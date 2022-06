Swiatek heeft weinig moeite met Gauff en wint Roland Garros

Iga Swiatek heeft voor de tweede keer in haar tennisloopbaan Roland Garros gewonnen. In de finale van het grandslamtoernooi in Parijs was de Poolse zaterdag met 6-1 en 6-3 te sterk voor Cori ‘Coco’ Gauff. Het 18-jarige supertalent uit de Verenigde Staten speelde haar eerste grandslamfinale, maar maakte in haar partij tegen de nummer één van de wereldranglijst geen moment serieus aanspraak op de overwinning.

Swiatek (21) ging schijnbaar meer ontspannen de wedstrijd in dan Gauff. Na een kwartier spelen stond ze al 3-0 voor, en had ze haar tegenstander twee keer gebroken. Later in de set voegde ze daar nog een derde break aan toe, zodat ze eerste set met 6-1 won van de wat slordig spelende Gauff.

Alleen in het begin van de tweede set leefde Gauff even op. Ze brak Swiatek, die wat fouten begon te maken, direct in de eerste game. Vervolgens won ze ook op haar eigen opslag. Het was voorlopig haar laatste gewonnen game: Swiatek hervond haar precisie, strafte elke fout van Gauff direct af en won vijf games op rij. Gauff hield nog één keer haar eigen servicegame, waarna Swiatek een game later direct haar eerste matchpoint benutte. Terwijl Swiatek haar overwinning vierde, zat Gauff met betraande ogen langs de baan.

In 2020 won Swiatek op Roland Garros haar eerste grandslamtitel. Destijds was dat een totale verrassing: als ongeplaatste negentienjarige verloor ze het hele toernooi geen set, terwijl ze onder anderen topfavoriet Simona Halep versloeg. Vorig jaar strandde ze op Roland Garros in de kwartfinale.

Ook Gauff haalde in 2021 de laatste acht op het Parijse gravel. Het was tot de huidige editie van Roland Garros haar beste prestatie op een grandslamtoernooi. Haar naam vestigde ze in 2019 op Wimbledon, toen ze op haar vijftiende tennislegende Venus Williams uitschakelde.