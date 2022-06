Wat zou je graag een kwartier willen ronddwalen in het muziekhoofd van Thomas Beijer

Bij sommige mensen zou je dolgraag een kwartier in het hoofd willen gluren. Thomas Beijer, recent onderscheiden met de Nederlandse Muziekprijs, is bij uitstek zo iemand. Pianist, romancier, animator, componist – Beijer is én kan het allemaal, en dan ook nog erg goed.

Lees ook dit interview met Thomas Beijer

Wat op papier een droog biografisch weetje is, ging vrijdagavond leven bij de wereldpremière van zijn nieuwe Concerto in Technicolor voor jazzvioliste Julia Philippens – ook bekend als frontvrouw van crossoverband Fuse (oa veel te zien geweest in Podium Witteman).

Muzikale ICE-rit

Het concert, een vervulde wens van Philippens, laat zich niet vangen in wat kernachtige zinnetjes. In twintig minuten neemt Philippens (op versterkte viool) je mee op een muzikale ICE-rit langs diverse stations – sommige meermaals aangedaan – en passeren extreem uiteenlopende landschappen. Hé, klinkt daar een mambo? Nee, het is een zwaai naar Charlie Parker. Of nee, wacht, naar Bernstein. En Poulenc! Lekker, die improvisatie boven een onregelmatig pulserende contrabas. Waarna het orkest opeens een zonnig akkoord waarin het met Philippens versmelt omkleurt naar loodgrijs en er een tragische cantilene opwelt – mét elektrische gitaar. Wat volgt? Een bronstige oerdans, een ludieke interactie van woodblock met sax en dan ineens een bedachtzame passage die je echt, écht, raakt. Wonderlijk.

De uitstekende Julia Philippens kon er haar virtuositeit volledig op uitleven. Maar de gedachten na afloop gingen vooral uit naar Thomas Beijer, wiens concert ervan overtuigde dat er óók nog een requiem, een yell voor de F-side van Ajax en een fijngetekende vioolsonate in zijn pen verstopt zitten.

Tango

Het Noord Nederlands Orkest overtuigde in het korte, festivalachtige concert van krap een uur niet overal. Onder dirigent Clark Rundell miste opwarmer Red Cape Tango zinnelijkheid en raffinement. Drie korte, eclectische stukken van Benjamin Yusupov pasten er wel uitstekend bij, maar eigenlijk had je liever het Concerto in Technicolor integraal nog een keer gehoord. Om uit te vinden of het achtbaanachtige gevoel dan zou aanhouden, of dat de ideeënrijkdom van Beijers breed uitwaaierende brein gewoon even moet indalen.

Crossover Noord Ned. Orkest o.l.v. Clark Rundell met Julia Philippens (viool/elektrische viool). Met o.a. Thomas Beijer, ‘Concerto in technicolor’ 3/6 TivoliVredenburg, Utrecht. Herh.: 4/6 Oranjewoud, 5/6 De Doelen Rotterdam. ●●●●●