Celliste Hayoung Choi (24) wint Koningin Elisabethwedstrijd

De Duits-Koreaanse celliste Hayoung Choi (24) heeft zaterdag in Brussel de Koningin Elisabethwedstrijd gewonnen. Ze maakte indruk met een eigenzinnige keuze voor een hedendaags concerto van de Poolse componist Witold Lutoslawski, geschreven in 1970 voor de legendarische cellist Mstislav Rostropovitsj. Het is een werk dat nog niet eerder werd uitgevoerd tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd. Hayoung Choi won er de hoofdprijs mee van 25.000 euro. De tweede prijs ging naar de Chinees Yibai Chen, de derde naar Marcel Johannes Kits uit Estland

De Belgische Koningin Elisabethwedstrijd (of Elisabethconcours) is een van de meest prestigieuze klassieke-muziekconcoursen ter wereld. Sinds 2017 is de categorie cello toegevoegd aan de per jaar alternerende categorieën viool, piano en zang. De laureaten moesten een loodzwaar traject doorlopen, dat een maand heeft geduurd. Daarin moesten ze verplichte werken laten horen, maar ook eigen programma’s waaruit de jury op het laatste moment kiest. Van de 66 deelnemers haalden twaalf de finale, zes daarvan kregen een prijs.

Winnares Hayoung Choi studeerde in Groot-Brittannië en Duitsland en won al eerder internationale wedstrijden. In de halve finale bracht ze een bijzonder stuk van de Poolse componist Penderecki, waarbij ze haar cello op allerlei ongebruikelijke manieren bespeelde, onder meer door erop te trommelen. In haar vrije tijd is de Zuid-Koreaanse celliste ook jazzdrummer. Hayoung Choi volgt de Fransman Victor Julien-Laferrière op, die in 2017 de eerste cellowedstrijd won.

Tussen de finalisten zat geen Nederlander. De publieksprijs ging naar de enige Belgische celliste, Stéphanie Huang.