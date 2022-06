Schiphol-ceo Dick Benschop: ex-PvdA-politicus die vooral uitblinkt in netwerken

‘Uitmuntend leiderschap’. Zo oordeelden zijn bazen een jaar geleden over ceo Dick Benschop van de Royal Schiphol Group. Hij had de nationale luchthaven uitstekend door de coronacrisis geloodst en een begin gemaakt met de verduurzaming van de luchtvaart, aldus de raad van commissarissen onder voorzitterschap van Louise Gunning. Met vlag en wimpel mocht Benschop door als ceo richting 2026.

Sindsdien is het beeld van Benschop gekanteld. Met name de laatste weken werd de president-directeur tot kop van jut. Hem werden bijna persoonlijk de lange wachtrijen op Schiphol verweten. Vakbond De Unie en Kamerlid Wybren van Haga riepen om zijn aftreden. De Telegraaf schreef dat Benschop met zijn platinumcard via een achterdeur was weggeglipt naar een galadiner in Washington en de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos. Benschop beklemtoonde zondag in tv-programma Buitenhof dat hij zowel in Washington als in Davos „online en vrijwel non-stop” bezig was geweest met de wachtrijen.

NRC publiceerde afgelopen weekend ook nog een verhaal over Benschops optreden in het Groningse gasdossier. In zijn vorige baan als president-directeur van Shell Nederland (2011-2016) had hij weinig begrip getoond voor zorgen over aardbevingsschade. Uit interne notulen bleek dat hij flink op de rem had getrapt toen Den Haag wilde ingrijpen.

‘Uitmuntend leider’? Uit gesprekken met mensen die hem langer kennen rijst het beeld van een aimabele procesmanager en vaardige netwerker – geen bikkelharde strateeg die scherp kiest. Meer de „ceo van Den Haag”, zoals men hem in vliegkringen noemt, dan een ondernemende luchtvaartbaas.

Geschiedenisstudent met bijbaantje

Dick Benschop (Driebergen, 1957) komt uit een gereformeerd milieu. Zijn vader was gemeentesecretaris in Driebergen. Jongste zoon Dick ging geschiedenis studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en nam een bijbaantje als bagagesjouwer op Schiphol, aantrekkelijk vanwege de extra vergoeding voor avondwerk. Hij werd ook actief voor het Interkerkelijk Vredesberaad van de eveneens gereformeerde Mient Jan Faber.

In 1983 publiceerde Benschop een boekje over de voorbereiding van een grote antikernwapendemonstratie in Amsterdam in 1981. „Benschop lijkt zich op sleeptouw te hebben laten nemen door de vredesbeweging, want hij is er niet in geslaagd een evenwichtige analyse te maken”, schreef Het Parool in een strenge recensie.

In die tijd was Benschop ook secretaris van ‘Zuid 1’, de afdeling Amsterdam-Zuid van de PvdA, toen een van de sjiekere en grotere afdelingen. „Zestienhonderd leden, heel andere tijden”, zegt Arend Hilhorst, destijds voorzitter. „We toerden met onze krantjes samen door de stad. Dick als typische secretaris die ervoor zorgde dat alles tot in de puntjes geregeld was.”

Hilhorst kenschetst Benschop als een „doorgewinterde sociaal-democraat”, al vindt hij moeilijk uit te leggen „waar ’m dat nou precies in zat”. NRC-journalist Thijs Niemantsverdriet typeert hem in een boek over de PvdA (2014) als „een wat ongebruikelijke PvdA’er” met een „geaffecteerde dictie, altijd keurig in pak”.

Na dik een half jaar als leraar geschiedenis in Den Helder werd Benschop in 1986 gebeld door Hilhorst. Joop den Uyl, die als voorzitter van de PvdA-fractie net was opgevolgd door Wim Kok, had dringend een secretarieel medewerker nodig, liefst een student geschiedenis die hem onder meer kon helpen zijn uitpuilende kasten uit te ruimen. Was het iets voor hem? Benschop, hoewel enigszins overgekwalificeerd, hapte toe.

Een jaar later eindigde die baan abrupt door de plotselinge ziekte en dood van Den Uyl eind 1987. Benschop was erbij toen Den Uyl ziek werd in Senegal, regelde diens politieke nalatenschap en richtte een stichting op die Den Uyl-lezingen ging organiseren. „Handig,” zegt Hilhorst, „ook voor Benschop zelf. Die stichting gaf Dick de kans om met allerlei interessante, zeer uiteenlopende mensen in contact te komen en te blijven.”

In aanloop naar de verkiezingen van 1994, die de PvdA en nieuwe leider Wim Kok het Torentje bezorgden, speelde Benschop een belangrijke rol achter de schermen, vertelt communicatieman en PvdA’er Jan van Ingen Schenau. Die was gevraagd de stroef lopende verkiezingscampagne vlot te trekken. Benschop wist Koks vertrouwen te winnen. Van Ingen Schenau: „We wilden eindeloos een tv-optreden van Kok gaan analyseren. Niet doen, zei Benschop. Geef Wim gewoon de videoband van dat optreden mee naar huis. Dan kan hij op de bank samen met Rita gaan zitten kijken wat beter kan. Want hij moet het toch zelf doen.”

Pr-man op Schiphol

Van Ingen Schenau, onder de indruk, vroeg Benschop bij hem te komen werken op Schiphol, waar hij de communicatie deed. Als pr-man ontwikkelde Benschop zich tot trait-d’union tussen Haagse politici en Schipholbestuurders die zich afvroegen wat ze met elkaar aan moesten.

In 1998 meldde Benschop zich bij Ad Melkert. Hij voelde wel wat voor een positie in het kabinet-Kok II. Melkert, kroonprins en fractieleider van de partij, deed een goed woordje voor hem. Op 3 augustus 1998 werd Dick Benschop beëdigd tot staatssecretaris voor Europese Zaken. Van 1998 tot 2002 reisde hij fanatiek Europese hoofdsteden af. Hij hielp bij het binnenslepen van een korting van zo’n 1,3 miljard gulden op de EU-begroting, een vurige wens van coalitie-genoot VVD. Zijn Franse ambtgenoot, socialist Pierre Moscovici, raakte onder de indruk van zijn lobby-kwaliteiten en tipte hem in 2001 als „toekomstig premier van Nederland”. Partijvriend Arend Hilhorst verwijst naar Benschops tijd in Europa als de periode waarin hij uit de secretariële luwte trad en zich meer als leider ging ontplooien.

De PvdA had rond 2002 grote plannen met Benschop. Eerst moest hij als campagneleider de Kamerverkiezingen tot een succes maken. Daarna mocht hij doorstomen naar het fractievoorzitterschap onder Melkert, de gehoopte premier na Kok. Pim Fortuyn gooide roet in het eten. De sociaal-democraten verloren zwaar en verdwenen in de oppositie. Tijdens een heisessie van de fractie gaf Benschop toe, net als veel anderen, gefaald te hebben als campagneleider. Hij had harder moeten kiezen: of de erfenis van Kok verdedigen of de nieuwe koers van Melkert omarmen. Benschop verliet de politiek.

Lobbyen voor Shell-belangen

In de zomer van 2002 belde Benschop met Jeroen van der Veer, topman van Shell, een contact uit de tijd van de totstandkoming van het klimaatverdrag van Kyoto (1997). Of de ceo werk voor hem had. Dat had Van der Veer. Het werd een belangrijke wissel in Benschops loopbaan. Hij verkaste naar het hoofdkwartier van Shell in Den Haag en korte tijd later naar Maleisië voor uiteenlopende Shell-projecten.

Vanaf 2011 ging hij als president-directeur lobbyen voor Shell-belangen aan het Binnenhof. Ook werkte hij aan het maatschappelijk imago van de multinational. Een van de projecten werd een debacle. In 2011 werd het The Hague Institute for Global Justice opgericht, een vooraanstaand kenniscentrum – dat was althans de bedoeling – op het gebied van internationaal recht. Benschop werd in 2013 voorzitter van de raad van toezicht. Dat gebeurde op voorspraak van Jozias van Aartsen (VVD), burgemeester van Den Haag en Benschops oude baas als minister van Buitenlandse Zaken.

Zeven jaar en 20 miljoen euro verder ging het centrum weer dicht – na mismanagement. Benschop had als voorzitter van de raad van toezicht te lang vertrouwen gehouden in de incompetente directeur. „De les is dat ik eerder had moeten ingrijpen”, erkende Benschop in 2018 in de Volkskrant.

2018 was ook het jaar van de laatste, grote carrièrestap van Dick Benschop. Hij ging, opnieuw, naar Schiphol. Louise Gunning, oud-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, was daar tot vorig jaar voorzitter van de raad van commissarissen. Benschop kende haar uit het PvdA-circuit.

Zijn komst was een opluchting voor veel ‘Schiphollers’. Er was voortdurend rumoer geweest rond de eerdere topman Jos Nijhuis en diens salaris inclusief bonus van negen ton. Benschop nam genoegen met pakweg drie ton minder. Dit paste, zegt vriend Jan van Ingen Schenau, bij zijn streven om de „maatschappelijke inbedding van Schiphol” te bevorderen. Soberder, met meer oog voor duurzaamheid en minder groei. De salarisvermindering sloot aan bij Benschops levensstijl. „Als tweede auto gebruikte Dick Green-wheels om zijn kinderen naar het sportveld te brengen”, zegt Van Ingen Schenau. „En heb je die maatpakken van hem wel eens goed bekeken?”

Inderdaad was er de afgelopen jaren minder gedoe rond het salaris van de Schiphol-topman. Of Benschop ook op andere punten rust kan brengen, moet nog blijken.

Begin deze week bereikte Schiphol een akkoord met de vakbonden – over hogere salarissen voor onder anderen beveiligers, schoonmakers en bagagesjouwers. Aangekondigde stakingen van Schipholmedewerkers werden afgeblazen. De opmerkelijke overeenkomst, los van de cao van de betrokken branches, regelt onder meer een zomertoeslag en na de zomer een Schipholbonus voor vijftienduizend werknemers op de luchthaven die veelal het minimumloon verdienen.

De rekening is voor de aandeelhouders, zei Benschop dinsdag toen hij bij de Tweede Kamer op het matje was geroepen. Het gaat om 40 tot 50 miljoen euro, zei hij eerder.

De Staat der Nederlanden, en de steden Amsterdam en Rotterdam, lopen dus inkomsten mis, ongetwijfeld niet tot hun vreugde. „Als aandeelhouder betalen we deze kosten niet direct en dit is ook niet aan ons voorgelegd”, reageert de Amsterdamse wethouder Hester van Buren (lucht- en zeehaven, PvdA). „Maar de kosten lopen op en dat merkt uiteindelijk iedereen. In onze Nota Begrotingsruimte is voor Schiphol al eerder de dividendverwachting meerjarig op nul gezet.” Het laat nog eens zien hoe afhankelijk bestuurder Benschop is van andere partijen.

‘Droevige figuur’

Die afhankelijkheid van zoveel partijen maakt een ceo van Schiphol tot „een droevige figuur”, zegt Matt Poelmans. Hij zit namens de omwonenden van Schiphol in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Het waarheidsgehalte van die typering „zal Benschop niet graag erkennen”, aldus Poelmans. „Maar hij bepaalt ook niet hoeveel hinder de luchthaven moet compenseren, hoeveel leed je wilt toevoegen aan de omgeving. Dat bepaalt de politiek.”

Volgens Poelmans deed Benschop sinds zijn aantreden in 2018 te weinig om zijn visie uit te dragen op de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Hij bleef „gematigde groei” van de luchthaven verdedigen, en had volgens critici onvoldoende oog voor de kwalijke effecten van het vliegen. Van de uitstoot van CO 2 , stikstof en ultrafijnstof, tot de geluidsoverlast voor de directe omgeving en de ongezonde arbeidsomstandigheden voor onder meer de werknemers buiten rond de vliegtuigen. Volgens Poelmans had Benschop de pauze van de coronacrisis veel beter kunnen benutten voor een grondige heroverweging van Schiphols positie. Ook Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) vroeg zich deze week af waarom Benschop al niet meteen na zijn aantreden in 2018 was begonnen zijn nieuwe evangelie toe te passen: hogere prijzen, meer kwaliteit en duurzaamheid.

Alle ophef en kritiek ten spijt: Louise Gunning, inmiddels vertrokken als rvc-voorzitter, blijft achter haar gunstige beoordeling van Benschop staan. „Achteraf,” zegt Gunning, „is het altijd gemakkelijk om bijvoorbeeld te zeggen dat hij eerder met de bonden had moeten praten over betere arbeidsvoorwaarden”.

Benschop heeft juist het contact met alle betrokken partijen rond de luchthaven verbeterd, meent Gunning: met de bonden en ook met Schiphols klanten – de luchtvaartmaatschappijen. Ondanks ingrijpende maatregelen zoals de stevige verhogingen van de luchthaventarieven voor de vliegmaatschappijen. „Die verbetering is precies wat wij zochten in de nieuwe president-directeur.”

Voor Benschop zelf betekende het akkoord van deze week meer dan louter een instrument om nieuwe chaos op Schiphol af te wenden. Hij voelde zich ermee in een partijtraditie staan. „Als ik aan Wim Kok denk en zijn akkoorden destijds,” zei Benschop afgelopen woensdagavond bij talkshow Op1, „dan denk ik dat hij zou zeggen: ‘Dat heb je goed gedaan met dat sociaal akkoord’.”

Dick Anne Benschop (Driebergen, 1957) is sinds mei 2018 ceo van Schiphol. Eerder was hij president-directeur van Shell en staatssecretaris voor Europese Zaken. Na een studie geschiedenis aan de Vrije Universiteit, was hij korte tijd leraar in Den Helder en daarna onder meer medewerker van PvdA-parlementariër Joop den Uyl en directeur van het PvdA-partijkantoor. Ook deed hij twee jaar pr op Schiphol. In het tweede kabinet-Kok (1998-2002) was Benschop staatssecretaris voor Europese Zaken. In 2002 leidde hij de verkiezingscampagne van de PvdA. Na de verkiezingsnederlaag verliet hij de politiek en ging werken voor Shell. Van 2011 tot 2015 was hij president-directeur van Shell in Den Haag. Dick Benschop woont in Den Haag en heeft drie kinderen. Hij is getrouwd met psycholoog Elisabeth Minnemann, sinds 2020 voorzitter van het college van bestuur van de Haagse Hogeschool.

