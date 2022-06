‘Als we de weg willen vragen, kan dat gewoon in het Nederlands’

Meiden in blauwe zeemeerminnenoutfit die gillend en dronken de zee in rollen. Een 37-jarige bachelor in een groene Borat-mankini die zich voor zijn vrijgezellenfeestje door wildvreemden op straat moet laten harsen. En Nederlandse tieners die met flessen drank over de boulevard wandelen. De Costa Brava, en dan met name Lloret de Mar, is terug van weggeweest als trekpleister voor liefhebbers van het uitgaansleven.

In 2019, vóór corona uitbrak, gingen er jaarlijks zo’n twee miljoen Nederlanders in de zomermaanden naar de Costa Brava. In 2020 waren het er nog geen half miljoen. Maar volgens cijfers van de Catalaanse overheid is dat aantal zich weer langzaamaan aan het herstellen.

Na een bootfeest lopen vier Nederlandse schoolvriendinnen uit Aerdenhout op vrijdagavond even na tienen de KFC aan de boulevard van Lloret de Mar, de Passeig d’Agustí Font, binnen voor een snelle hap. Ze nemen plaats op barkrukken aan een hoge statafel. „We zijn hier echt aan het bijkomen van de examenstress”, zegt Nora (16). „Lekker uitslapen en heel veel relaxen”, roept Olivia (16). „En veel naar het strand geweest”, voegt Jasmijn (15) eraan toe. Giulia (15) vult haar vriendinnen aan: „Met z’n allen gezellig lunchen en uiteindelijk zijn we bijna iedere avond ook naar clubs gegaan”.

Pindakaas

De meiden vertoeven sinds maandag aan de Costa Brava. Ze vinden het vooral zo fijn dat er overal wel Nederlanders rondlopen. Het geeft ze een gevoel van veiligheid en vertrouwen. „Als we dan bijvoorbeeld de weg willen vragen, dan kunnen we dat gewoon in het Nederlands doen”, zegt Nora met haar blonde krullen terwijl ze een frietje naar binnen werkt. „In de supermarkt hier heb je ook allemaal Nederlandse producten, zoals pindakaas, en veel dingen staan in het Nederlands aangegeven”, vertelt Giulia. „Dat is vet handig”. Maar dat is niet de reden dat ze gekozen hebben voor Lloret de Mar. „We wilden eigenlijk vooral feesten”, zeggen Olivia en Nora lachend.

Elke avond rond half elf gaat het groepje naar een club. „Soms wat later, omdat de deuren van club Tropics later opengaan”, zegt Olivia gekleed in een rode bikinitop met daaroverheen een wit blousje. „Daar gaat het feest ook echt door tot 5.00 uur”, zegt Olivia weer op haar beurt. Op de vraag of ze dan ook tot dan doorfeesten, roepen de vier vriendinnen in koor: „Nee!”. „Dat is voor ons net iets te laat. We hebben het maar één keer tot heel laat gemaakt. Tot 3.00 uur”, zegt Jasmijn.

Tropics is een discotheek waar veel Nederlandse jongeren naartoe gaan. Vooral in de zomermaanden hoor je vooral Nederlands in de rij voor de ingang. Zelfs de uitsmijters en barmannen spreken een woordje Nederlands. Eenmaal binnen hoor je Nederlandstalige rap- en hiphopmuziek door de speakers dreunen met af en toe een Spaans nummer erdoorheen.

Zakgeld opgespaard

De meiden zijn ongeveer 750 euro per persoon kwijt aan hun examenreis, voor een vliegticket, verblijfkosten en leefgeld. Olivia heeft haar reis helemaal zelf betaald, vertelt ze trots. Jasmijn: „Mijn ouders hebben de helft van de reis betaald en met mijn bijbaantje bij de Albert Heijn kon ik de rest zelf aanvullen. Hetzelfde geldt voor Nora, die als seizoenskracht in een strandtent werkt. „Daar verdien ik nu niks mee, dus heb ik mijn zakgeld opgespaard en hiervoor gebruikt. Het vliegticket en het huisje hebben mijn ouders betaald”. Ook Giulia kreeg het vliegticket en de kosten voor accommodatie cadeau. De overige uitgaven komen uit haar spaarpotje.

De vriendinnen hebben tijdens de vakantie één regel: samen uit, samen thuis. „Niemand loopt alleen over straat of staat alleen in de club”, vertelt Jasmijn. „We zijn altijd in groepjes van minimaal twee”, vult Giulia aan. „Zo letten we een beetje op elkaar”, zegt Olivia.

De meiden keren terug naar hun appartement, waar ze zich klaarmaken voor een laatste avondje stappen. De volgende dag vertrekken ze alweer naar Aerdenhout. Binnenkort kunnen ze de koffers weer inpakken, want een vakantie met de ouders staat ook nog op de planning.

De groep vrienden viert een week lang feest in Lloret. Foto Mireia Comas

Armbandjes

De 17-jarige vwo’er Tomas uit Wijchen is vorige week zondag samen met tien vrienden afgereisd naar Lloret de Mar. De vakantie hebben ze ruim van tevoren al gezamenlijk geboekt. De groep verblijft in twee keurige appartementen in hartje centrum.

Bij binnenkomst liggen er wat flessen drank op tafel. Rick van Leuven (18) ploft neer op een grijze, stoffen bank. Naast hem zit Steijn Klaassen (18). Om zijn pols heeft hij verschillende armbandjes van feestjes die hij de afgelopen dagen heeft bezocht. Tomas en Steijn hebben dezelfde bandjes: Summer Rocks, club Tropics en Bumpers. Voor ze vanavond voor een laatste keer het nachtleven in duiken, gaan ze eerst nog even wat indrinken.

Ook zij hebben net eindexamens achter de rug en gebruiken deze reis om bij te komen en plezier te maken. „We hebben dit jaar weer carnaval kunnen vieren, dus echt wennen aan het feesten hoeven we hier niet na alle coronamaatregelen”, vertelt Rick terwijl hij nonchalant achterover leunt met een fles wodka in zijn hand.

Hij wil met Tomas en Steijn proosten op de laatste avond. „Ik drink liever de sambuca”, zegt Tomas. Hij zit op een witte, plastic stoel tegenover Steijn en Rick. Hij giet een klein beetje drank in een glaasje en tikt ’m tegen de fles wodka van Rick. „Santé”, roepen ze en slaan de drankjes achterover.

De rest van de groep is zich aan het klaarmaken op hun kamers. De reis hebben ze goed uitgestippeld, vertelt Rick. „We hebben eerst via een groepscall overlegd over de locatie: Lloret de Mar, Albufeira of Chersonissos. Daarna hebben we gekeken naar het aanbod van verschillende reisorganisaties.” De keuze viel op Lloret de Mar, omdat dat volgens hen dé plek is waar ze leeftijdsgenoten kunnen treffen. „Daarna hebben we gekeken naar wat voordeliger was: alles via een reisbureau regelen of alles los boeken”. De heren kozen voor het laatste. „Het scheelde uiteindelijk maar twee tientjes per persoon, dus keken we naar gemak en comfort en dat konden we zelf prima regelen”, zegt Rick. De Gelderse vwo’ers hebben de achtdaagse reis van zo’n 800 euro per persoon helemaal zelf betaald.

Normaal gesproken bieden jongerenreisorganisaties als GOGO een examenpakket aan naar Lloret de Mar, maar doordat er tijdens de pandemie veel gesloten was in Spanje, verviel het aanbod. „Onze Griekse bestemmingen zijn nu veel populairder, omdat deze vorig jaar wel open zijn geweest”, zegt Martine Langerak van GOGO in een reactie. In Griekenland ziet Langerak een groei van 115 procent ten opzichte van 2019. In Spanje is dat 20 procent en Portugal 10 procent.

Gratis drankjes

Op straat in Lloret is niets te merken van afgenomen populariteit. Doorlopen lukt niet, want de mensenmassa blokkeert de voetpaden. Wie met de auto komt, staat stil. Een parkeerplek vinden is ook onbegonnen werk. De geuren van kebab en shisha hangen in de lucht. Op de boulevard lopen aan iedere zijde twee hulpverleners in groene hesjes. De Mossos d’Esquadra, de Catalaanse politie, rijdt rondjes en observeert. Maar de zaterdagnacht verloopt, op wat kleine opstootjes na, vrijwel zonder incidenten en dus is ingrijpen niet nodig.

De club Tropics is populair bij Nederlandse jongeren in Lloret de Mar. Foto Mireia Comas

Proppers proberen jongeren de clubs in te lokken door ze voordelige tickets aan te bieden: entree van 15 euro met twee gratis drankjes. Tomas, Steijn en Rick hebben hun toegangsstempel al eerder op de avond gekocht, voor 10 euro. In combinatie met hun armbandje scheelt dat gedoe, zeggen ze. „Daarmee hoeven we vannacht niet in die enorme rij te staan, maar kunnen we gelijk naar binnen”. De propper van de club kent de jongens inmiddels. „Even kijken of we nog gratis drank kunnen krijgen bij hem. Dat is ons al eerder gelukt hier”. Met succes, de jongens krijgen een bonnetje voor een shotje.

Ook in club Tropics is de sfeer gemoedelijk, hoewel de Nederlandse jongeren het gedrag van de Fransen als problematisch beschouwen. „Ze lopen heel breed door de discotheek en geven je expres een schouderduw om ruzie uit te lokken”, vertelt Steijn. „Maar de beveiliging hier is heel streng en alert, dus het draait eigenlijk nooit uit op ruzie”, zegt Tomas.

De jongens verdwijnen het nachtleven in. Muziek en geroezemoes galmen door de straten. De discotheeklichten flikkeren in de heldere lucht. Lloret de Mar gaat weer een feestelijke nacht tegemoet. Rick en Tomas trekken er binnenkort weer samen op uit, dit keer met hun ouders naar de camping in Kroatië.

De achternamen van de minderjarige geïnterviewden worden niet vermeld, maar zijn wel bekend bij de redactie