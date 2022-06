Politie bevestigt dat gevonden lichaam van vermiste Gino is

Het lichaam dat de politie zaterdag in het Limburgse Geleen heeft gevonden, is zoals al werd vermoed van de 9-jarige vermiste jongen Gino. Dat heeft de politie zaterdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie. In de zaak zit een 22-jarige verdachte vast. Op zijn aanwijzingen is Gino’s lichaam gevonden, liet de politie weten.

Over wat er precies met Gino is gebeurd, kon de politie tijdens de persconferentie nog niets zeggen. „We hebben geconstateerd dat Gino mee is gegaan met de verdachte. Hoe alles daarna is verlopen, kunnen we op dit moment nog niet zeggen”, zei de politie bij de persconferentie. Of er ook sprake is geweest van seksueel misbruik, wordt volgens nog onderzocht.

De man die vastzit wordt in elk geval verdacht van ontvoering. Ook was hij volgens de politie al „bekend bij politie en justitie” - onduidelijk is waarvoor. Komende week wordt de man voorgeleid bij de rechter-commissaris, aldus het Openbaar Ministerie.

Speeltuin

Gino verdween woensdagavond uit een speeltuin in Kerkrade. Donderdag stuurden de autoriteiten een amberalert uit. Afgelopen nacht pakten agenten de verdachte op, in zijn Geleense woning. Nadat zaterdagmorgen het lichaam werd aangetroffen in een woning in Geleen, zei de politie al dat ze er „ernstig” rekening mee hield dat het om Gino ging.

De verdachte kwam vrijdag „tegen het einde van de middag” in beeld, liet de politie zaterdag weten bij de persconferentie. In de bijna twee dagen daarvoor was al „met man en macht”, samen met de familie van Gino en vrijwilligers, naar de vermiste jongen gezocht. Volgens de politie zijn er op dit moment twee plaatsen delict waar rechercheurs onderzoek doen: de woning van de verdachte, en de vindplaats van Gino. Over het verband tussen deze plekken kon de politie geen vragen van journalisten beantwoorden.