien de stadsbesturen dat allemaal door de vingers. Ze zijn al lang blij dat er huizen worden gebouwd. Ook speelt het grotere verschil tussen arm en rijk een rol: want ‘ach, het gaat toch maar om arme mensen’. En dan gaat het dus snel verkeerd. In Utrecht blijft de beerput langer in gebruik, want tussen 1550 en 1830 groeit de stad niet.”

Hoe kwam het dan weer goed met de gezonde stad?

„In de negentiende eeuw zie je weer de samenwerking komen die er in de Middeleeuwen ook was, tussen de overheid, de burgers en de specialisten. Als die de handen ineen slaan kan er wat veranderen. Vanaf de negentiende eeuw komen er – dankzij nieuwe inzichten – radicale oplossingen. De stinkende grachten worden gedempt, er komt waterleiding. En er komt eindelijk riolering, in Utrecht pas in de twintigste eeuw, omdat ze hier eigenlijk niet afwilden van dat mestsysteem.

„De stadsbesturen gaan weer echt aanpakken. En dáárdoor stijgt de gemiddelde leeftijdsverwachting bij geboorte van 39 jaar in 1870 naar 80 jaar in 1970.”