Overwinnaars

De Paralympische sporter Anne Wafula Strike zit in de trein als ze naar de wc moet. Het toilet waar ze met haar rolstoel in kan, is buiten gebruik. „Ik kan niet opstaan en ergens anders heen lopen”, zegt ze. Zo wordt ze gedwongen om in het openbaar in haar broek te plassen; een vernederend moment. Het doet haar denken aan toen ze opgroeide in Kenia waar dorpsgenoten haar „waardeloos” vonden omdat ze gehandicapt was, verlamd door de polio die ze als 2-jarig meisje kreeg. Lives Less Ordinary van de BBC is een verzameling wonderschone verhalen over hoe krachtig mensen kunnen zijn. De titel van de aflevering Wafula Strike – ‘You wanted me dead, but look at me know’ is exemplarisch voor de toon van de serie. Zo gaat een ander verhaal over de Zuid-Afrikaanse Charles, die op de lagere school werd uitgelachen toen hij zei dat hij hartchirurg zou worden.

Levensverhalen Elke week een nieuwe aflevering van 40 - 50 min. BBC