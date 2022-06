Angélique Kidjo opent Holland Festival met veel flair en gasten

De vijfenzeventigste editie van het Holland Festival is vrijdagavond geopend met veel flair, kwaliteit en gasten. Zangeres Angélique Kidjo, associate artist van het festival, bracht haar album Mother Nature ten gehore, een afropopplaat die ze maakte met bijdragen van jonge artiesten met Afrikaanse roots. De Beninese wereldster had een aantal van hen laten invliegen en bewees haar kracht als bruggenbouwer met een geweldige strot.

Lees ook dit interview met Angélique Kidjo: Onze muziek vertelt verhalen verpakt in een jamsessie

De eerste gast die naast haar verscheen, was nou juist iemand met wie ze nog niet eerder werkte: zanger Jeangu Macrooy. Ze had het publiek al gewaarschuwd dat het er misschien wat komisch uit zou zien. En inderdaad, de frêle zestiger paste met gemak tweemaal in de boomlange Nederlander. Ze hadden zichtbaar en hoorbaar plezier in elkaars gezelschap. Nadat Carré uit de stoeltjes was gekomen voor hun ‘Take It Or Leave It’, zette Macrooy een indrukwekkende a capella versie van het Surinaamse ‘Wanaisa’ in, met een boodschap die nauw aansloot bij Kidjo’s overkoepelende thema van eenheid en zorg voor de planeet.

Flexibele stem

Veel heeft Kidjo niet nodig om te excelleren. De band bestaat uit percussie, drum, bas en toetsen en haar indrukwekkend flexibele stem. Als ze niet zingt, danst ze, met moves waar haar jongere gasten nog wat van kunnen leren. De stijlvolle Londense jongens van Blue Lab Beats waren voor twee nummers een fijne aanvulling op de band, met gitaar en synthesizer. Uit haar eigen Benin nam ze zangeres Zeynab Abib mee, wiens bijdrage niet helemaal uit de verf kwam, maar zij mag later deze week in de herkansing. Want ook dat is de bijdrage van Kidjo, ze geeft deels invulling aan het festivalprogramma.

Angélique Kidjo (in roze jurk) nodigde veel gasten uit voor het openingsconcert van het Holland Festival, onder wie Jeangu Macrooy. (in roze jurk) nodigde veel gasten uit voor het openingsconcert van het Holland Festival, onder wie Jeangu Macrooy. Foto Janiek Dam/ Holland Festival

Het jongere deel van het publiek kwam ook voor Yemi Alade, een van de sterren van de wereldwijd populaire afrobeats-scene uit Nigeria. Ze verscheen in een curieus zwart-glitterpakje en eerde Kidjo als haar ‘Queen’. Kidjo, zichtbaar ongemakkelijk bij zulke loftuitingen, doopte haar dan maar tot haar prinses. Bij afsluiter ‘Pata Pata’, van Kidjo’s voorbeeld Miriam Makeba, versmolten de generaties Afrikaanse sterren op het podium tot een aanstekelijk eenheid.

Kidjo speelt de komende weken meermaals op Holland Festival met verschillende projecten.

Pop Angélique Kidjo. Gehoord: 3/6, Carré Amsterdam. ●●●●●