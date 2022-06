Lichaam van vermiste Gino (9) gevonden met ‘opstelsom van spoortjes’

De verdwijning van Gino van der Straeten woensdagavond riep in Limburg akelige herinneringen op aan de vermissing van en de vondst van het lichaam van Nicky Verstappen in augustus 1998. Beide keren verdween een jongetje in de Parkstad. Destijds een elfjarige vanuit een jeugdkamp op de Brunssumerheide. Nu een negenjarige met zijn step in Kerkrade.

De inwoners van Nederlands meest zuidelijke provincie hoopten dit keer op een betere afloop dan toen. Ze keken mee uit naar Gino. Sommigen van hen hielpen als vrijwilliger bij het zoeken. Donderdagavond werd bij een sportcomplex in Landgraaf de step van het jongetje gevonden. Vrijdagavond werd in Kerkrade een plein afgezet vanwege een het aantreffen van een kledingstuk dat wellicht met de verdwijning te maken had

De regionale krant De Limburger opende zaterdag niet met het besluit van Provinciale Staten om Maastricht Aachen Airport open te houden, maar met een artikel onder kop ‘Verwoede zoektocht vruchteloos’. Zelfs geen nieuws was nieuws in het geval van een zaak die de gemoederen zo bezighield.

Aanwijzing verdachte

In de loop van de dag bracht de politie nieuwe berichten naar buiten: eerst over de aanhouding van een verdachte in de nacht van vrijdag op zaterdag in Geleen, daarna over de vondst van een lichaam in dezelfde plaats. Met daarbij op dat moment nog een zin met enig voorbehoud: „De politie houdt er ernstig rekening mee dat het gaat om de vermiste Gino.”

Tijdens een persconferentie op het politiebureau in Maastricht zaterdag aan het einde van de middag werd bevestigd dat het inderdaad om het stoffelijk overschot van het jongetje ging. Het werd gevonden op aanwijzing van de verdachte, een 22-jarige man uit Geleen, bij een woning in die plaats die drie weken geleden uitbrandde. Het is een ander huis dan dat waar de verdachte werd aangehouden. Beide plekken worden vooralsnog beschouwd als plaats delict.

De Gelenenaar kwam al in eerder in aanraking met justitie, maar niet duidelijk is voor welke delicten. Hij zal in de loop van volgende week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De zwaarste verdenking is voorlopig „betrokkenheid bij de dood van Gino”.

Volgens Xander Beenhakkers, hoofd operatiën bij de politie Limburg, kwam de verdachte vrijdagmiddag voor het eerst in beeld van de opsporingsinstanties: „Dankzij inzet van alle beschikbare middelen, zowel tactisch en forensisch, maar ook de inzet van tal van vrijwilligers. Het was een opstelsom van al die spoortjes.” Of de verdachte ook de man is die woensdagavond door getuigen is gezien op het veldje waar de elfjarige voor zijn verdwijning aan het spelen was en het laatst werd gezien, kon de politie niet zeggen.

Helikopter

De komende tijd moet duidelijk worden wat er precies is gebeurd sinds Gino’s verdwijning woensdagavond en de vondst van zijn lichaam zaterdag. „Onze eerste en enige focus was de afgelopen dagen: Gino vinden, Gino vinden, Gino vinden.”

Een helikopter vloog zaterdag boven Zuid-Limburg. Deze had daarbij bijzondere aandacht voor de plekken tussen Kerkrade en Geleen (afstand: dik 25 kilometer) waar de afgelopen dagen voor het onderzoek mogelijk al relevante vondsten (een step, kleding) werden gedaan.

Gino zal nooit meer voetballen en komt nooit meer thuis

Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade spreekt van „een harde klap voor de familie” en „een rauwe werkelijkheid. Gino zal nooit meer voetballen en komt niet meer thuis.”

Gino woonde op het moment van zijn verdwijning sinds een week bij zijn 32-jarige zus in Kerkrade. Dat had te maken met de verslechterende gezondheidstoestand van zijn in Maastricht woonachtige moeder. De vader van de jongen was niet meer betrokken bij de opvoeding van de jongen.