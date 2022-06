Veteranen zoeken vermiste personen en helen beschadigde militairen

Vijftien minuten voor het telefoongesprek met Mariska van der Kraats, medeoprichter van Veteranen Search Team (VST), wordt bekend dat het lichaam van de negenjarige Gino gevonden is. Het team speelde een belangrijke rol in de opsporing. Vrijdag vond het team spullen van Gino. Die nacht werd er een verdachte opgepakt, en zaterdagmiddag werd het lichaam gevonden. „Het persbericht is er nu uit”, zegt Van der Kraats. Of ze het al wist? „Daar kan ik niks over zeggen.”

Als het VST wordt ingezet, altijd via de politie, gaat er een alarmmelding naar 2.400 vrijwilligers. Binnen twee uur kunnen er zestig mensen op locatie zijn, allemaal in een geel hesje met logo (een boze uil met daaronder: „quietis semper et paratus” (altijd kalm en paraat). Geo-analisten van het VST bestuderen de kaarten van het zoekgebied en beslissen waar de zoekteams kansrijk ingezet kunnen worden. De zoekkaart is te volgen op een eigen VST-app. In rijen van twintig kammen ‘search teams’ een strook land uit. Aan het einde ‘klappen ze om’ en lopen ze terug – tot heel het gebied doorzocht is. Doorzochte gebieden worden aangemerkt met (ecologisch) toiletpapier.

Tegelijkertijd speurt een droneteam via de lucht, en een onderwaterdroneteam door het water. Er zijn mountainbiketeams en ‘trackerteams’ om sporen te zoeken. En: er is een cateringteam in het basiskamp.

Next best thing

Vrijdag vond het team spullen van Gino. Tijdens een persconferentie van de politie werd zaterdag bekendgemaakt dat de vondst een van de sporen opleverde die leidde naar de dader. De zoektocht in Kerkrade, naar de vermiste Gino, was de 32ste dit jaar.

Het VST wordt jaarlijks gemiddeld voor zestig urgente vermissingen ingezet. Het is een stichting, voornamelijk afhankelijk van donaties. Toch lijkt het team meer op een militaire elite-eenheid dan op een amateurclub met goede bedoelingen. Vijf jaar geleden bestond het team nog niet eens.

Het begon met de vermissing van Anne Faber, in 2017. Vijf nachten verstreken, zonder doorbraak. Wanhoop groeide. De familie van Faber eiste de inzet van het leger „om de zoektocht uit te breiden”. Maar de inzet van Defensie kan alleen na een officieel verzoek om bijstand van bijvoorbeeld de politie. En bovendien: het kost tijd. Mariska van der Kraats: „Toen werden mijn man [veteraan Dennis van der Kraats] en ik benaderd door een vriend van de familie Faber”, zegt Mariska. „Of veteranen niet konden helpen zoeken. Veteranen zijn the next best thing, na het leger.”

Mariska en Dennis belden bevriende veteranen en plaatsten oproepen in besloten Facebookgroepen voor veteranen. Binnen twee uur hadden ze tweehonderd vrijwilligers, aan het eind van de dag vierhonderd. „Nederland heeft honderdduizend veteranen”, zegt Van der Kraats. „En veteranen kennen andere veteranen.”

Diezelfde dag ondernamen ze een zoekactie, in de bossen van Den Dolder. Faber vonden ze niet, maar het werk was niet nutteloos. „Het gaat ook om het uitsluiten van gebieden. Je weet het nooit zeker, het is mensenwerk, maar als wij een gebied hebben doorzocht is het 98 procent zeker dat er niks is. Dan kan de politie ergens anders doorzoeken.”

De politie waardeerde de inzet van de veteranen. En belangrijker nog: de veteranen waardeerden het. Mariska: „Je gaat niet bij Defensie voor het geld, maar om bij te dragen aan de maatschappij. Als je stopt met werken valt dat weg. VST geeft mensen de kans om weer bij te dragen. Dat voelt goed.”

Het echtpaar Van der Kraats besloot toen een stichting op te richten, met het oog op één jaarlijkse inzet, „misschien twee”.

Psychische schade

Bij het VST zitten politieagenten, brandweermannen, ambulancebroeders en een losse boswachter hier en daar. Maar 85 procent van de vrijwilligers bestaat uit veteranen. Waarom? Mariska: „Deels omdat veteranen getraind zijn. Normale burgers wissen soms sporen van een eventueel misdrijf uit. Of bij een zoektocht naast een snelweg: als je aan de verkeerde kant van een bos begint, kan je zomaar een groep wilde zwijnen de weg opsturen. Er zijn zó veel factoren, veteranen hebben de kennis daarmee om te gaan.”

Daar komt bij dat het VST ‘beschadigde’ veteranen helpt. „Een klein percentage van onze vrijwilligers heeft psychische schade”, zegt Van der Kraats. „Wij bieden kameraadschap en discipline. We letten op elkaar.” Haar man, Dennis, vertelde in televisieprogramma Kruispunt over zijn tijd als militair in Afghanistan. Hij kwam „als iemand anders terug” – vol schuldgevoel en schaamte. Door VST vond hij meer rust. Van der Kraats: „Elke zoektocht is een nieuwe missie, een kans om iets goeds te doen.”

Warm bad

Militair Alfons Coeling was er vanaf het begin bij. Hij is nog steeds actief bij Defensie – logistiek, kantoorbaan – maar hij miste het „split-second werk” dat hij deed toen hij brandweerman was bij de luchtmacht. „Ik zag de inzet van de veteranen bij de vermissing van Anne Faber en ik wilde ook bijdragen.” Hij begon als lid van het zoekteam, maar werd via interne trainingen opgeleid tot plaatsvervangend groepscommandant en lid van het mountainbiketeam. Nu wordt hij opgeleid tot tracker.

„Het was een warm bad. Ik kwam er eigenlijk voor het zoeken van vermiste mensen, maar ik zag snel dat het ook een andere functie heeft. Er zijn mensen met trauma’s teruggekomen na een uitzending. Mensen die helemaal alleen thuiszitten, bijna zielig, en de straat niet op durven. Die zie je opbloeien. Ze worden voor vol aangezien. Hun kwaliteiten worden benut. Opeens komen ze dan twee keer per week, ook als dat niet hoeft.”

Van der Kraats benadrukt dat het VST heel gemengd is: „Alle lagen van de bevolking. Mensen die hun ledematen kwijt zijn geraakt door een bernbom. Voor iedereen is een plekje, in het zoekteam of bij de catering.”

Gebied afgezet

In ongeveer de helft van de inzetten is de zoektocht succesvol. Vaak vindt het team spullen, soms de vermiste persoon. In de meeste gevallen is de vermiste dan al overleden. Het klinkt riskant, om kwetsbare mensen bloot te stellen aan, soms, gruwelijke misdrijven.

Volgens Coeling valt dat mee. „Je kan aangeven dat je niet aan de voorhoede wil lopen.” Zelf heeft hij nog nooit een lijk gezien, ook al was hij bij meerdere ‘succesvolle zoektochten’. „Als er iemand wordt gevonden zijn er maar vier mensen die dat zien: de vinder, een medisch specialist, de groepscommandant, en – als die mee is – een politieagent. Het gebied wordt direct afgezet. De rest trekt zich terug.”

En de mensen die het wel zien? Van der Kraats: „Er is een uitgebreid nazorgtraject. Er is bijeenkomst bij terugkomst. Een debriefing met extra begeleiding. We hebben specialisten die helpen. En de ‘vinders’ worden ’s avonds teruggebeld.”

Belangrijk, nog: „Wij hebben geen contact met de familie. We doen zestig zoekacties per jaar. Het kan niet te persoonlijk worden.”

